Викрадений серед білого дня: вбивство Решата Аметова п'ять років по тому

Двоє чоловіків у зеленій військовій формі хапають Решата Аметова й запихають його на заднє сидіння автомобіля. Третій у цивільному зачинив за ним двері та стежить, як від'їжджає темний хетчбек. Це викрадення відбулося на початку березня 2014 року перед будинком уряду Криму в Сімферополі на наступний день після того, як російські війська в формі без розпізнавальних знаків почали захоплювати урядові будівлі.

Зберігся відеозапис, на якому видно, що 39-річний Аметов вийшов на площу в центрі Сімферополя, протестуючи проти російської анексії. Ймовірно, це останні кадри, на яких він ще живий.

Через два тижні його тіло знайшли в лісі в 60 кілометрах на схід від Сімферополя. У нього залишилося троє дітей. Незабаром юрист Меджлісу кримськотатарського народу відвідав місцеву прокуратуру та розповів, що на тілі є явні сліди тортур. Причиною смерті, за словами брата Решата Аметова Рефата, став удар ножем в око.

Підконтрольна Росії влада Криму пообіцяла розслідувати вбивство Аметова. Україна вважає його однією з перших жертв серед тих, хто виступив проти російської анексії півострова.

Через вісім місяців російська влада повідомила, що були опитані 300 свідків і «виконуються всі необхідні дії», щоб знайти винних у смерті Аметова.

Однак, незважаючи на всі ці заяви й той факт, що є відеозапис викрадення Аметова, вбивство залишається нерозкритим. П'ять років минуло відтоді, як його тіло зі слідами тортур було знайдене 15 березня 2014 року, за три дні до «оформлення» анексії півострова.

Причиною смерті, за словами брата Решата Аметова Рефата, став удар ножем в око

«Це було перше насильницьке зникнення в історії окупованого Криму, ‒ говорить координатор української громадської ініціативи «Крим SOS» Таміла Ташева. ‒ Але з того моменту ніхто не веде ніякого розслідування».

Відеозапис

Після захоплення Криму президент сусідньої Росії Володимир Путін пообіцяв рівні права кримським татарам, які зазнали масової депортації при режимі Сталіна в СРСР в 1944 році й змогли повернутися на півострів лише наприкінці 1980-х років.

Лояльний Москві депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Руслан Бальбек навіть повідомив, що переважно мусульманська меншина, що становить 12% населення півострова, перебуває «під надійним захистом держави».

Однак, за інформацією самих кримських татар, західних країн і правозахисних організацій, російська влада під надуманими звинуваченнями переслідує тих, хто виступає проти анексії.

«Росія, всупереч міжнародному гуманітарному праву, яке застосовується до окупованої держави, продовжує застосовувати свої закони, результатом чого є тяжкі порушення прав людини, які непропорційно сильно впливають на кримських татар», ‒ йдеться в нещодавній доповіді про ситуацію в Україні верховного комісара ООН з прав людини.

З початку березня 2014 року до серпня 2018 року, за інформацією Таміли Ташевої, були викрадені 44 людини, з них шестеро (усі кримські татари) знайдені мертвими. Ще 15 осіб, серед них 11 кримських татар, поки не знайдені.

За винятком трьох випадків є факти, що вказують на причетність до викрадень російських держструктур, говорять у «Крим SOS».

Одним із найважливіших доказів у викраденні Аметова є відеозапис, зроблений 3 березня 2014 року перед будинком уряду АРК. Він з'явився в інтернеті через кілька тижнів після інциденту.

З відео не випливає, що Аметова викрали «зелені чоловічки», тобто російські солдати без розпізнавальних знаків, присутність яких у Криму Путін спочатку заперечував.

Однак воно дозволяє припустити, що викрадачі Аметова діяли заодно з так званими «загонами самооборони», тобто проросійськи налаштованими місцевими жителями, що стали ударною силою під час захоплення півострова.

На відміну від «зелених чоловічків», двоє у військовій формі, які запихали Аметова в автомобіль, не розмахували зброєю й не носили масок. Їхня форма схожа на «загони самооборони», які патрулювали Крим у ті дні.

Навіть більше, на відео видно, що Аметова викрадають всього в декількох метрах від людини з червоною пов'язкою на руці ‒ саме так виглядали члени «загонів самооборони», які діяли разом з російськими військами в Криму.

Четверта людина на відео стоїть поруч з автомобілем, куди запихають Аметова. Поки той намагається пручатися, він обходить машину й сідає на переднє пасажирське сидіння, після чого вони від'їжджають.

«Все красиво зроблено»

Через місяць після виявлення тіла Аметова призначений Росією «голова» Криму Сергій Аксенов назвав голослівними заяви про причетність до викрадень сил «самооборони».

«Це все розмови. У будь-якому процесі треба шукати тих, кому це було вигідно в той момент», ‒ сказав Аксенов на прес-конференції.

