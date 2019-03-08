«На моєму шляху встала якась жінка». Кандидат Тимошенко про кандидатку Тимошенко

Ірина Ромалійська

Юрій Володимирович Тимошенко – кандидат на посаду президента України, депутат Верховної Ради, воював на Донбасі, закінчив ПТУ. А ще він – однофамілець Юлії Володимирівни Тимошенко, яка теж балотується на президента.

Юрія Тимошенка називають технічним кандидатом чинного президента Петра Порошенка. Завдяки ініціалам він може відтягнути голоси у Юлії Тимошенко – одного з фаворитів передвиборчих перегонів. Їхні прізвища стоятимуть поруч у виборчому бюлетені, і за Юрія Тимошенка можуть проголосувати помилково.

6 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання двох осіб, які нібито принесли хабаря Юрію Тимошенкові. 5 мільйонів гривень вони давали нібито за те, щоб він зняв свою кандидатуру.

У відповідь лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко порівняла Петра Порошенка і Юрія Луценка з персонажами фільму «Тупий і ще тупіший», назвала Юрія Тимошенка «клоном» і зажадала прибрати його з передвиборчих перегонів.

Кореспондент проекту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время» запитала Юрія Тимошенка, як він оцінює те, що відбувається.

Знайшлися люди, які захотіли мене тупо купити. Але спочатку залякати... щоб зійшов із дистанції

– Знайшлися люди, які захотіли мене тупо купити. Але спочатку залякати, потім трішки попустити, знаєте, і під кінець не тільки залякувати, а ще й дати таку маленьку цукерочку: ось ти поступишся по-доброму, ми тобі ще й грошенят дамо, тільки щоб ти зійшов із дистанції.

– Як намагалися залякати?

– По-різному. Чоловік, який зі мною розмовляв, я не знаю, чи уповноважував його хтось на це, чи ні, але він говорив від імені МВС. Він і в своїх смс-ках, у «вотсапі» і в безпосередніх розмовах зі мною погрожував санкціями МВС стосовно мене, мого найближчого оточення, стосовно тих фермерів, які мені свого часу позичили гроші, щоб я зареєструвався кандидатом.

– Із чим ви це пов’язуєте?

– Напевно, комусь я заважав. Я навіть думаю, що нескладно здогадатися, виходячи з тих деяких гучних публічних заяв, які зробили деякі мої конкуренти, в зв’язку з тим, що їм дуже не сподобався сам факт мого висування.

– Хто саме ті вороги, про яких ви говорите?

– Генеральний прокурор висунув свої версії і, як він каже, за матеріалами слідства виходить, що за цим стоять представники БЮТу.

– Партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко?

– Він не назвав імені Юлії Володимирівни, він назвав ім’я депутата Верховної Ради [Валерія] Дубіля, якого, до речі, я дуже добре знаю. Дубіль, хоча я з ним часто перетинаюся у Верховній Раді, особисто до мене ніколи не підходив і нічого такого мені не пропонував.

– Ви довіряєте версії, яку озвучив генпрокурор?

– Я довіряю тому, що такі версії без розбору не вимовляють уголос, і якщо сам генеральний прокурор таку версію озвучив, то він повинен завжди реально відповідати за свої слова.

– Вас класичним технічним кандидатом називає не тільки Юлія Тимошенко, а й політтехнологи, політичні оглядачі. Що ви на це відповідаєте?

Це я мав би скаржитися, що на моєму шляху встала якась жінка

– Це абсолютно абсурдне і абсолютно неправильне твердження. Ба більше, це я мав би скаржитися, що на моєму шляху встала якась жінка, яка в силу якихось подій свого життя змінила своє прізвище, підібралася впритул до мого прізвища.

– Ви хочете вийти до другого туру, але при цьому останнє соціологічне опитування КМІСу, Київського міжнародного інституту соціологічних досліджень, дає вам не більше ніж 1,5%.

До сьогоднішнього дня з моменту, як я зареєструвався, на мене був неймовірний пресинг

– Я ж тільки сьогодні перший день як починаю свою діяльність. Ви ж не знаєте, що до сьогоднішнього дня з моменту, як я зареєструвався, на мене був неймовірний пресинг, і це навіть загрожувало величезними негативними наслідками для мене, для членів моєї команди. Це стримувало нас, і ми були в такій собі спокійній фазі, ми не робили ніяких рухів, щоб зайвий раз не викликати особливої агресії у відповідь.

– І за три тижні ви маєте намір провести таку кампанію, яка дозволить вам вийти до другого туру?

– Навіть не сумнівайтеся в цьому. Якщо ви поцікавитеся моїм шляхом до Верховної Ради, ви, можливо, дізнаєтеся, що коли на попередніх парламентських виборах мене висунули теж якимось там технічним кандидатом, а закінчилося це тим, що я зі своїм нульовим рейтингом упізнаваності на старті побив того, хто мав коефіцієнт упізнаваності 88%. Тому що чесні люди почули мене.

