Досьє кандидата. 13 фактів про Олега Ляшка

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода продовжує серію публікацій про кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів.

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів. Це рекордна кількість учасників президентських перегонів за всю історію незалежної України. Пізніше п’ять кандидатів зняли свою кандидатуру з президентських перегонів, відтак їх залишилося 39. Відповідно до найсвіжіших соцопитувань, найбільший рейтинг мають такі політики: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко та Олександр Вілкул.

Двічі на тиждень Радіо Свобода розповідає про цікаві деталі з біографій кандидатів.

​​Хто: Олег Ляшко

Вік: 46 років

Знак зодіаку: Стрілець

Місце народження: Чернігів

Чим відомий: «вилами Ляшка» та «скотиняками»

Цитата: «Чому у нас вважають, що популісти – це погано? Популісти – це є ті, хто чує людей. Якщо мене звинувачують у тому, що я – популіст, що я чую людей, – так, я є популіст».

13 фактів про кандидата:

Коли батьки Олега Ляшка розлучилися, йому було два роки. Мати була змушена віддати майбутнього політика на виховання до дитячого будинку в Прилуках на Чернігівщині. Згодом Ляшко змінив ще три школи-інтернати. «Те, що я виріс у дитбудинку, вплинуло на мене позитивно. Я став сильнішим. Яким би виріс у родині – навіть не знаю», – розказав в інтерв’ю Олег Ляшко у 2015 році.

в Прилуках на Чернігівщині. Згодом Ляшко змінив ще три школи-інтернати. «Те, що я виріс у дитбудинку, вплинуло на мене позитивно. Я став сильнішим. Яким би виріс у родині – навіть не знаю», – розказав в інтерв’ю Олег Ляшко у 2015 році. За його словами, на літні канікули материн брат та його дружина забирали племінника до себе – у село Лизівку на Луганщині. «Змалечку привчали до праці – малий Ляшко пас корів і телят. Тому в моїй трудовій книжці перший запис: « скотар колгоспу «Прогрес» села Лизівка Білокуракінського району Ворошиловградської області». Зараз ця трудова лежить у Верховній Раді», – згадує лідер Радикальної партії ті часи.​

села Лизівка Білокуракінського району Ворошиловградської області». Зараз ця трудова лежить у Верховній Раді», – згадує лідер Радикальної партії ті часи.​ Після випуску з інтернату Олег Ляшко вчився у технікумі на тракториста . Згодом пробував вступити на факультет журналістики КНУ імені Шевченка, однак провалився. Вищу освіту здобув у 1998 році на юридичному факультеті Харківського педінституту . У 2013 році таки отримав диплом КНУ імені Шевченка за спеціальністю «міжнародний бізнес».

. Згодом пробував вступити на факультет журналістики КНУ імені Шевченка, однак провалився. Вищу освіту здобув у 1998 році на юридичному факультеті . У 2013 році таки отримав диплом за спеціальністю «міжнародний бізнес». За розповідями самого Ляшка, свої перші великі гроші він заробив у 1987-1988 роках, коли їздив влітку випасати корів на Луганщину. «За літо заробляв 300 рублів – шалені гроші для 14-річного юнака. Коли закінчив інтернат, на моїй ощадній книжці було 2000 рублів, які згодом згоріли», – розповів Ляшко. З 1990-го до 2006 року він працював у різних друкованих виданнях на посадах від кореспондента до редактора . Зокрема, з 1996-го до 1999 року був головним редактором газети «Політика» , яка за рішенням суду була закрита через «розголошення державної таємниці». З 2000 року і до його обрання народним депутатом у 2006 році працював головним редактором газети «Свобода» .

. Зокрема, з 1996-го до 1999 року був головним редактором газети , яка за рішенням суду була закрита через «розголошення державної таємниці». З 2000 року і до його обрання народним депутатом у 2006 році працював головним редактором газети . Олег Ляшко зараз одружений вдруге. Шлюб з першою дружиною Тетяною Юзьковою, яка у 1992-1995 роках була головою Конституційного суду України, тривав близько півтора року. Кілька років тому Юзькова стала народним депутатом від Радикальної партії. Про нинішню дружину Ляшка Росіту Сайранен відомо небагато. Вона народилася у Дніпрі, а назвали її на честь прабабусі, яка була іспанкою. За офіційною версією, вони з Олегом Ляшком познайомились у 1998 році в залі ігрових автоматів, де тоді Сайранен працювала адміністратором. Як розповідає подружжя, з того часу вони разом. У 2002 році Сайранен народила дочку Владу. У деклараціях Олег Ляшко зазначає Горбенко Владиславу Віталіївну як свою дитину, але ані прізвище, ані по батькові дівчини не вказують, що її батьком є саме Олег Ляшко. Уперше Росіта Сайранен і Олег Ляшко з’явилися разом на публіці у 2011 році. До червня 2018 року, коли Ляшки одружилися офіційно, пара жила у цивільному шлюбі.​

