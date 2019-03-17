«Чий Крим?» – відповідають 18 кандидатів у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут публікуємо відповіді 18 кандидатів на запитання: «Чий Крим?»
Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):
Український є і буде
Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:
Український, але за це маємо поборотись
Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:
Український
Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Український
Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:
Крим – це Україна. Був, є та буде
Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:
України. Це частина нашої країни, там проживають наші людини, і ми не можемо їх зрадити
Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:
Український
Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:
Український
Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:
Український
Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:
Буде наш
Євгеній Мураєв, народний депутат Українивисуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):
Дивно, чому досі ви не знаєте відповіді на це питання. Крим український. Проте, отримавши очікуване гасло на питання-маркер, не забувайте, що втрачено Крим зусиллями саме української влади, якщо нею можна назвати людей, які прийшли на хвилі революції у 2014 році
Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:
Був і буде частиною України
Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:
Наш Крим – це Україна
Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Український
Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримує Юлію Тимошенко на виборах):
Безумовно, Крим – це Україна. Я у Криму збудував дуже красивий публічний парк, один із найкращих парків України
Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:
Крим – невід’ємна частина України. До речі, «УКРОП» чи не єдина партія, яка має в своїх рядах Кримську республіканську організацію. Переконаний, що нам необхідно створити і органи державної влади Кримської автономії (у вигнанні)
Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:
Крим український!
Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:
Український
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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.
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