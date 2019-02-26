CPJ закликає владу України розслідувати стеження за журналістами «Схем» і «Бігус.інфо»

Міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) висловила занепокоєння питанням безпеки українських журналістів-розслідувачів програм «Схеми» і «Бігус.інфо», які заявили про стеження. Організація закликає владу України швидко розслідувати справу.

«Стеження за роботою журналістів чітко має на меті залякати пресу і є неприйнятним. Ті, хто стоїть за стеженням за журналістами зі «Схем» і «Бігус.Інфо», мають зупинитися, а українська влада повинна провести розслідування, щоб з’ясувати, хто за це відповідальний, і притягнути їх до відповідальності», – заявила Гульноза Саїд, дослідниця відділу Європи і Центральної Азії в Комітеті захисту журналістів у Нью-Йорку.

Журналіст програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Михайло Ткач минулого тижня подав заяву в Національну поліцію через систематичне стеження охороною олігарха Ріната Ахметова за ним і знімальною групою, яке триває протягом півроку. Відповідні фото- та відеодокази редакція оприлюднила 21 лютого.

Водночас в Ахметова звинуватили журналіста програми «Схеми» Ткача у втручанні в приватне життя олігарха.

​Журналісти проекту «Бігус.інфо» також повідомили про фізичне переслідування. Вони зафіксували організоване стеження за редакцією невідомими особами,​ які з’явилися під час роботи журналістки Лесі Іванової над розслідуванням масштабної корупції в оборонному секторі.

Розслідувати стеження за колегами-розслідувачами зі «Схем» і «Бігус.інфо» також закликали учасники неформальної спільноти незалежних журналістів «Ініціатива 34».