відомо небагато. Вона народилася у Дніпрі, а назвали її на честь прабабусі, яка була іспанкою. За офіційною версією, вони з Олегом Ляшком познайомились у 1998 році в залі ігрових автоматів, де тоді Сайранен працювала адміністратором. Як розповідає подружжя, з того часу вони разом. У 2002 році Сайранен народила дочку Владу. У деклараціях Олег Ляшко зазначає Горбенко Владиславу Віталіївну як свою дитину, але ані прізвище, ані по батькові дівчини не вказують, що її батьком є саме Олег Ляшко. Уперше Росіта Сайранен і Олег Ляшко з’явилися разом на публіці у 2011 році. До червня 2018 року, коли Ляшки одружилися офіційно, пара жила у цивільному шлюбі.​ Уперше Олега Ляшка притягнули до відповідальності у 1994 році за обвинуваченням у розкраданні державного майна. З 6 років позбавлення волі у колонії Ляшко пробув рік – його амністували, а у 1998 році судимість достроково погасили. У 2001 році суд вдруге визнав Олега Ляшка винним – він отримав 2 роки умовно за серію публікацій проти колишнього в.о. віце-прем’єра Василя Дурдинця, у яких начебто був наклеп. Європейський суд з прав людини тоді визнав цей процес проти Олега Ляшка утиском свободи слова в Україні. Сам політик неохоче згадує свої судимості, однак називає їх політично вмотивованими.​

у колонії Ляшко пробув рік – його амністували, а у 1998 році судимість достроково погасили. У 2001 році суд вдруге визнав Олега Ляшка винним – він отримав за серію публікацій проти колишнього в.о. віце-прем’єра Василя Дурдинця, у яких начебто був наклеп. Європейський суд з прав людини тоді визнав цей процес проти Олега Ляшка утиском свободи слова в Україні. Сам політик неохоче згадує свої судимості, однак називає їх політично вмотивованими.​ У політиці Олег Ляшко з 2006 року. З того часу він чотири рази поспіль обирався народним депутатом України . Вперше і вдруге до парламенту він потрапив за списком БЮТ . У 2011 році політик створює власну політсилу – Радикальну партію . На чолі цієї партії він проходить до Верховної Ради у 2012 та 2014 роках.

. Вперше і вдруге до парламенту він потрапив за списком . У 2011 році політик створює власну політсилу – . На чолі цієї партії він проходить до у 2012 та 2014 роках. В українському політикумі Олега Ляшка вважають доволі епатажною та скандальною фігурою. Він часто опиняється у центрі скандалів , а також бійок у Верховній Раді. За свою політичну кар’єру Олег Ляшко двічі опинявся також і в центрі секс-скандалів. У 2010 році з’явилося відео допиту від 1993 року, на якому він розповідає про начебто інтимні стосунки з чиновником на ім’я Борис. Олег Ляшко стверджує, що це відеомонтаж, зроблений політичними опонентами з метою його дискредитації, він також заперечує будь-який зв'язок з ЛГБТ-спільнотою .

, а також у Верховній Раді. За свою політичну кар’єру Олег Ляшко двічі опинявся також і в центрі секс-скандалів. У 2010 році з’явилося відео допиту від 1993 року, на якому він розповідає про начебто інтимні стосунки з чиновником на ім’я Борис. Олег Ляшко стверджує, що це відеомонтаж, зроблений політичними опонентами з метою його дискредитації, він також заперечує будь-який зв'язок з . Лідер Радикальної партії не вбачає у популізмі нічого поганого. « Популісти – це є ті, хто чує людей. Якщо мене звинувачують у тому, що я – популіст, що я чую людей – так, я є популіст. Тому що я знаю, чим живуть люди, я знаю їхні проблеми, і ми знаємо, як вирішувати ці проблеми», –​ заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода. Тому Олег Ляшко позиціонує себе як «народний президент» і обіцяє виборцям те, що вони найбільше хочуть чути: від зниження тарифів і створення нових робочих місць до ув’язнення верхівки чинної влади.

