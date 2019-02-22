Як охоронці олігарха Ахметова систематично стежать за «Схемами» і яким буде меморіал Небесної сотні («СХЕМИ» | №205)

Протягом останніх декількох місяців за знімальною групою «Схем» відбувається регулярне стеження. Це одні й ті ж автомобілі, які супроводжують редакційну машину в урядових кварталах столиці, біля Адміністрації президента та навіть за містом, коли журналіст Михайло Ткач з операторами їдуть на зйомку. Усі ці автівки належать охоронній фірмі найбагатшої людини в країні – Ріната Ахметова. Редакція переконана, що такі дії спрямовані на перешкоджання журналістській діяльності, адже «Схеми» вже неодноразово розповідали про те, як цей олігарх зберіг свої позиції навіть після того, як його політичний ставленик Віктор Янукович втік до Росії після Революції гідності. Чи не тому журналістам програми охоронці Ахметова тепер намагаються перешкодити? Вони навряд чи облаштували б таке систематичне стеження, не маючи завдання від самого олігарха. «Схеми» надають цьому факту розголосу, бо, по-перше, справжні наміри цих людей невідомі, а по-друге, журналісти сподіваються, що після цього тиск припиниться і вони надалі зможуть безперешкодно виконувати свої професійні обов’язки, зокрема, досліджуючи зв'язки самого Ахметова з українськими високопосадовцями.

Минають п’яті роковини трагічних подій Революції гідності – подій, що залишили глибокий слід в українській історії. Після втечі колишнього президента Віктора Януковича Україна обрала проєвропейський вектор розвитку і задекларувала своє прагнення до демократії. Щоб вшанувати пам’ять героїв, полеглих тієї зими на Майдані, український уряд ініціював створення меморіалу і музею Героїв Небесної сотні. Тендер на його будівництво оголосили ще минулого року – і вже навіть обрали переможця. «Схеми» з’ясували, яким буде цей меморіал і хто саме будуватиме його за півтори сотні бюджетних мільйонів.