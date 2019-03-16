Олег Ляшко про народ, свиней, собак і ліжко: 13 тез кандидата

Один із першої шістки президентських перегонів-2019, лідер фракції Радикальної партії свого імені у Верховній Раді України Олег Ляшко позиціонує себе як «народний президент». І обіцяє українцям те, що вони найбільше хочуть чути: від зниження тарифів і створення нових робочих місць до ув’язнення верхівки чинної влади. Щоб донести свою позицію до виборців, Ляшко їздить Україною, віддаючи перевагу селищам і невеликим містечкам. Апофеозом програми щоразу стають концерти з улюблених пісень кандидата, танці, обійми з місцевими жительками і селфі з ним. Команда Радіо Свобода провела один із таких днів із Олегом Ляшком у рамках проекту «Один день з кандидатом» і разом із тим розпитала його про те, чим він живе, як уявляє реформи в економіці, боротьбу з корупцією і до яких кроків вдаватиметься в разі перемоги в боротьбі за крісло на Банковій. Наводимо 13 тез кандидата прямою мовою.

1. Чому йде на вибори

Я іду, щоб вернути людям віру, а Україні силу. Я йду в президенти, щоб не дати доїти Україну. Щоб Україна не була дійною коровою. Я йду в президенти, щоб порядок навести в країні. Порядок! Відновити економіку, два мільйони робочих місць – за перші три роки мого президентства. Перестати брати ці кредити, ми – самодостатня країна, яка може від трусів, шкарпеток до космічних кораблів робити. А ми ходимо бомжуємо по всьому світу.

Президентство – це не гра, президента люди тому й обирають, що надіються, що він змінить політику. Я знаю, що треба зробити, і йду, щоб її змінити… Ось 30 років майже незалежності, і до чого докерувалися, і до чого країну довели? Всі говорять складно-складно, так візьміть і почніть робити!

Йду в президенти, щоб вичистить оте гниле політичне болото, яке сидить на Печерську. Там треба п’ять протигазів надягать для того, щоб не задихнутися в тому смороді корупції. Я буду як Лукашенко в Білорусі – господар. Отак і Ляшко буде господар в Україні, який за все відповідатиме.

2. Про себе

Ляшко, якщо взяти як політика, – це «смєсь» ротвейлера з бульдогом. Коли я за щось берусь – то ховайся, здавайся! Я от так беруся за вибори, і я все зроблю, щоб їх виграти. Тому що іншого шляху зупинити ту х…рню, що робиться в Україні, немає. Або ми, або ніхто.

Я ніколи не був при владі. Але водночас я всього в житті добився сам, в мене достатньо знань, достатньо сил для того, щоб реалізувати свою політику. Я знаю, що треба робити. Я знаю, що та політика, яка є зараз, яку проводить Порошенко, ніколи не зробить Україну сильною.

В мене хороше почуття гумору, іронії. Я – як де Голль: він коли вранці не бачив карикатури (на себе) в газетах, то думав, що в нього рейтинг падає, і в нього псувався настрій. Жарти – жартам «рознь», якщо це приниження – то це не жарти… Клоуни – ті, хто мене (так) називає, бо ці клоуни довели країну до ручки.

Коли ти з нуля, з дитячого будинку, всього в житті добиваєшся, коли воно не падає тобі на голову, коли в тебе немає багатих родичів, коли в тебе немає папи, мами президента і ти з дитбудинку – ти всього в житті мусиш сам добиватись…Чого ж я знаю, що треба людям? Бо я сам такий, і я дам це людям.

Ляшко – борець за народ, за справедливість, от хто такий Ляшко і в реальному житті, і в політиці, і в «ляшкобусі», і на сцені в Таращі в Будинку культури. Ляшко скрізь однаковий, на відміну від всіх інших, які думають одне, а говорять інше, роблять третє, а дулю тримають в кишені по-четверте.

Хай інші бояться людей. Я людей не боюсь. Я людей люблю!

Від людей беру силу, беру енергетику, і віддаю. От Росіта мене питає: як я можу зранку до вечора «пахать», «пахать», «пахать»? От так: коли ти зранку до вечора зустрічаєшся з сотнями людей, коли вони тобі вірять – от звідки сили на все. Ніхто так не «пахає», як я. Тому що ніхто не зустрічається з людьми, нікому ці нещасні люди не треба, всі їх тримають за якихось лохів і тупаків.

3. Про дім і родину

Мій дім – моя «крепость». Я додому запрошую тільки собак і друзів. Я вас сюди запросив, а ви хочете додому (звертаючись до Радіо Свобода, про можливість зйомки в нього вдома – ред.). А потім захочете в постіль до мене. А потім – на голову сісти. Зі мною так не буває!

