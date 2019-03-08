Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у підкупі кандидата в президенти

Печерський районний суд Києва 8 березня обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у спробі підкупу кандидата в президенти України Юрія Тимошенка. До Тараса Костанчука та Олександра Іщенка застосовані тотожні запобіжні заходи – арешт із правом застави 4 мільйони гривень. Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Генпрокурор Юрій Луценко 7 березня назвав прізвища затриманих осіб, що намагалися вручити кандидатові в президенти Юрію Тимошенку 5 мільйонів гривень, щоб той знявся з передвиборчих перегонів.

«Встановлено, що Констанчук Т. та Іщенко О. запропонували народному депутату України і кандидату в президенти Юрію Тимошенку зняти свою кандидатуру з президентських виборів 2019 року за винагороду за фінансову винагороду у вигляді доларів, яка мала скласти в еквіваленті 5 мільйонів гривень, що дорівнює подвійному еквіваленту застави кандидата в президенти», – сказав Луценко.

Луценко продемонстрував слайди з перепискою щодо підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка через його помічника на ім’я Роман із затриманими.

Затриманий голова «Партії захисників України» Тарас Костанчук назвав у Facebook події 6 березня «спланованою провокацією».

Луценко заявив, що в переписці фігурує також персонаж на ім’я «Валєри БЮТ».

«Це номер телефону народного депутата Валерія Дубіля, який очевидно, являється, замовником, шантажу та підкупу кандидата в президенти», – заявив Луценко.

Поки сам депутат не коментував заяву прокурора на свою адресу.

Генпрокурор Юрій Луценко напередодні повідомив, що Генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та СБУ затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 мільйонів гривень кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися.

Народний депутат України Юрій Володимирович Тимошенко має таке ж прізвище та ініціали, як ще один президентський кандидат, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Володимирівна Тимошенко. У лютому в ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1» Юлія Тимошенко вимагала від президента України Петра Порошенка зняти з виборів кандидата Юрія Тимошенка.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Другий тур, у разі потреби, запланований на 21 квітня 2019 року.