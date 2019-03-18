«Аню, треба вибиратися звідси» – фанати Тимошенко на Луганщині

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко днями спрямувала свою кампанію на Донбас. У неділю вона збирала прихильників на головній площі Сєвєродонецька – нинішнього адмінцентру Луганської області. Щоб потрапити на захід, потрібно було пройти через металошукачі. Кандидатка привезла зі собою співака Олександра Пономарьова, агітнамети, кульки й багато українських прапорів. Кореспондент Радіо Донбас.Реалії пройшовся площею, аби розпитати присутніх про їхній мотив бути там, про гроші й автобуси.