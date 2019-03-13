Кандидат Бойко: 10 цитат за 5 років

Радіо Свобода робить огляди знакових цитат провідних кандидатів у президенти України протягом останніх п’яти років. В центрі чергового огляду – екс-міністр енергетики і вугільної промисловості, співзасновник об’єднання «Опозиційна платформа – за життя» Юрій Бойко. Протягом п’яти останніх років він час від часу прогнозував розпуск і позачергові вибори парламенту, висловлювався на підтримку Мінського протоколу і критикував «Нафтогаз».

2014

«Вишки Бойка» коштують у сто разів менше, ніж втрата Криму»

Член уряду часів Януковича Юрій Бойко відомий, зокрема, завдяки справі «вишок Бойка» – двох морських бурових вишок, які, за даними слідства, були закуплені за завищеними цінами і розташовані в Чорному морі. Під час анексії Росією українського Криму вишки були захоплені російськими військовими.

Обставини цієї справи в ефірі «Громадського» у березні 2014 року нагадав журналіст, згодом – народний депутат Сергій Лещенко. У відповідь на це Бойко вказав на відповідальність нової влади у захопленні Росією українського півострова, зокрема й бурових установок.

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«Всі вишки Бойка, оборудки або обладнання (екс-заступника голови правління «Чорноморнафтогазу» Олександра – ред.) Кацуби, справи (колишнього голови правління «Нафтогазу» Євгена – ред.) Бакуліна, все інше коштує у сто разів менше, ніж втрата самого Криму. І сьогоднішня влада – на жаль, вони навіть кораблі свої не встигли вивести з цього Криму, я вже не кажу про обладнання «Чорноморнафтогазу», які вже були захоплені росіянами», – заявив Бойко.

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2018-го генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що в справі «вишок Бойка» екс-міністр палива та енергетики не фігурує, слідству не вдалось встановити, чи знав він або ж чи брав участь у тій резонансній оборудці 2011-2013 років.​

2015

«Домінування Західної України»

Бойко, який після Революції гідності став одним із очільників опозиції, критикує владу не тільки за «економічні провали», а й за, на його думку, несправедливе ставлення до південних і східних регіонів. Зокрема, цим він пояснив відмову від створення в Одесі порто-франко – зони з пільговими митними правилами.

«На жаль, сьогодні йде домінування представників Західної України над південним сходом країни, прагнення взяти якийсь реванш над власним народом і поділ України на дві частини. Все, що східніше Дніпра – це все українці вже не першого сорту. І це видно в тому числі і в ситуації з технопарком під назвою порто-франко. Запропонували його наші депутати, Вадим Рабінович аргументовано показав, як це працює і що дасть для Одеси, – це й робочі місця, нові податки, інвестиції. І ось таку відповідь ми отримали», – сказав Бойко навесні 2019 року в ефірі регіонального одеського телеканалу «Глас».

«Цей парламент приречений»

Партія «Опозиційний блок», лідером якої до виключення був Бойко, отримала 9,43% голосів на позачергових виборах 2014 року. Лідер фракції Бойко послідовно критикував парламентську коаліцію за, на його думку, брак роботи для досягнення миру і економічної стабілізації. Він кілька разів пророкував розпуск парламенту – один із таких прогнозів політик зробив восени 2015 року в ефірі телеканалу «Україна».

«Парламент жодного дня, скільки ведеться правлячою коаліцію, не працював на інтереси виборців. Люди хочуть миру – жодної мирної ініціативи з боку парламенту. Люди хочуть, щоб займалися економікою – жодного слова в парламенті від правлячої коаліції не прозвучало про робочі місця, пенсії, зарплати, одні якісь лозунги, декларації, заяви. Тому цей парламент приречений, він просто не працює для людей», – сказав Бойко.

