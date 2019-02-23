«Повернення додому»: в Києві відкрився благодійний проект з підтримки українських моряків

У музеї «Київська фортеця – Косий капонір» 23 лютого відкрилася благодійна виставка «Повернення додому». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на виставці представлені 24 картини та інші твори мистецтва, створені митцями з усіх областей України для підтримки 24 полонених українських моряків.

Усі кошти, виручені з продажу, будуть надіслані на допомогу полоненим, які перебувають у Росії, повідомила Радіо Свобода одна з ініціаторок виставки, волонтерка Зоряна Трухина з Одеси.

«Більш як два місяці митці писали картини на подарунок і на підтримку нашим хлопцям, що зараз є військовополоненими у Росії. За приклад була взята картина Беати Куркуль «Маленький кораблик, повертайся додому», намальована у перші дні полону наших моряків», – розповіла Трухина.

За її словами, художники відтворили «копію», але в своєму стилі і зі своїми емоціями. Картини будуть подаровані самим хлопцям після їхнього звільнення. У «Косому капонірі» вони виставлятимуться до кінця лютого, отримані з продажу мистецьких робіт кошти будуть використані для матеріальної підтримки військовополонених моряків.

Відкриваючи виставку, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що Україна підтримує рішення ЄС запровадити пакет «азовських санкцій» проти окремих громадян Росії, хоча цього, на думку Геращенко, замало. Вона зазначила, що за захоплення трьох кораблів та 24 членів екіпажів проти Росії мали б бути запроваджені «серйозні секторальні санкції».

До організації виставки «Повернення додому» долучилися представники Військово-морських сил та уряду України, волонтерські і ветеранські організації.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії. За рішенням суду у Москві захоплені українські моряки мають залишитися в СІЗО до кінця квітня.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.