ДБР відкрило справу після інформації в ЗМІ про «злив справ» у сфері оборони

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування кримінального провадження за матеріалами журналістського розслідування щодо ймовірного отримання правоохоронцями фінансової вигоди у справі про корупцію в оборонній сфері.

«Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара – ред.), за матеріалами журналістського розслідування під назвою «За скільки зливали справи по оборонці. Роль НАБУ, СБУ і прокуратури (таємна переписка, ч.4-5)», – повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у Facebook.

За її словами, у разі доведення вини службовців правоохоронних органів за «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди», їм загрожує до 10 років за ґратами із конфіскацією майна.

Дослідження обставин вчинення злочину триває, додали в ДБР.

11 березня журналісти проекту Bihus.Info в частині журналістського розслідування повідомили, що правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження про корупцію у сфері оборони. У мережі оприлюднили листування керівника компанії «Оптимумспецдеталь» Андрія Рогози та екс-співробітника «Укроборонпрому» Віталія Жукова, який нібито вимагав від Рогози вирішити питання щодо видалення «Оптимумспецдеталі» з переліку фірм, які мають «ознаки фіктивності» за допомогою заступника директора НАБУ Гізо Углави. Також слідчий київського управління СБУ Дмитро Москаленко був «контактною особою» фігурантів розслідування й за хабарі обіцяв «закривати» претензії з боку контррозвідки, стверджують автори.

У Генпрокуратурі заявили, що розмови про хабарі для закриття чи затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності.

«Зараз відбувається службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого «зливу» матеріалів провадження», – заявила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

У НАБУ і СБУ ситуацію наразі не коментували.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Увечері 4 березня журналісти «Бігус.інфо» оприлюднили нову частину свого розслідування про розкрадання в оборонній сфері. За їхніми даними, у 2016–2017 роках «Укроборонпром» контрабандою отримав російські деталі для ремонту казахстанських літаків «Ан-26», заплативши вп’ятеро більше від реальної ціни.

Зранку того ж дня президент України Петро Порошенко повідомив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського.

Після обох розслідувань «Укроборонпром» заперечував оприлюднену журналістами інформацію.