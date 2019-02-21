«Мисливець» за журналістами: як протягом півроку охоронці олігарха Ахметова стежать за «Схемами»

Протягом останніх декількох місяців за знімальною групою «Схем» відбувається регулярне стеження. Це одні й ті ж автомобілі, які супроводжують редакційну машину в урядових кварталах столиці, біля Адміністрації президента та навіть за містом, коли журналіст Михайло Ткач з операторами їдуть на зйомку. Усі ці автівки належать охоронній фірмі найбагатшої людини в країні – Ріната Ахметова. Редакція переконана, що такі дії спрямовані на перешкоджання журналістській діяльності, адже «Схеми» вже неодноразово розповідали про те, як цей олігарх зберіг свої позиції навіть після того, як його політичний ставленик Віктор Янукович втік до Росії після Революції гідності. Чи не тому журналістам програми охоронці Ахметова тепер намагаються перешкодити? Вони навряд чи облаштували б таке систематичне стеження, не маючи завдання від самого олігарха. «Схеми» надають цьому факту розголосу, бо, по-перше, справжні наміри цих людей невідомі, а по-друге, журналісти сподіваються, що після цього тиск припиниться і вони надалі зможуть безперешкодно виконувати свої професійні обов’язки, зокрема, досліджуючи зв'язки самого Ахметова з українськими високопосадовцями.

25 серпня 2018 року. Аеропорт«Бориспіль». Знімальна група «Схем» спостерігає, як з італійського острова Капрі приземляється літак Falcon 7X. Прилетів олігарх Рінат Ахметов. Це повітряне судно, за спостереженнями журналістів, постійно курсує не лише між Києвом та Італією, але і регулярно відвідує Францію, а також Лондон і Женеву.

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За п’ять років після Революції гідності Рінат Ахметов не втратив статус найбагатшої людини України, хоча політичний ставленик олігарха – колишній президент Віктор Янукович – втік після тих подій до Росії. А ту територію Донбасу, де розташована левова частка підприємств з бізнес-імперії Ахметова, Україна нині тимчасово не контролює.

Відповідно до даних американського бізнес-агенції Bloomberg, за останній рік Ахметов розбагатів на майже мільярд доларів. Загалом його статки наразі оцінюють у майже 6 мільярдів доларів (або 162 мільярди гривень). Для порівняння: це шоста частина всього державного бюджету України.​

​«Український олігархат є сплавом бізнесу і політики. Їх не можна відокремити один від одного. І Ахметов – це яскравий представник тому що його бізнес залежав і залежить від державної політики», – пояснює головний редактор «РБК-Україна» Сергій Щербина.

Тож як олігарх, який був одним із фінансових стовпів влади Януковича, утримав свої позиції і після втечі свого ставленика?

У 2016 році «Схеми» зафіксували виїзди з Кабінету міністрів України, де на той момент головував Арсеній Яценюк, спочатку кортежу Ріната Ахметова, а згодом – автівки лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Того ж вечора, за спостереженнями журналістів, кортеж Ахметова відвідав і Адміністрацію президента.

​Тоді президент Порошенко нічний візит найбагатшого українського олігарха пояснив тим, що це «стосувалось запрошення на матч кубку України, який мав бути у Львові».

«Я прийняв це запрошення, але на матч не поїхав, тому що були інші події», – зауважив Петро Порошенко.

Тим часом у тодішнього прем’єр-міністра візит Ахметова до Кабміну пояснили тим, що «Арсенія Яценюка як голову уряду турбувало питання зменшення обсягів валютної виручки від компаній, в тому числі власником яких є Рінат Ахметов, що могло потягнути за собою зменшення сплати податків до державного бюджету».

Народний депутат Олег Ляшко у свою чергу зазначив, що з Ахметовим того вечора у Кабміні не перетинався.

​Отже, у 2016 році протягом одного місяця «Схеми» зафіксували, як найбагатша людина країни вночі приїжджає до президента, а також таємно відвідує прем’єр-міністра синхронно з лідером однієї з парламентських фракцій, який публічно підтримує підприємства Ахметова, постійно ними «гастролюючи».

«Це такий переговорний процес, який не зупиняється, – пояснює взаємовідносини української влади та олігархів журналіст Сергій Щербина. – Такий бізнес, який має Ахметов, без державної політики не був би монополістичним. Тобто, це був би бізнес, який приносив би якісь гроші – однак це не масштаби олігарха».

Напередодні президентських виборів «Схеми» вирішили знову дослідити політичні контакти Ріната Ахметова. З цією метою знімальна група час від часу приїжджала під столичний офіс олігарха та до його будинку у селищі Плюти на Київщині. Але зіткнулась з протидією.

«Мисливець» за журналістами

Починаючи з вересня 2018-го і по лютий цього року охоронці Ріната Ахметова влаштувати систематичне стеження за журналістами під час зйомок.

