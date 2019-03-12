ГПУ: розмови про хабарі для закриття справ про корупцію в «оборонці» не відповідають дійсності

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що повідомлення про хабарі для закриття чи затягування справ про корупцію в сфері оборони з боку ГПУ не відповідають дійсності.

Так речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган відреагувала на чергову частину журналістського розслідування проекту Bihus.Info, в якому йдеться про те, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження про корупцію у сфері оборони.

«У ГПУ розслідується лише одне провадження. В його рамках закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочини. Відповідно, було два напрямки розслідування. Перший – шахрайство. Цей епізод в суді з минулого, 2018 року. На лаві підсудних перебуває, зокрема, і співробітник СБУ, який згадується в розмовах із фігурантом розслідування – Рогозою. Другий – по несплаті податків. Оголошена підозра, стягнута чимала сума нестачі до держбюджету. Тому всі розмови про хабарі для закриття чи затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності», – написала Сарган у Facebook у ніч на 12 березня.

Щодо корупційної складової, то розкрадання чи корупційні дії посадових осіб «Укроборонпрому», за словами речниці генпрокурора, є «виключною підслідністю НАБУ».

Вона також додала, що зараз відбувається службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого «зливу» матеріалів провадження.

Напередодні журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили чергову частину свого розслідування щодо корупції в сфері оборони, в якій заявили, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження. У розслідуванні згадуються, крім ГПУ, НАБУ і СБУ.

Останні два відомства ситуацію наразі не коментували.

У попередніх частинах розслідування журналістів про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері йшлося про причетність до цього звільненого нині заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря й чиновників оборонних підприємств України. Всі фігуранти розслідування звинувачення відкинули.

Президент України Петро Порошенко, чиїм соратником називають Гладковського, заявив, що в разі підтвердження даних журналістського розслідування винні мають бути покарані.