Він прогнозував тоді, що коаліція розвалиться, а вже навесні 2016 року можна чекати нових парламентських виборів. Втім, парламент 8 скликання працює й досі, і про його розпуск до виборів осені 2019 року наразі не йдеться.

2016

Про Мінські угоди

Попри незгоду з політикою української влади в більшості випадків, Бойко тим не менш не раз висловлювався на підтримку Мінських угод, укладених 2015 року.

«Багато хто критикує Мінські угоди, Мінський протокол, хоча всі визнають, що активні бойові дії і масові трагедії зупинилися саме завдяки підписанню Мінського протоколу», – сказав він, зокрема, в лютому 2016 року в інтерв’ю з ведучим Євгеном Кисєльовим.

Однак і втілення Мінського протоколу, на думку опозиційного політика, неможливе за каденції чинного парламенту.

«Домовленості дійсно почасти виконані в частині припинення вогню, але далі – ані вибори, ані закон про амністію, ані відновлення кордонів – все це заблоковано. І, на жаль, стріляють, але масових зіткнень (немає – ред)... Я думаю, що саме цей парламент не здатен далі внести якісь зміни, які дозволять далі за Мінським протоколом. Це ще одна з причин, чому в парламенті дуже сильна «партія війни», дуже сильні військові настрої», – заявив Бойко.

«Керівництво «Нафтогазу» – типові маніпулятори»

У грудні 2016 року в Брюсселі тривали переговори між представниками України, Росії і Євросоюзу з газового питання. «Нафтогаз України» відмовився закуповувати російське паливо за принципом «бери або плати».

Коментуючи переговори в студії телеканалу «112 Україна», Бойко звинуватив «Нафтогаз» у спробах «перекласти відповідальність на плечі держави».

Cуто технічна процедура закупівлі восени газу перетворилася на політичне протистояння

«Сьогоднішнє керівництво «Нафтогазу» – це типові маніпулятори, тому що вони втягнули в цей конфлікт всю країну, і суто технічна процедура закупівлі восени газу перетворилася на якесь політичне протистояння країн. Я маю право так казати, тому що це завжди було складно, завжди були дебати і дискусії, їхали, приїздили, але тим не менш все це треба проводити своєчасно, а не тоді, коли вже вдарили морози», – сказав колишній міністр енергетики.

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Він також засудив збільшення цін на газ для населення і підняття зарплат менеджменту «Нафтогазу».

2017

Арешт Гужви – «лакмусовий папірець на наявність свободи слова»

У червні 2017 року у Києві затримали головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужву після обшуків у редакції. Правоохоронці підозрювали його у вимаганні 20 тисяч доларів у народного депутата. В день після арешту Бойко заявив, що «в цивілізованому суспільстві такого не може бути».

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«Яке вимагання йому можна приписати, якщо він – не посадова особа? Він – взагалі не чиновник. Яке вимагання? Вимагання можна закинути народним депутатам, яких підозрюють, або міністрам, які свого часу попрацювали тут і втекли в Нью-Йорк і інші міста. А це, я вважаю, буде випадок, який стане лакмусовим папірцем на наявність свободи слова і преси в нашій країні», – сказав він.

Згодом Гужва вийшов із СІЗО під заставу і виїхав за кордон. Восени 2018 року він повідомляв, що отримав притулок у Австрії.

«Жодна поліцейська держава не втримає голодний народ»

Бойко або не голосував, або голосував проти бюджетів на всі роки з 2015-го до 2019-го. У коментарях він критикує уряд за низькі, на його думку, соціальні виплати і разом із тим велике фінансування силових відомств і чиновників. Саме цими чинниками народний депутат пояснив у грудні 2017 року те, що не планує підтримувати закон про бюджет на 2018-й.

