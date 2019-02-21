«Набряк руки не спадає, функції пальців не відновлюються» – адвокат про здоров’я моряка Сороки

У пораненого українського військового Василя Сороки, захопленого ФСБ біля берегів Криму, не спадає набряк руки нижче рани, функції кількох пальців не відновлюються. Про це розповів його захисник, російський адвокат Сергій Бадамшин.

«Регулярні болі. Все лікування в СІЗО зводиться до уколів вітаміну Б. У найближчі дні його повинні обстежити в цивільному медичному закладі Москви», – зазначив адвокат.

Він додав, що настрій у Сороки попри все «бойовий».

«Всі військовополонені налаштовані на позитив, підтримують один одного. Всі моряки вимагають ставитися до себе, як до військових, у відповідності з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими», – наголосив Бадамшин.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії. За рішенням суду у Москві захоплені українські моряки мають залишитися в СІЗО до кінця квітня.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​