В Ахметова звинуватили журналіста програми «Схеми» Ткача у втручанні в приватне життя олігарха

Охоронна приватна фірма ТОВ «Дельта Донбас» Ріната Ахметова відреагувала на заяву журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») про стеження, яку вони оприлюднили 21 лютого в матеріалі «Мисливець» за журналістами».

​«Компанія «Дельта Донбас» заперечує будь-які звинувачення у веденні стеження. Дії охоронців були відкритими та мали на меті попередження можливої небезпеки життю або здоров’ю з боку невідомих осіб, які систематично ведуть приховане стеження», – зазначили представники охоронної фірми в заяві, яка була оприлюднена 24 лютого в ефірі телеканалу «Україна», що також належить олігарху Рінату Ахметову.

​Водночас, у компанії зазначили, що вбачають у діях журналістів «втручання в особисте життя приватної особи та збирання інформації в незаконний спосіб»​, назвали їхні дії «​шпигунськими заходами»​ та заявили про готовність надати поліції «​всю необхідну інформацію та матеріали»​.

Також охоронна фірма Ахметова передала телеканалу «Україна» записи з камер спостереження, на яких зафіксована знімальна група «Схем», та заявила, що протягом останніх кількох місяців «невідомі» проводили спостереження і приховану зйомку біля офісу SCM і за «приватним житлом акціонера компанії» близько 200 разів, при цьому не ідентифікуючи себе як журналістів. Це нібито «порушує норми Цивільного Кодексу України».

У «Схемах» спростовують закиди на адресу редакції щодо втручання у приватне життя:

«По-перше, охоронці Ахметова забули повідомити, що їздили за нашою знімальною групою півроку. При цьому, чудово усвідомлюючи, що стежать саме за журналістами Радіо Свобода. Бо за першого ж контакту восени – щойно охоронці підійшли до нашої знімальної групи, наші журналісти представились та показали посвідчення. Це зафіксовано на відео. І після цього, знаючи що це журналісти, встановивши їхні особи – охоронці Ахметова ще кілька місяців переслідували наше авто – навіть тоді, коли журналісти знімали зовсім інші матеріали, наприклад, зустрічали Медведчука з Москви у Жулянах або знімали біля Адміністрації президента. Таке стеження за журналістом – це кримінальна стаття», – зазначила Наталка Седлецька, головний редактор програми «Схеми».

«По-друге, Рінат Ахметов – олігарх, фінансовий успіх якого завжди залежав від держави. Розслідування його зв'язків у владі, інтересів, непублічних контактів з першими особами держави – становлять суспільну значимість, яка звужує межі його приватності. Це базовий принцип розслідувальної журналістики у всьому світі. Закріплений в міжнародному законодавстві», – заявила Наталка Седлецька.

Медіаюристи зазначають, що дії охоронців Ахметова підпадають під 171 статтю Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів:

«Це спостереження охоронцями велося не тільки біля будинку Ахметова чи біля офісу цієї особи, а в різних місцях – це може говорити про тиск на журналіста, щоб вони не знали, коли можна знімати, хто їх бачить, чи збирається така інформація, як вона буде використовуватися. Я думаю, що це впливає на журналістську роботу з метою перешкоджання професійній діяльності», – повідомила адвокатка Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова.

«Тут журналісти виконують свою роботу, збирають інформацію. І це є особливий статус журналіста – тобто право на збір інформації без втручання. І інформація, яку журналісти Радіо Свобода збирають, – становить суспільний інтерес, відповідно до тих розслідувань, які ми бачимо. І це інформація не про пересічну особу, а про публічну особу», – зазначила Панкратова.

22 лютого журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач подав заяву в Національну поліцію через систематичне стеження охороною олігарха Ріната Ахметова за ним і знімальною групою, яке триває протягом півроку.

Напередодні «Схеми» оприлюднили фото- та відеодокази того, що за редакційним авто систематично стежать автомобілі, які належать охоронній фірмі ТОВ «Дельта-Донбас» – кінцевим бенефіціарним власником якої є олігарх Рінат Ахметов.

Розслідувати стеження за колегами-розслідувачами зі «Схем» і «Бігус.інфо» також закликали учасники неформальної спільноти незалежних журналістів «Ініціатива 34». Журналісти проекту «Бігус.інфо» також повідомили про фізичне переслідування. Вони зафіксували організоване стеження за редакцією невідомими особами,​ які з’явилися під час роботи журналістки Лесі Іванової над розслідуванням масштабної корупції в оборонному секторі.

Раніше, у 2016 році, протягом одного місяця «Схеми» зафіксували, як найбагатша людина країни Рінат Ахметов вночі приїжджає до президента, а також таємно відвідує прем’єр-міністра синхронно з лідером однієї з парламентських фракцій Олегом Ляшком.