– це є ті, хто чує людей. Якщо мене звинувачують у тому, що я – популіст, що я чую людей – так, я є популіст. Тому що я знаю, чим живуть люди, я знаю їхні проблеми, і ми знаємо, як вирішувати ці проблеми», –​ заявив він в інтерв'ю Радіо Свобода. Тому Олег Ляшко позиціонує себе як «народний президент» і обіцяє виборцям те, що вони найбільше хочуть чути: від зниження тарифів і створення нових робочих місць до ув’язнення верхівки чинної влади. У 2014 році міжнародна правозахисна організація Amnesty International висловила занепокоєння щодо участі Олега Ляшка у затриманнях та допитах людей у зоні конфлікту на Донбасі. На думку правозахисників, він порушував норми міжнародного гуманітарного права та не мав права затримувати людей. «Він викрадає людей і ображає як словесно, так і фізично, в той час як камера це записує», – відзначали правозахисники у своїх зверненнях. Олег Ляшко ж в коментарі «BBC Україна» заявив, що вважає ці звинувачення безпідставними: «Це не викрадення, а допомога у діяльності правоохоронних органів… Завдання кожного українського патріота, громадянина – допомагати правоохоронних органів у боротьбі з сепаратистами та злочинністю».

висловила занепокоєння щодо участі Олега Ляшка у затриманнях та допитах людей у зоні конфлікту на Донбасі. На думку правозахисників, він порушував норми міжнародного гуманітарного права та не мав права затримувати людей. «Він викрадає людей і ображає як словесно, так і фізично, в той час як камера це записує», – відзначали правозахисники у своїх зверненнях. Олег Ляшко ж в коментарі «BBC Україна» заявив, що вважає ці звинувачення безпідставними: «Це не викрадення, а допомога у діяльності правоохоронних органів… Завдання кожного українського патріота, громадянина – допомагати правоохоронних органів у боротьбі з сепаратистами та злочинністю». Президентські вибори-2019 – це вже друга спроба Олега Ляшка очолити країну. За результатами голосування у 2014 році, він посів третє місце, отримавши 8% підтримки. «Йду в президенти, щоб вичистить оте гниле політичне болото, яке сидить на Печерську. Я буду як Лукашенко в Білорусі – господар. Отак і Ляшко буде господар в Україні, який за все відповідатиме», –​ прокоментував своє кандидатування у 2019 році Ляшко.

Олега Ляшка очолити країну. За результатами голосування у 2014 році, він посів третє місце, отримавши 8% підтримки. «Йду в президенти, щоб вичистить оте гниле політичне болото, яке сидить на Печерську. Я буду як в Білорусі – господар. Отак і Ляшко буде господар в Україні, який за все відповідатиме», –​ прокоментував своє кандидатування у 2019 році Ляшко. У 2017 році Олегові Ляшку, як він вказав, пощастило тричі виграти у лотерею на загальну суму понад 500 тисяч гривень. Тоді депутата викликали на допит, антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження про незаконне збагачення. У тій же декларації за 2017 рік Олег Ляшко зазначив, що разом з дружиною володіє вісьмома земельними ділянками, квартирою, офісним приміщенням, житловим та дачним будинком, колекцією монет, коштовностями, трьома автівками та селянськими вилами. У банках і вдома готівкою подружжя має 1,2 мільйона доларів, 90 тисяч євро і 5,5 мільйонів гривень.​

на загальну суму понад 500 тисяч гривень. Тоді депутата викликали на допит, відкрила кримінальне провадження про незаконне збагачення. У тій же декларації за 2017 рік Олег Ляшко зазначив, що разом з дружиною володіє вісьмома земельними ділянками, квартирою, офісним приміщенням, житловим та дачним будинком, колекцією монет, коштовностями, трьома автівками та селянськими вилами. У банках і вдома готівкою подружжя має 1,2 мільйона доларів, 90 тисяч євро і 5,5 мільйонів гривень.​ У медіа все частіше з’являються розслідування, які вказують на зв’язок Олега Ляшка з олігархом Рінатом Ахметовим. А медіа-експерти зазначають, що телеканал «Україна», який належить Ахметову, є головною медійною платформою для кампанії Олега Ляшка. «За нашим моніторингом, майже не має жодного дня, коли там не з'являється Ляшко з будь-якого приводу», – зауважує голова «Детектор медіа» Наталія Лигачова. Водночас Олег Ляшко заперечує будь-який зв'язок з найбагатшим бізнесменом України.

Програму кандидата Ляшка можна прочитати тут

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