В мене десять собак вдома, і чотири із них – дворняги. Тому я закликаю людей: хочете завести собаку вдома – не заводьте собаку «для понтів». Собака – не іграшка. Візьміть із притулку собаку! І політика одна повинна бути: стерилізація – найгуманніше, а не вбивати і знущатися. Чому люди бояться собак? Бо люди злі, в них немає заробітку. Чому собаки бояться людей, збиваються в у зграї та нападають? Тому що вони голодні. Тому треба нагодувати і людей, щоб вони були добрі, і за собаками дивитися, по-доброму до них ставитися.

Дружина їздить (зі мною), але залежно від того, на які зустрічі. Сьогодні Росіта займається дитиною і мамою.

4. Про владу і своїх конкурентів на виборах-2019

Ми знаємо, як вирішити (всі) ці проблеми. Чому нинішня влада цього не робить? (Вони) маріонетки, в них ззовні в офшорах мільярди, вони на гачку, вони позичають кредити, і їм диктують умови. Я не дам нікому диктувати умови мені й Україні.

Там багато тих, хто «зажралися» і забули, завдяки кому прийшли до парламенту. На роботу не ходять. Як можна не ходити на роботу, коли люди за це платять гроші? Тому моя фракція вся ходить на роботу, залізна дисципліна, залізна відповідальність, і всіх інших заставимо так працювати.

Сорок чотири кандидати ломляться в президенти. Їм половині в «дурку» треба, а не в президенти!

(Про Порошенка)

Подивіться переписку Онищенка і Кононенка, де вони там пишуть, що Мосійчуку п…дець, Ляшку п…дець, та всім іншим, ми їх зараз поховаємо. Тобто це була замовна спецоперація Порошенка, яку він планував особисто в своєму кабінеті. І я впевнений, що прийде ще час, і ті, хто фальшує, будуть за це відповідальні.

В нас головний олігарх – в президентському кріслі. Що робити? Олігархів до влади не брать.

(Про Тимошенко)

Зараз ми з нею інколи спілкуємося. Стосунки рівні. Хай переможе сильніший. Я впевнений, що я сильніший за них усіх.

(Про Зеленського)

Хай він, по-перше, на себе в дзеркало подивиться. А по-друге, на ображених воду возять. Я з інтернату звик за себе постояти. На відміну від того, кого ви згадали, я не збираюся на коліна ні перед ким ставать, ні перед Путіним, ні перед ким іншим. І називати свою країну «проституткою», яка «дає спереду і ззаду», я нікому не дозволю.

5. Про стосунки з Ахметовим

Стосунки такі самі, як і з Коломойським – ніякі. Всі ті казки, що розповсюджують, що Ахметов нас спонсорує… Може, хай ті, що розповсюджує ті казки, гроші мені принесуть!

Три мільярди доларів заплатили минулого року за російське, американське та ЮАР-ське вугілля. А українські шахтарі на Волині, в Червонограді – без роботи. Чиї я маю інтереси відстоювати? Українських, російських чи американських шахтарів? Да, я лобіюю інтереси наших шахтарів, наших металургів, наших робітників.

(Про свою участь у телеефірах на ТРК «Україна»)

То це ж добре! От зараз ви мене знімаєте, хай скажуть, що ви мене теж фінансуєте, чи я вас фінансую. Так і ви знімайте не один раз, а кожен день, я дуже на це розраховую. А ТРК «Україна» – я їм дуже дякую, що вони щодня мене знімають. Тому що я відстоюю політику відновлення національної економіки та виробництва. Очевидно, наші цілі збігаються. Вони так само хочуть, щоб була сильна країна.

Мене приймають всі. Я їздив он до підприємства (Костянтина) Жеваго, до (Ріната) Ахметова, до (Віктора) Пінчука, по-моєму, їздив… А куди мені їздити? Куди не поїдеш – одні підприємства Ахметова, металургійні, всі інші. От мені кажуть: я захищаю Ахметова, коли лобіюю там і проводжу закони. А кого я повинен захищати, як не наших металургів? Вони вивозять металолом з України, за наш рахунок створюють робочі місця металургам Польщі, Туреччини, Придністров’я (підконтрольний проросійським сепаратистам регіон Молдови – ред.). Я лобіюю інтереси 300 тисяч працівників.

6. Про свої перші рішення в разі перемоги на виборах

Я ту деолігархізацію за годину проведу. Я всіх тих олігархів позву і скажу: від сьогоднішнього дня – рівні правила для всіх. Ніхто, ніколи, ні один не може зайти до мого кабінету. Ніхто, ніколи, ні один не може розраховувати на якісь преференції. Якщо олігархи їдуть до президента вночі додому, то про що говорити?

