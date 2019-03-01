Біля посольства Росії активісти вимагають розслідувати зникнення і викрадення в Криму

Під посольством Росії в Києві 1 березня в рамках інформаційної кампанії «FIND & FREE» відбувається акція «Як антигерой кримської весни викликав загострення у важливих людей».

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, це вже 32-га щомісячна акція, яку активісти громадської ініціативи «КримSOS» присвятили викраденому 3 березня 2014 року кримчанину Решату Аметову.

«Ми всі пам’ятаємо, що Решат Аметов – перша смерть, яка сталася на території Криму. Це було перше насильницьке зникнення в історії окупованого Криму. Але з того моменту ніхто не веде ніякого розслідування», – сказала під час акції координатор громадської ініціативи «КримSOS» Таміла Ташева.

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Під час акції активісти демонстрували на ноутбуці кадри, на яких видно обличчя тих, хто викрав Решата Аметова.

Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в підконтрольному Кремлю управлінні Слідчого комітету Росії стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією зникли 45 кримчан, 15 – досі вважають зниклими безвісти.