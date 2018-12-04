Керченська криза. Реконструкція подій у Чорному морі – відео

4 грудня Генеральна прокуратура України оприлюднила реконструкцію подій агресії Росії у нейтральних водах Чорного моря щодо України. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру восьми російським військовим, причетним до поранення двох військовослужбовців ВМС ЗС України та одного співробітника СБУ, а також захоплення малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ», «Нікополь» та буксиру «Яни Капу». «Під час досудового розслідування фактично за 7 днів зібрано 17 томів доказів вчинення Російською Федерацією агресії по відношенні до Військово-морських сил ЗС України», – повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. (Відео Генеральної прокуратури України)