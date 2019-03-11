Правоохоронці отримували тисячі доларів, щоб закрити справи про корупцію в «оборонці» – розслідування

Українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження про корупцію у сфері оборони, мовиться в журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info.

Журналісти наводять листування керівника компанії «Оптимумспецдеталь» Андрія Рогози та колишнього співробітника «Укроборонпрома» Віталія Жукова.

За словами журналістів, ймовірну корупцію в «оборонці» починали розслідувати працівники Державної фіскальної служби, Національної поліції, Служби безпеки, Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

Зокрема, слідчий київського управління СБУ Дмитро Москаленко був «контактною особою» фігурантів розслідування й за хабарі обіцяв «закривати» претензії з боку контррозвідки, стверджують автори.

У розслідуванні згадуються, що Національне антикорупційне бюро України включило «Оптимумспецдеталь» до переліку фірм, які мають «ознаки фіктивності». Згідно з оприлюдненими листуваннями, у грудні 2016 року Жуков нібито вимагав від Рогози вирішити це питання за допомогою заступника директора НАБУ Гізо Углави. Через місяць «Оптимумспецдеталь» не була включена до уточненого списку, який був надісланий із підписом Углави.

Реакцій згаданих у розслідуванні посадовців та правоохоронців наразі немає.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Увечері 4 березня журналісти «Бігус.інфо» оприлюднили нову частину свого розслідування про розкрадання в оборонній сфері. За їхніми даними, у 2016–2017 роках «Укроборонпром» контрабандою отримав російські деталі для ремонту казахстанських літаків «Ан-26», заплативши вп’ятеро більше від реальної ціни.

Зранку того ж дня президент України Петро Порошенко повідомив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського.

Після обох розслідувань «Укроборонпром» заперечував оприлюднену журналістами інформацію.