Бюджет повинен бути для розвитку держави, для підтримки населення, а не для того, щоб годувати силовиків

«На 4,4 мільярда з 34 збільшилося фінансування силових структур. І отримали всі: прокуратура, Служба безпеки, прикордонники, навіть Адміністрація президента, Кабінет міністрів, всі знову отримали плюс 4,4 мільярда. Видали субсидій більше, тому що забрали в людей гроші, і знову вся країна – на субсидіях... Звісно, ми це підтримувати не можемо, тому що це суперечить філософії, що бюджет повинен бути для розвитку держави, для підтримки населення, а не для того, щоб годувати силовиків. Жодна поліцейська держава не втримає голодний народ. Це наша теза, вона залишилася незмінною», – сказав він журналістам.

На той час лідер «Опозиційного блоку» додав, що правки, запропоновані його фракцією, не були враховані. Схожі закиди на адресу кошторису він озвучить і через рік, коли Верховна Рада ухвалюватиме бюджет 2019 року.

2018

Про воєнний стан: «У нас приблизно два мільйони громадян працює в Росії»

Бойко розкритикував запровадження воєнного стану, зокрема, й обмеження на в’їзд до України чоловікам з російським паспортом віком від 16 до 66 років. Він припускав, що подібні заходи може у відповідь запровадити і Росія, від чого постраждають тамтешні українські заробітчани.

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«У нас приблизно два мільйони громадян працює в Росії, тому що сьогоднішній режим не зміг забезпечити їх робочими місцями, і вони мусять їхати в Росію і заробляти там на життя сім’ям, які залишилися тут. І не дай Боже російська сторона піде на таку ж саму процедуру, як вони будуть там заробляти? Ці два мільйони приїдуть сюди, не маючи роботи. Я думаю, що сьогоднішня влада буде мати кілька годин існування, коли вони приїдуть сюди без роботи за рахунок того, що їх виштовхали з Росії», – сказав Бойко.

Втім, того ж дня, 30 листопада 2018 року, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія не вдаватиметься до дзеркальних заходів щодо громадян України.

«Люди не готові до ринку землі»

Бойко обстоює думку, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні не можна скасовувати, доки права власності фермерів не захищені. На тлі дискусії щодо чергового подовження мораторію на продаж землі взимку 2017-2018 років він заявив, що в Україні бракує законодавства, яке б захищало аграріїв.

Якщо ми не захистимо фермера, приїде великий агрохолдинг і скупить землю

«Найголовніша небезпека, чому люди не готові до ринку землі, чому люди бояться цього – тому що основою життя села, як люблять казати, є наявність там фермера, в якого 200, 300, 400, 500 гектарів, дві тисячі. І від п’яти до ста робочих місць він забезпечує. І доки цей фермер живе в селі і працює, саме село це існує і може розвиватися. Так от, якщо ми не захистимо цього фермера, приїде великий агрохолдинг і в умовах недооціненої національної валюти, недооціненої землі дійсно скупить землю», – міркує політик.

Він додав, що рішення про ринок землі не можна ухвалювати без референдуму, а до нього необхідно укріпити національну валюту, і адаптувати законодавчу базу, щоб куплена земля використовувалася за призначенням.

2019

«Створили контори, які повинні боротися з корупцією, а вони боролися один з одним»

Щодо скандалу з ймовірною корупцією в оборонній галузі, про що підготував розслідування проект Bihus.Info, висловилося чимало політиків – Юрій Бойко не став винятком. Він скористався цією нагодою, щоб ще раз розкритикувати антикорупційні реформи, розпочаті після Революції гідності.

«В нас реальної боротьби з корупцією не було з початку існування цієї влади. Були якісь декларації, створили декілька контор, які начебто повинні боротися з корупцією, а насправді вони боролися один з одним і амбіціями мірялися, і з корупцією ніхто не боровся. В нас взагалі при тому, що країна займає перше місце по корупції в Європі (це офіційні дані Transparency International), насправді жодного антикорупційного процесу не було», – каже Бойко.

Він назвав «особливим цинізмом» те, що «корупційні оборудки виявили в сфері забезпечення армії».