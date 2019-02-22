Журналісти вимагають розслідувати стеження за колегами-розслідувачами зі «Схем» і «Бігус.інфо»

Неформальна спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34» закликає Національну поліцію та Генеральну прокуратуру негайно розпочати розслідування за фактами стежень за журналістами-розслідувачами програм «Схеми» та «Бігус.інфо».

​«Ми вбачаємо в стеженнях та фізичному переслідуванні не тільки спробу залякати журналістів, але й спробу перешкоджати роботі журналістів, що є порушенням статті 171 Кримінального кодексу. Ми вимагаємо, щоб Національна поліція та Генеральна прокуратура розпочали розслідування за фактами цих злочинів для знаходження та покарання тих, хто організовує тиск на журналістів», – йдеться у відкритій заяві учасників неформальної спільноти «Ініціатива 34».

Від вересня 2018 року охоронці українського олігарха Ріната Ахметова систематично стежать за журналістом Михайлом Ткачем і знімальною групою програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Cвобода та «UA:Перший»). Декілька одних і тих же автівок протягом півроку регулярно їздять за редакційним авто «Схем», коли журналісти вирушають на зйомки в рамках виконання своїх професійних обов’язків.

​Журналісти проекту «Бігус.інфо» також повідомляють про фізичне переслідування. Вони зафіксували організоване стеження за редакцією невідомими особами,​ які з’явилися під час роботи журналістки Лесі Іванової над розслідуванням масштабної корупції в оборонному секторі.

Раніше учасники неформальної спільноти журналістів «Ініціатива 34» закликали комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики терміново скликати позачергове засідання за участі представників Генпрокуратури стосовно її дій щодо журналу «Новое время».

Незалежні журналісти заявили про створення неформальної спільноти «Ініціатива 34» для протидії проявам цензури у січні 2019-го. Назва спільноти відсилає до 34-тої статті Конституції України – адже саме вона гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.