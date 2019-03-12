Приватизація 90-х. Якої власності набули кандидати у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут дізнаєтеся про те, чи набули якоїсь власності теперішні кандидати у президенти під час приватизації в 90-х роках минулого століття.

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Нічого. Я не був власником жодного підприємства

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Став власником підприємств, які сам створив «з нуля»

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Не пам’ятаю





Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

У приватизації участь не брав

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

Власником не став. І не прагнув стати

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

У 90-х роках мені було ледве двадцять років, тому нічого приватизувати я не міг. Проте вже у цьому віці я увійшов до бізнесу та заробив свої перші гроші, за які мені не соромно​

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Тоді став міноритарним акціонером банку «Аваль». Ніколи не отримував жодних дивідендів, але коли цього року подавав декларацію про доходи у НАЗК, мав згадати і про «надприбутки» – ті самі 18 гривень дивідендів від банку «Аваль», про які зараз усі ЗМІ пишуть

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

На початку 90-х я ще був надто молодий, щоб бути власником будь-чого

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Єдині цінні папери, якими володів – це акції ТРК «Люкс», яку створювали мої друзі

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

Я був акціонером «Індустріального союзу Донбасу». Ми цю компанію створили з нуля, з статутного капіталу в 240 тисяч доларів. І цією компанією ми вже рятували заводи, які були на межі закриття, де людям місяцями зарплату не платили. Причому і в Україні ми це робили, і в Східній Європі, і навіть на інших континентах. Ми тоді ставали акціонерами тільки дуже економічно «хворих» підприємств, які вже нікого з інвесторів не цікавили. І рятували ці підприємства

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:

Нічого не набув у 90-х. Хоча працював у компаніях, які володіли підприємствами переробки сільгоспсировини. Свого часу, як я знаю, ці активи були продані іншим власникам. Багато з них не вписалися у нові ринкові реалії, але то вже з новими власниками

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Брав участь у приватизації мережі кінотеатрів у місті Дніпрі. Ми викуповували акції у колективу кінотеатрів

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Нічого не прихопив

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»(7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Набув перший журналістський досвід

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Нічого

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Співвласником готельки площею 12 квадратних метрів

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»(7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Акції ПАТ «Львівметал» номінальною вартістю 1492,5 гривні

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

У вказаний вами період я був учнем у школі, а потім – студентом. Був власником своїх конспектів. Ніколи нічого не приватизував. Все, що маю, заробив протягом життя разом зі своїми партнерами та командою студії «Квартал 95»

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