– За ці три тижні вас щонайменше потрібно зробити впізнаваним у країні, підвищити той самий рівень упізнаваності. Зробити це можна за рахунок зовнішньої реклами – розвісити вас на кожному білборді – або за рахунок доступу на великі телевізори. Скажіть, звідки у вас візьмуться на це гроші?

У мене немає бізнесу навіть на 5 копійок, мені ніколи нізвідки не крапало

– Я розмістив номер свого офіційного рахунку, на який можна переказувати гроші. Я сподіваюся, що гроші будуть надходити до мого виборчого фонду. Тому що я проста людина, у мене немає бізнесу навіть на 5 копійок, мені ніколи нізвідки не крапало. І фактично я пішов без копійки грошей, розраховуючи тільки на розум і на серця простих людей, які розберуться в ситуації, зрозуміють, повірять і побачать, що я єдиний у тій масі кандидатів, хто свій.

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– У вас є передвиборчий штаб, хто його очолює?

– Мій штаб очолює мій близький друг, мій помічник Ігор Колос, мій побратим Сергій Малихін.

– Хто ваші політтехнологи?

– У мене немає ніяких технологів.

– Тобто без політтехнологів ви маєте намір за три тижні пройти до другого туру?

– У мене немає ні копійки, у мене немає жодного білборда, у мене немає грошей на поїздки. Але я розраховую, що якісь гроші зараз знайдуться, я розраховую на підтримку молоді, моїх друзів у соціальних мережах, я розраховую на допомогу.

– Білбордів немає, активної агітації немає, в регіони ви не їздите з агітаційними турами. Подивилася вашу декларацію за 2017 рік: вказана тільки заробітна плата, і досить маленька як для кандидата на посаду президента, всього 9 тисяч доларів на рік. Звідки у вас 100 тисяч доларів для того, щоб внести необхідну за законом заставу, щоб брати участь у президентських виборах?

– У мене все максимально прозоро. Я звернувся до друзів-фермерів, простих, але небагатих людей, які абсолютно офіційно позичили мені ці гроші за умови, що я їх згодом зобов’язаний буду повернути.

– А повертати з чого будете?

– Після перемоги мені це буде трохи легше.

– Зарплата президента не набагато вища, ніж зарплата народного депутата України.

Перемагає в цьому житті один із мільйона, хто не злякався там, де злякалися інші

– Перемагає в цьому житті один із мільйона, хто не злякався там, де злякалися інші, і хто не продався там, де продалися інші. Я ризикнув усім своїм життям, усім своїм майном, і якщо треба, я буду продавати ту частину майна, яку зможу продати.

– Я подивилася [дані про] ваше майно, чи знайдеться, що продавати на 100 тисяч доларів?

– Знайдеться. Звичайно, знайдеться.

Печерський районний суд Києва 8 березня обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у спробі підкупу кандидата на посаду президента України Юрія Тимошенка. До Тараса Костанчука та Олександра Іщенка застосовані тотожні запобіжні заходи – арешт із правом застави 4 мільйони гривень. Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Напередодні – 7 березня – генпрокурор Юрій Луценко назвав прізвища затриманих осіб, що намагалися вручити кандидатові Юрію Тимошенку 5 мільйонів гривень, щоб той знявся з передвиборчих перегонів.

«Встановлено, що Констанчук Т. та Іщенко О. запропонували народному депутату України і кандидату в президенти Юрію Тимошенку зняти свою кандидатуру з президентських виборів 2019 року за фінансову винагороду у вигляді доларів, яка мала скласти в еквіваленті 5 мільйонів гривень, що дорівнює подвійному еквіваленту застави кандидата в президенти», – сказав Луценко.

Генпрокурор продемонстрував слайди з листуванням щодо підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка через його помічника на ім’я Роман із затриманими.

Затриманий голова Партії захисників України Тарас Костанчук назвав у фейсбуці події 6 березня «спланованою провокацією».

Луценко заявив, що в листуванні фігурує також персонаж на ім’я «Валери БЮТ».

«Це номер телефона народного депутата Валерія Дубіля, який, очевидно, є замовником шантажу та підкупу кандидата в президенти», – заявив Луценко.

Поки сам депутат не коментував заяву генпрокурора на свою адресу.

У лютому в ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1» кандидатка Юлія Тимошенко вимагала від президента України Петра Порошенка зняти з виборів кандидата Юрія Тимошенка.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Другий тур, у разі потреби, запланований на 21 квітня 2019 року.

Над перекладом інтерв’ю й адаптацією тексту працювала Людмила Ваннек.