У жовтні 2014 року Аксенов пообіцяв нагородити слідчих, які розкриють вбивство Аметова, й наголосив, що підконтрольна Росії влада розслідує зникнення ще чотирьох кримських татар. Шість тижнів по тому російський уряд повідомив комітету ООН з прав людини, що у справі про вбивство Аметова допитані понад 270 свідків, проведено понад 50 судових експертиз та понад 50 оглядів: «В цілому виконуються всі необхідні дії, спрямовані на встановлення осіб, винних у цьому злочині».

У наступні роки розслідування періодично припинялося й відновлювалося, говорять рідні та близькі Аметова.

Вдова Аметова Заріна не відповіла на прохання про інтерв'ю для цього матеріалу. Спроби взяти інтерв'ю в його брата Рефата Аметова виявилися безуспішними. Однак через рік після зникнення брата Рефат розповідав, що слідчі допитували людей, які викрали Решата й відпустили їх: «Там все так влаштоване, що в них є алібі, що вони цього не робили. Ці люди обзавелися адвокатами. Все красиво зроблено».

Ні в «адміністрації» Аксенова, який до сьогодні залишається «головою» Криму, ні в кримському відділенні Слідчого комітету Росії не відповіли на запитання про те, як просувається розслідування.

На початку березня 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила: «Ми отримали інформацію, яка вказує на причетність «кримської самооборони» до зникнення та вбивства Аметова».

У місії сказали, що ця інформація заснована на бесідах із «безліччю людей», зокрема з родичами Аметова та учасниками проукраїнських акцій протесту під час його зникнення, а також на аналізі відеозапису його зникнення.

При цьому в місії відмовилися «розкрити інформацію, яка може привести до ідентифікації джерел» без їхньої згоди.

«Ми не є слідчою структурою. Відповідальність за розслідування викрадення та смерті Решата Аметова лежить на уряді Росії як на окупаційній владі в українській Автономній Республіці Крим та Севастополі», ‒ йдеться в електронному листі місії.

Протест стоячи

Аметов, у якого за три місяці до смерті народилася третя дитина, оголосив у Facebook про своє рішення вийти на «протест стоячи» перед будівлею уряду Криму наприкінці лютого.

«Це була абсолютно типова для нього поведінка. Він – патріот своєї землі. Людей, які прийшли до Криму в 2014 році, він вважав злодіями», ‒ розповідає подруга сім'ї Аметова Леране Хайбуллаєва. За її словами, його особливо хвилювала доля кримськотатарської мови, і «в нього було загострене почуття справедливості»: «Він завжди виступав, а не просто бурчав або обговорював якусь тему вдома на кухні. Він просто брав і робив».

За словами дружини Аметова, у день зникнення він вийшов з дому о 7:30, сказавши, що йде до військкомату. Раніше він завжди повідомляв їй, де перебуває, а тут від нього не було звісточки більше ніж добу.

Хайбуллаєва говорить, що її мати бачила, як Аметов востаннє виходив з дому, а сама вона пам'ятає, як пізніше в той день його дружина бігла в сльозах до родичів сказати, що чоловік зник: «За нею бігли діти й кричали: «Мамо».

На записі трансляції кримськотатарського каналу ATR видно, як Аметов незадовго до викрадення стоїть перед будівлею уряду, захопленого напередодні російськими військами.

Розслідування британського телеканалу Channel 4 встановило, що на відео ATR фігурує людина ‒ можливо, журналіст, – яка з близької відстані знімала викрадення Аметова.

​Наші спроби встановити особу цього оператора, щоб отримати нову інформацію про викрадення, виявилися безуспішними. Не цілком зрозуміло, чи вдалося це російським слідчим у Криму чи українській владі та чи є у них зроблений ним запис.

Євген Комаровський, начальник української прокуратури Автономної Республіки Крим, сказав, що в Києві продовжують розслідувати смерть Аметова, проте «відсутність доступу на територію Криму ускладнює здійснення слідчих дій».

За словами Хайбуллаєвої, російські прокурори в Криму кілька разів змінювали слідчих у цій справі. Родичів Аметова з матеріалами слідства не знайомили. Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв Аметову вищу державну нагороду ‒ Герой України.

​«Матеріалів у Прокуратури Криму, яка в Києві, дуже мало. Більше, звичайно, інформації у слідства російського, але вони цю інформацію не надавали», ‒ сказала Хайбуллаєва.

Довідка: Вранці 3 березня 2014 року з будинку вийшов 39-річний житель сімферопольського мікрорайону Мар'їне, батько трьох дітей Решат Аметов. Рідним він сказав, що має намір піти до військкомату й записатися до лав добровольців української армії. Пізніше відеокамери зафіксували його, він проводив одиночний пікет проти анексії Криму російськими військами, на площі Леніна перед будівлею уряду Криму. На відео відображений і момент, коли кілька представників «самооборони» Криму там же, на площі, скручують йому руки та саджають в автомобіль. Через два тижні Решата Аметова знайдуть мертвим у полі біля села Суничне Білогірського району. На тілі чоловіка були виявлені численні сліди тортур, голова була обв'язана клейкою стрічкою, а поруч знайшли наручники. Причиною смерті, як встановили пізніше, стало ножове поранення в область ока.

Підконтрольна Росії влада Криму пообіцяла винагороду за розкриття вбивства кримськотатарського активіста. Однак вбивць активіста досі не знайшли.