Перший мій закон прийму: купуй українське, плати українцям, щоб був пріоритет для національного виробника. Під час тендерних закупівель щоб був пріоритет національних виробників… Будівництво доріг, будівництво житла, ремонт інфраструктури, дорожній парк. Вагони, трамваї, тролейбуси – усе повинно робитись із української сталі, українського бетону, руками українців. От вам і гроші на все, плюс зміна грошово-кредитної політики Національного банку. Сьогодні вони по вказівці МВФ ставлять високі ставки, щоб витягнути гроші з економіки. А я навпаки: увіллю гроші в економіку, дам дешеві кредити.

Президент має право скасовувати рішення уряду. Моїм першим указом буде скасування постанови уряду про підвищення цін на газ.

Забороню ввезення в Україну пальмової олії, відновлю державне фінансування харчування дітей у школах.

Скасування (депутатської) недоторканності, скорочення чисельності депутатів.

Мінімальна зарплата – 9 тисяч гривень, мінімальна пенсія – 3500. І відновлю контроль за цінами.

7. Про медицину

70 тисяч лікарів минулого року виїхало з України. Куди вже далі? Хто лікуватиме наших дітей?!

Ті, хто продає фальшиві ліки, підробну горілку чи гнилу шаурму – в тюрмі сидітимуть 15 років. Щоб не труїли людей і не наживались на їхньому здоров’ї.

(Про ставлення до Уляни Супрун)

Її політика забирає можливість нормально лікуватися. ФАПа немає у селі. Забрали фельдшера з села. Забрали лікаря з району.

8. Про ринок землі і сільське господарство

Ніякого продажу землі. Навпаки – державна підтримка відновлення виробництва в селі, соціальної сфери, робочі місця.

Сьогодні, коли українці не мають грошей, щоб купити землю, землю продавати не можна. Можна, наприклад, коли в людини немає спадкоємця, продати землю, тоді створити державний земельний банк, який закуповуватиме по ринковій ціні цю землю і здаватиме її в оренду. Право оренди землі можна продавати з аукціону, землю – ні. Земля повинна належати українцям.

Я не дам продати землю, я верну корову в село і верну повагу до людини праці. Я верну корову в село!

9. Про корупцію, педофілію, розстріли і підкуп на виборах

Я винесу на референдум питання про відновлення смертної кари за корупцію. І ми цей референдум проведемо у жовтні разом з парламентськими виборами. Розстріляти, а не під домашній арешт відправляти.

Я не спеціаліст по розстрілах, там знайдуться ті, хто знатиме, де і як розстрілювати. Я хочу змінити закон. І щоб кожен, хто краде на армії, на дорогах, на сиротах, на інвалідах, – щоб він знав, що його розстріляють.

Якщо факти, оприлюдненні журналістами про розкрадання на оборонці підтвердяться, – безумовно, розстріляти. Але потрібно розслідування провести. У нас платники податків витрачають мільярди на утримання правоохоронних органів – де їхні розслідування?! Виходить так, що у нас журналістські розслідування більш ефективні, аніж правоохоронці. А нащо нам отримувати всіх цих правоохоронців… НАБУ, прокуратура, спецслужби повинні зробити розслідування й доповісти. Якщо там є факти розкрадання, факти мародерства, я вважаю, що тільки за це – розстріляти.

Якщо в тебе нема волохатої руки, нема мішка грошей – ти вже нікому не треба, ти нічого в житті добитися не можеш. От до чого країну довели!

Я їм дам блат! Сидітимуть з педофілами разом! До речі, за педофілів: ми для педофілів пропонуємо кастрацію.

Якщо донесуть (гроші за голосування за певного кандидата) – беріть. Вони у вас украли, а ви беріть… Мільярди вкрали, потім по тисячі гривень несуть від Петра.

10. Про війну й обороноздатність

Британський прем’єр-міністр Вінстон Черчілль казав: будь-яка війна закінчиться миром. Але є дві дороги: дорога поразки і дорога перемоги.

Я не хочу їздити, як Порошенко, принижуватися, два б/у катери в Америці сорокарічної давності брати. Тому, щоб не їздити за катерами, я відновлю суднобудування в Україні, в тому числі військових кораблів.

11. Про економіку і боротьбу з бідністю

Відновлення економіки, підтримка національного виробництва, пріоритет для наших підприємств, ремонт і будівництво доріг, житла, інфраструктури, нові робочі місця. Оце те, що треба країні, щоб була сильною.

Для того, щоб були інвестиції, треба торгувати не сировиною, а готовою продукцією. Сьогодні Україну перетворили фактично на дійну корову, коли вивозять звідси зерно, металобрухт, дешеву робочу силу, ліс тощо. Треба не сировину вивозить, а готову продукцію. Ставити виробництво в Україні, створювати робочі місця, відновлювати економіку, щоб були гроші на оборону, на армію, на дипломатію, на «соціалку» і на все інше. Звісно, якщо торгувати сировиною: 40 мільйонів тонн зернових продали минулого року, заробили три мільярди доларів – копійки для такої країни.

