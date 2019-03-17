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17 Березень 2019, Київ 23:09
Політика

«Чий Крим?» – відповідають 18 кандидатів у президенти

Російський спецназ без розпізнавальних знаків захоплює Крим. Перевальне під Сімферополем. 6 березня 2014 року

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Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, починаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут публікуємо відповіді 18 кандидатів на запитання: «Чий Крим?»​

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Український є і буде

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Український, але за це маємо поборотись

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Український

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Український

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Крим – це Україна. Був, є та буде

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

України. Це частина нашої країни, там проживають наші людини, і ми не можемо їх зрадити

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Український

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Український

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Український

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Буде наш

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Дивно, чому досі ви не знаєте відповіді на це питання. Крим український. Проте, отримавши очікуване гасло на питання-маркер, не забувайте, що втрачено Крим зусиллями саме української влади, якщо нею можна назвати людей, які прийшли на хвилі революції у 2014 році

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Був і буде частиною України

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Наш Крим – це Україна

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Український

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа» (16 березня заявив, що підтримує Юлію Тимошенко на виборах):

Безумовно, Крим – це Україна. Я у Криму збудував дуже красивий публічний парк, один із найкращих парків України

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Крим – невід’ємна частина України. До речі, «УКРОП» чи не єдина партія, яка має в своїх рядах Кримську республіканську організацію. Переконаний, що нам необхідно створити і органи державної влади Кримської автономії (у вигнанні)

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Крим український!

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Український

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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