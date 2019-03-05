Волкер: Росія має негайно звільнити захоплених 100 днів тому українських військових

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер закликав Росію негайно звільнити захоплені 100 днів тому українські судна і військових.

«24 члени українських екіпажів відзначають 100 днів у російському ув’язненні після того, як Росія необґрунтовано напала на кораблі українських ВМС біля Керченської протоки. Росія повинна вести себе гідно великої нації і негайно звільнити екіпаж і судна», – написав Волкер у Twitter.

Українські військові моряки, захоплені співробітниками ФСБ Росії біля берегів Криму, вже 100 днів перебувають в полоні.

Раніше російська влада неодноразово заявляла, що вважає українських військових «порушниками державного кордону».

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.