Україна – самодостатня держава, яка може робити все: від сірників і до космічних кораблів.

Звільню від податків мінімальну зарплату, підійму її та звільню від податків. Сьогодні система оподаткування несправедлива: коли людина отримує мінімальну зарплату, вона повинна платити такий же податок, як мільйонер Андрій Коболєв (голова правління «Нафтогазу» – ред.).

Привозьте, ставте нове обладнання, нові технології, створюйте нові робочі місця! Сьогодні з України просто сировину отримують. Для чого Україні ставити деревообробку, як деревообробку поставили в Австрії чи в Польщі, а в України забрали дешевий ліс?! Я прикрию цю «лавочку»! Ставте деревообробку в Україні! Чи зерно: 40 мільйонів зерна вивозять – чому? Макарони, борошно, крупи – от що вивозити треба, переробку в село повернути – і будуть гроші. І нові робочі місця дадуть нові можливості, тому що людина отримуватиме зарплату, і з зарплати буде йти податок до пенсійного фонду і внесок до бюджету. Ключ до відновлення економіки – нові робочі місця.

Ключ для відновлення економіки – зниження вартості кредитів, щоб бізнес мав доступні кредити, помірні податки. Протекціоністська політика щодо національного виробника. Підтримувати ті галузі економіки, що дадуть заробіток, щоб люди мали роботу і зарплату в Україні. А наші люди їдуть економіку сусідніх країн підіймати. Я зупиню це, поверну молодь назад в Україну. Підійму зарплату і дам перспективу.

Що інфляція? Інфляція є тому, що імпорт завозять в Україну. Нам треба не імпорт завозити, а більше своєї продукції виготовляти.

Ми – унікальна країна, що робить свої вертольоти, а ми мільярд тратим на «русскіє» вертольоти. Нащо нам це треба, коли завод «Мотор Січ» повинен працювати! Півмільярда доларів хотіли віддати китайцям на турбіни китайські для добудови Дністровської ГРЕС. Нащо нам китайські турбіни, коли в нас є «Турбоатом» в Харкові, який свої найкращі в світі турбіни виготовляє. Чи космічні кораблі – ось що треба країні. Науку, технології, виробництва, інвестиції в промисловість, в оновлення основних фондів. Модернізація нам треба. Модернізація!

Після Другої світової війни була політика «дирижизму» у Франції, коли Франція лежала в руїнах. Шарль де Голль проголосив «політику модернізації – або смерть». Сьогодні в Україні треба модернізація, а не консервація і не деіндустріалізація, яку нинішня влада проводить. Щоб вирватися вперед, а не сидіти на узбіччі історії.

Я пропоную повернути корову в село, повернути виробництво, щоб космічний корабель не пам’ятником стояв у Дніпрі, а щоб вони «бороздили» світовий океан, і щоб валюту заробляли.

Я колись був у Миргороді на базарі. Підходжу до жіночки, яка торгує трусами, а я був один десь в три дні в неї. Переді мною до неї підійшло чоловік п’ять, я підійшов купив труси – одна людина! От людина стоїть день в день, і максимум пару трусів може продати. Звідки з’явиться середній клас, якщо в Миргороді на базарі труси не можуть продати?!

12. Про газ

Весь газ українського видобутку направлю на потреби житлово-комунального господарства. Якщо не почати видобувати більше свого газу – не буде газу, будемо імпортний купляти. Якщо не збільшувати видобуток свого вугілля – так буде он по три мільярди доларів: це минулого року заплатили за імпортне вугілля. З такою політикою в наступному році п’ять мільярдів доларів будемо платити за імпортне вугілля. Якщо нічого не робити – нічого не буде.

Чому ми повинні за півтора мільярда доларів кредиту виконувати кабальні абсолютно умови: землю продавати, ціни на газ піднімати? Коли підприємство платить 15 тисяч гривень за тисячу кубів газу, продукція, яка виготовляється, стає неконкурентна, ми втрачаємо ринки, ми втрачаємо доходи, ми змушені ходити далі позичати. Нам треба не позичати, а заробляти.

13. Про ЛГБТ, легалізацію марихуани і 8 березня

– Легалізація легких наркотиків: підтримуєте чи ні?

– Я проти. Нам не треба дурі, треба менше дурі!

– Легалізація одностатевих шлюбів: так чи ні?

– Я проти. (довга пауза) Далі.

Я згадав, що є ініціатива забрати в наших жінок 8 березня. От скажіть мені, хто може пропонувати забрати у жінок 8 березня? Ну, по-моєму, тільки імпотенти якісь!