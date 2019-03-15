Санкції Канади проти Росії включають близьких до Путіна – Сєчіна, Золотова, Ротенберга та інших

Уряд Канади оголосив 15 березня, що включає 114 фізичних та 15 юридичних осіб до санкційного списку, в якому фігурують персони, наближені до російського президента Володимира Путіна. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що цей крок ухвалений урядом у відповідь на російську агресію та захоплення українських суден та моряків у листопаді 2018 року.
У посольстві України в Оттаві звертають увагу, що це найбільший пакет санкцій канадського уряду від початку агресії Росії. Канада синхронізувала це рішення з ЄС та США, але її санкційний перелік – значно ширший за аналогічні списки, оприлюднені 15 березня Європейським союзом та США.
«Це правильна відповідь наших друзів на зухвалість Кремля. Ми вдячні партнерам за принципову позицію і за вдумливі, своєчасні дії», – заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко.
До санкційного переліку потрапили впливові російські чиновники та бізнесмени, зокрема, Ігор Сєчін, Аркадій Ротенберг, директор Росгвардії Віктор Золотов, а також стратегічні підприємства Російської Федерації, серед яких авіавиробники «Сухой», «Туполєв», «Об’єднана авіабудівна корпорація».
Санкції передбачають замороження активів та заборону для громадян Канади будь-якої діяльності із переліченими особами чи коммпаніями.
Міністр Фріланд у своїй заяві вкотре наголосила, що Канада закликає Росію негайно звільнити українських моряків та повернути захоплені судна, а також дозволити вільний та безперешкодний прохід через Керченську протоку та Азовське море.
25 листопада 2018 року три українські військові кораблі намагалися увійти в Керченську протоку, проте були атаковані російськими прикордонними кораблями. У повітря піднімалася і авіація. Українські кораблі були захоплені, а 24 військові моряки заарештовані, їх звинуватили в незаконному перетині кордону Росії.
Україна звинувачує Росію в агресії, вказуючи на те, що за договором обидві країни мають право вільно користуватися Керченською протокою. Арештованих моряків українська влада вважає військовополоненими. Країни ЄС неодноразово закликали Москву звільнити моряків, але безрезультатно.
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