Так, 1 вересня минулого року, «Схеми» приїхали до офісу Ахметова, утім, майже одразу поїхали геть, адже побачили, що на місці не було автівок політиків.

​При цьому знімальна група помітила, як синхронно за нею з місця рушив автомобіль «Шкода» та близько 20 хвилин поспіль «супроводжував» журналістів.

​Аби з’ясувати, чи справді це авто стежило за «Схемами», чи це звичайна випадковість, знімальна група зробила кілька маневрів, які «Шкода» теж повторила.

​Аби не розкривати інші теми, над якими працюють «Схеми», журналісти вирішили припинити зйомки.

За два тижні після цього інциденту ту ж саму «Шкоду» знімальна група помітила вже біля бокового заїзду до Адміністрації президента.

​Неподалік від неї – у місці, де журналісти програми неодноразово фіксували пересадку таємних гостей Банкової – стояв мікроавтобус супроводу з кортежу Ріната Ахметова.

​Повернувши за ріг, «Схеми» побачили ще одне авто олігарха.

​Втретє стеження за собою знімальна група «Схем» помітила 24 жовтня біля міжнародного аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського, де журналісти працювали над темою про перельоти лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука (на той момент представника України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи на перемовинах у Мінську) та його соратників до Російської Федерації.

Деякий час вищезгадана «Шкода» стояла позаду автомобіля «Схем» у безлюдному місці, а згодом проїхала повз.

Утім, залишаючи аеропорт, знімальна група знову помітила це авто.

​Подібні ситуації відбувались протягом усіх наступних місяців: стеження відбувалось в місті та за містом і, за спостереженнями «Схем», лише у ті дні, коли Рінат Ахметов перебував у Києві.

Дев’ятого лютого вже цього року «на хвості» у «Схем» вкотре з’явилась «Шкода». Це відбулось на Обухівській трасі. Помітивши це, журналісти зупинились біля ресторану. «Шкода» теж зупинилась і почала свій рух лише після того, як поїхав автомобіль знімальної групи.

Того дня «Схеми» знову проїжджали повз будинок Ахметова у Плютах і повернулись у місто, де біля Адміністрації президента побачили вже знайому автівку супроводу кортежу найбагатшого українця.

А тим часом авто журналістів вкотре знайшла вищезгадана «Шкода», яка цього разу припаркувалась позаду.

Після цього кількість автівок, які «ведуть» знімальну групу «Схем», збільшилась до трьох. Вони не залишали журналістів ні на хвилину: паркувалися позаду і навіть у двір до бокового заїзду Адміністрації президента «Шкода» заїхала слідом за знімальною групою.

​Коли авто журналістів відвідувало заправки.

​Коли знімальна група поверталася до редакції.

Усі автівки, які стежили за журналістами, належать компанії ТОВ «Дельта-Донбас», кінцевим бенефіціарним власником якої є Рінат Ахметов. Це його приватна охоронна фірма.

Наведені факти систематичного стеження «Схеми» виклали двом українським медіаюристам та показали їм відповідні відеопідтвердження.

«Тут потенційно є ознака перешкоджання журналістській діяльності, – зауважує директор Центру демократії і верховенства права Тарас Шевченко. – Коли журналістська група робить свою роботу і веде журналістське розслідування або ж знімає, таке постійне стеження може бути формою морального психологічного впливу для того щоб перешкодити відзняти певний матеріал».

«Це спостереження не тільки біля будинку Ахметова чи біля офісу цієї особи, а в різних місцях, може говорити про тиск на журналіста, тобто здійснення певного впливу, – додає адвокат Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова. – Щоб ви не знали, коли можна знімати, хто вас бачить, чи збирається така інформація, як вона буде використовуватись. Я думаю, що це впливає на журналістську роботу. Можна написати заяву відповідно до частини другої статті 171 Кримінального кодексу України, яка передбачає саме вплив на роботу журналіста з метою перешкоджання його професійній діяльності».

​Ми звернулись до прес-служби Ріната Ахметова. До ефіру там так і не відповіли, з чим пов'язано стеження охоронцями олігарха за журналістами.

Рінат Ахметов є так званим PEP – politically exposed person, тобто політично пов'язаною особою: він не є публічним діячем, однак має тісні зв'язки на найвищому державному рівні та вплив на країну через окремих політиків і цілі політичні сили.

Доказом цьому є зафіксовані знімальною групою «Схем» візити олігарха в Адміністрацію президента, уряд, а також контакти з керівником однієї з парламентських фракцій.

Схоже, ці зустрічі Рінат Ахметов волів би приховати від зайвих очей, і тому вдається до систематичного стеження, а в окремих випадках – блокування автомобіля журналістів – чим перешкоджає виконанню журналістами професійних обов’язків з висвітлення суспільно важливих домовленостей, які можуть стати вирішальними у рік виборів президента України та українського парламенту.

І домовленості, які «Схеми» сподіваються продовжити досліджувати, щойно за журналістами програми припинять стежити.