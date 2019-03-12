Грицак: слідчий СБУ зі схеми хабарів щодо «Оптимумспецдеталі» перебуває під слідством

Голова Служби безпеки України Василь Грицак прокоментував причетність співробітника очолюваної ним служби до схеми ймовірного отримання хабарів за закриття справ про корупцію в оборонній сфері.

«Той співробітник СБУ, про якого йшлося у розслідуванні, притягується в цей час до кримінальної відповідальності. І ви знаєте, що в нас більш ніж 100 кримінальних проваджень, які ми самі ініціювали по своїх же співробітниках. Більшість із них, це два аспекти: причетність до корупційних діянь і робота в інтересах спецслужб Російської Федерації», – повідомив Грицак на брифінгу у Києві.

Очільник висловив жаль, що «час від часу доводиться документувати причетність до злочинної діяльності своїх же співробітників».

11 березня журналісти проекту Bihus.Info в частині журналістського розслідування повідомили, що правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження про корупцію у сфері оборони, зокрема щодо виведення компанії «Оптимумспецдеталь» з переліку фірм, що мають «ознаки фіктивності». З-поміж решти фігурантів, журналісти вказали на слідчого київського управління СБУ Дмитра Москаленка, який нібито за хабарі обіцяв «закривати» претензії з боку контррозвідки.