Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Березень 2019, Київ 13:04
Новини | Політика

ГПУ: розмови про хабарі для закриття справ про корупцію в «оборонці» не відповідають дійсності

Щодо корупційної складової, то розкрадання чи корупційні дії посадових осіб «Укроборонпрому», за словами речниці генпрокурора, є «виключною підслідністю НАБУ»

Дивитись коментарі

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що повідомлення про хабарі для закриття чи затягування справ про корупцію в сфері оборони з боку ГПУ не відповідають дійсності.

Так речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган відреагувала на чергову частину журналістського розслідування проекту Bihus.Info, в якому йдеться про те, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження про корупцію у сфері оборони.

«У ГПУ розслідується лише одне провадження. В його рамках закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочини. Відповідно, було два напрямки розслідування. Перший – шахрайство. Цей епізод в суді з минулого, 2018 року. На лаві підсудних перебуває, зокрема, і співробітник СБУ, який згадується в розмовах із фігурантом розслідування – Рогозою. Другий – по несплаті податків. Оголошена підозра, стягнута чимала сума нестачі до держбюджету. Тому всі розмови про хабарі для закриття чи затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності», – написала Сарган у Facebook у ніч на 12 березня.

Щодо корупційної складової, то розкрадання чи корупційні дії посадових осіб «Укроборонпрому», за словами речниці генпрокурора, є «виключною підслідністю НАБУ».

Вона також додала, що зараз відбувається службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого «зливу» матеріалів провадження.

«Нацкорпус» та «Нацдружини» вдруге пікетували будинок Гладковського – відео
Embed
«Нацкорпус» та «Нацдружини» вдруге пікетували будинок Гладковського – відео

No media source currently available

0:00 0:01:08 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Напередодні журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили чергову частину свого розслідування щодо корупції в сфері оборони, в якій заявили, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження. У розслідуванні згадуються, крім ГПУ, НАБУ і СБУ.

Останні два відомства ситуацію наразі не коментували.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Ймовірна корупція в «оборонці». 6 запитань до СБУ

У попередніх частинах розслідування журналістів про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері йшлося про причетність до цього звільненого нині заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря й чиновників оборонних підприємств України. Всі фігуранти розслідування звинувачення відкинули.

Президент України Петро Порошенко, чиїм соратником називають Гладковського, заявив, що в разі підтвердження даних журналістського розслідування винні мають бути покарані.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG