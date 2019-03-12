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12 Березень 2019, Київ 13:03
Новини | Політика

Грицак: слідчий СБУ зі схеми хабарів щодо «Оптимумспецдеталі» перебуває під слідством

Голова Служби безпеки України Василь Грицак

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Голова Служби безпеки України Василь Грицак прокоментував причетність співробітника очолюваної ним служби до схеми ймовірного отримання хабарів за закриття справ про корупцію в оборонній сфері.

«Той співробітник СБУ, про якого йшлося у розслідуванні, притягується в цей час до кримінальної відповідальності. І ви знаєте, що в нас більш ніж 100 кримінальних проваджень, які ми самі ініціювали по своїх же співробітниках. Більшість із них, це два аспекти: причетність до корупційних діянь і робота в інтересах спецслужб Російської Федерації», – повідомив Грицак на брифінгу у Києві.

Очільник висловив жаль, що «час від часу доводиться документувати причетність до злочинної діяльності своїх же співробітників».

Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава став фігурантом журналістського розслідування про корупцію в «оборонці»
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Правоохоронці отримували тисячі доларів, щоб закрити справи про корупцію в «оборонці» – розслідування

11 березня журналісти проекту Bihus.Info в частині журналістського розслідування повідомили, що правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження про корупцію у сфері оборони, зокрема щодо виведення компанії «Оптимумспецдеталь» з переліку фірм, що мають «ознаки фіктивності». З-поміж решти фігурантів, журналісти вказали на слідчого київського управління СБУ Дмитра Москаленка, який нібито за хабарі обіцяв «закривати» претензії з боку контррозвідки.

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