В Ахметова звинуватили журналіста програми «Схеми» Ткача у втручанні в приватне життя олігарха

Охоронна приватна фірма ТОВ «Дельта Донбас» Ріната Ахметова відреагувала на заяву журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») про стеження, яку вони оприлюднили 21 лютого в матеріалі «Мисливець» за журналістами».
«Компанія «Дельта Донбас» заперечує будь-які звинувачення у веденні стеження. Дії охоронців були відкритими та мали на меті попередження можливої небезпеки життю або здоров’ю з боку невідомих осіб, які систематично ведуть приховане стеження», – зазначили представники охоронної фірми в заяві, яка була оприлюднена 24 лютого в ефірі телеканалу «Україна», що також належить олігарху Рінату Ахметову.
Водночас, у компанії зазначили, що вбачають у діях журналістів «втручання в особисте життя приватної особи та збирання інформації в незаконний спосіб», назвали їхні дії «шпигунськими заходами» та заявили про готовність надати поліції «всю необхідну інформацію та матеріали».
Також охоронна фірма Ахметова передала телеканалу «Україна» записи з камер спостереження, на яких зафіксована знімальна група «Схем», та заявила, що протягом останніх кількох місяців «невідомі» проводили спостереження і приховану зйомку біля офісу SCM і за «приватним житлом акціонера компанії» близько 200 разів, при цьому не ідентифікуючи себе як журналістів. Це нібито «порушує норми Цивільного Кодексу України».
У «Схемах» спростовують закиди на адресу редакції щодо втручання у приватне життя:
«По-перше, охоронці Ахметова забули повідомити, що їздили за нашою знімальною групою півроку. При цьому, чудово усвідомлюючи, що стежать саме за журналістами Радіо Свобода. Бо за першого ж контакту восени – щойно охоронці підійшли до нашої знімальної групи, наші журналісти представились та показали посвідчення. Це зафіксовано на відео. І після цього, знаючи що це журналісти, встановивши їхні особи – охоронці Ахметова ще кілька місяців переслідували наше авто – навіть тоді, коли журналісти знімали зовсім інші матеріали, наприклад, зустрічали Медведчука з Москви у Жулянах або знімали біля Адміністрації президента. Таке стеження за журналістом – це кримінальна стаття», – зазначила Наталка Седлецька, головний редактор програми «Схеми».
«По-друге, Рінат Ахметов – олігарх, фінансовий успіх якого завжди залежав від держави. Розслідування його зв'язків у владі, інтересів, непублічних контактів з першими особами держави – становлять суспільну значимість, яка звужує межі його приватності. Це базовий принцип розслідувальної журналістики у всьому світі. Закріплений в міжнародному законодавстві», – заявила Наталка Седлецька.
Медіаюристи зазначають, що дії охоронців Ахметова підпадають під 171 статтю Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів:
«Це спостереження охоронцями велося не тільки біля будинку Ахметова чи біля офісу цієї особи, а в різних місцях – це може говорити про тиск на журналіста, щоб вони не знали, коли можна знімати, хто їх бачить, чи збирається така інформація, як вона буде використовуватися. Я думаю, що це впливає на журналістську роботу з метою перешкоджання професійній діяльності», – повідомила адвокатка Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова.
«Тут журналісти виконують свою роботу, збирають інформацію. І це є особливий статус журналіста – тобто право на збір інформації без втручання. І інформація, яку журналісти Радіо Свобода збирають, – становить суспільний інтерес, відповідно до тих розслідувань, які ми бачимо. І це інформація не про пересічну особу, а про публічну особу», – зазначила Панкратова.
22 лютого журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач подав заяву в Національну поліцію через систематичне стеження охороною олігарха Ріната Ахметова за ним і знімальною групою, яке триває протягом півроку.
Напередодні «Схеми» оприлюднили фото- та відеодокази того, що за редакційним авто систематично стежать автомобілі, які належать охоронній фірмі ТОВ «Дельта-Донбас» – кінцевим бенефіціарним власником якої є олігарх Рінат Ахметов.
Розслідувати стеження за колегами-розслідувачами зі «Схем» і «Бігус.інфо» також закликали учасники неформальної спільноти незалежних журналістів «Ініціатива 34». Журналісти проекту «Бігус.інфо» також повідомили про фізичне переслідування. Вони зафіксували організоване стеження за редакцією невідомими особами, які з’явилися під час роботи журналістки Лесі Іванової над розслідуванням масштабної корупції в оборонному секторі.
Раніше, у 2016 році, протягом одного місяця «Схеми» зафіксували, як найбагатша людина країни Рінат Ахметов вночі приїжджає до президента, а також таємно відвідує прем’єр-міністра синхронно з лідером однієї з парламентських фракцій Олегом Ляшком.
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