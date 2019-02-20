Журналісти вимагають терміново розглянути в Раді дії ГПУ щодо журналу «Новое время»

Неформальна спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34» закликала комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики терміново скликати позачергове засідання за участі представників Генпрокуратури стосовно її дій щодо журналу «Новое время».

«Ми висловлюємо підтримку журналістам видання «Новое время» у їхній готовності захищати свої права через суд. Водночас закликаємо невідкладно провести засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики за участю представників Генеральної прокуратури, на якому розглянути дії підлеглих Луценка на предмет дотримання ними українського та міжнародного законодавства у галузі свободи слова», – йдеться у відкритій заяві журналістів-учасників «Ініціативи 34».

Наступне засідання профільного комітету Верховної Ради призначене на 27 лютого – утім, як зазначають журналісти, «немає гарантій, що Генеральна прокуратура не скористається отриманою в суді ухвалою і не прийде в редакцію «Нового времени» з обшуком до цього. Саме тому існує нагальна потреба в публічному заслуховуванні цієї справи у парламенті».

У своїй заяві учасники спільноти «Ініціатива 34» називають дії Генпрокуратури щодо журналіста та редакції видання «Новое время» «грубим порушенням законів України, та її міжнародних зобов’язань щодо забезпечення свободи слова та захисту роботи журналістів».

18 лютого видання «Новое время» завило, що Генеральна прокуратура України вимагає доступ до внутрішніх документів редакції.

4 лютого суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань окремою постановою надав Генеральній прокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції «Новое время» і до всіх матеріалів, які надсилав на емейл-адреси видання журналіст Іван Верстюк. 13 лютого слідчий ГПУ вручив цю постанову редакції.

Своєю чергою, у Генпрокуратурі пояснили, що доступ до внутрішніх документів редакції видання «Новое время» потрібний через «розголошення матеріалів досудового розслідування».

Згодом міжнародний «Комітет захисту журналістів» (CPJ) розкритикував українську прокуратуру через тиск на журнал «Новое время». А українські медіаексперти та юристи розцінили дії ГПУ щодо видання як «посягання на свободу преси».

Незалежні журналісти заявили про створення неформальної спільноти «Ініціатива 34» після звільнення Зураба Аласанії – для протидії проявам цензури. Назва спільноти відсилає до 34-тої статті Конституції України – адже саме вона гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.