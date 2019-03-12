Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Березень 2019, Київ 09:57
Політика

Приватизація 90-х. Якої власності набули кандидати у президенти

Кандидати у президенти виборчої кампанії 2019 року відповіли на запитання Радіо Свобода для проекту «Президент UA»

Дивитись коментарі

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут дізнаєтеся про те, чи набули якоїсь власності теперішні кандидати у президенти під час приватизації в 90-х роках минулого століття.

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Нічого. Я не був власником жодного підприємства

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Став власником підприємств, які сам створив «з нуля»

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Не пам’ятаю

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

У приватизації участь не брав

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

Власником не став. І не прагнув стати

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

У 90-х роках мені було ледве двадцять років, тому нічого приватизувати я не міг. Проте вже у цьому віці я увійшов до бізнесу та заробив свої перші гроші, за які мені не соромно​

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Тоді став міноритарним акціонером банку «Аваль». Ніколи не отримував жодних дивідендів, але коли цього року подавав декларацію про доходи у НАЗК, мав згадати і про «надприбутки» – ті самі 18 гривень дивідендів від банку «Аваль», про які зараз усі ЗМІ пишуть

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

На початку 90-х я ще був надто молодий, щоб бути власником будь-чого

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Єдині цінні папери, якими володів – це акції ТРК «Люкс», яку створювали мої друзі

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

Я був акціонером «Індустріального союзу Донбасу». Ми цю компанію створили з нуля, з статутного капіталу в 240 тисяч доларів. І цією компанією ми вже рятували заводи, які були на межі закриття, де людям місяцями зарплату не платили. Причому і в Україні ми це робили, і в Східній Європі, і навіть на інших континентах. Ми тоді ставали акціонерами тільки дуже економічно «хворих» підприємств, які вже нікого з інвесторів не цікавили. І рятували ці підприємства

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП»:

Нічого не набув у 90-х. Хоча працював у компаніях, які володіли підприємствами переробки сільгоспсировини. Свого часу, як я знаю, ці активи були продані іншим власникам. Багато з них не вписалися у нові ринкові реалії, але то вже з новими власниками

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Брав участь у приватизації мережі кінотеатрів у місті Дніпрі. Ми викуповували акції у колективу кінотеатрів

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем'єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Нічого не прихопив

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»(7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):

Набув перший журналістський досвід

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Нічого

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Співвласником готельки площею 12 квадратних метрів

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»(7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Акції ПАТ «Львівметал» номінальною вартістю 1492,5 гривні

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

У вказаний вами період я був учнем у школі, а потім – студентом. Був власником своїх конспектів. Ніколи нічого не приватизував. Все, що маю, заробив протягом життя разом зі своїми партнерами та командою студії «Квартал 95»

Читайте ще: Якими словами кандидати у президенти коротко представляють Україну

Від шкарпеток Киви до космольота Насірова: що кандидати у президенти взяли б із собою на Марс​

Від «Покровських воріт» до «Бійцівського клубу»: улюблені фільми кандидатів у президенти​

Від «Атланта» Айн Ренд до «Мистецтва війни» Сунь Цзи​: що читають кандидати у президенти​

Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​

  • 16x9 Image

    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG