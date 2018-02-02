Чому у «вишках Бойка» ГПУ не знайшла слід Юрія Бойка?

У так званій справі «вишок Бойка» не фігурує екс-міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Слідству поки не вдалось встановити, чи знав він або ж чи брав участь у тій резонансній оборудці 2011-2013 років, коли команда тодішнього президента Віктора Януковича заробила на імітації тендеру для бурових установок сотні мільйонів доларів. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко і запевнив, що слідство триває – докази проти Бойка чи інших впливових осіб ще можуть з’явитись.

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У розслідування щодо «вишок Бойка» – багатомільйонної корупційної оборудки із відмивання державних грошей на закупівлі бурових установок для «Чорноморнафтогазу» – кілька нових обставин.

Схему організувало оточення екс-президента Віктора Януковича, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Януковичу допомагали, каже слідство, екс-голова НБУ Сергій Арбузов, власник і голова правління латвійської компанії Rigas Kugu Buvetava Василь Мельник, екс-голова правління «Нафтогазу» Євген Бакулін, його заступники Геннадій Юр'єв і Євген Корнійчук, глава правління «Чорноморнафтогазу» Валерій Ясюк, його заступник Олександр Кацуба та інші.

Разом їм вдалось купити в Сінгапурі дві бурові установки за 210 і 179 мільйонів доларів відповідно. І згодом оформити покупку так, наче вони коштували 400 і 398 мільйонів доларів. Загалом ця схема обійшлась державі принаймні в 400 мільйонів доларів.

А що ж із Бойком?

А от на Юрія Бойка слідство не вийшло. Зараз він є одним із лідерів «Опозиційного блоку», а от у 2011-2013 році, коли вишки закуповували за фіктивними тендерами і просто космічними цінами для дочірньої компанії «Нафтогазу», він очолював профільне Міністерство палива та енергетики.

Його вже допитували і допитають ще, сказав генпрокурор. Проте допитані слідством свідки та знайдені документи не пов’язують схему «вишок Бойка» із самим Бойком, каже Луценко.

У нас немає ніяких доказів того, що він був обізнаний у цій схемі

«Наразі ми не маємо прямих доказів його участі, окрім одного елементу, коли він підписував зміни фінансового плану, під яким стояли підписи, візи усіх виконавців. На цей момент у нас немає ніяких доказів того, що він був обізнаний у цій схемі і, головне, що він отримав кошти, одержані злочинним шляхом», – сказав він, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Принаймні на цьому етапі розслідування слідство не має претензій до Бойка. Ситуація може змінитись, коли опрацюють дані щодо рахунків, на які надходили зароблені на фіктивному тендері гроші, говорить Луценко. Якщо виявиться, що Бойко був бенефіціаром хоча би одного з них – він «у момент перейде до розряду підозрюваних», додав генпрокурор.

Інші фігуранти

А от до іншої «великої рибини», Євгена Бакуліна, у слідства багато запитань. У період «вишок Бойка» він очолював «Нафтогаз», зараз же залишається депутатом «Опозиційного блоку». Ще в 2014 році Печерський суд Києва відпустив його під заставу в рамках розслідування корупції в газових схемах. Зібравши докази щодо закупівлі вишок, Луценко планує просити Верховну Раду зняти з Бакуліна недоторканність, щоб притягнути його до відповідальності «за створення організованого злочинного угруповання» та «розкрадання державних коштів».

Щоправда, за словами самого Луценка, Бакулін «давно не з’являється в Україні». І сайт Верховної Ради підтверджує, що його карта не голосує вже кілька років поспіль.

Оголосили підозру в цій справі також Сергію Арбузову, який, за словами Луценка, допомагав знайти гроші на закупівлю вишок у Сінгапурі. За таку послугу він міг отримати понад 3 мільярди гривень, повідомляла ГПУ. Проте і Сергій Арбузов уже давно втік із країни.

Простіше оголошувати підозру тим, хто вже за кордоном і не має впливу на українські справи, вважає голова правління «Центру протидії корупції» Дарія Каленюк. А Юрій Бойко залишається досить впливовою людиною в Україні, каже вона. До того ж, журналісти ще в 2012 році повідомляли про факти розкрадань, і Бойко як міністр мав відреагувати, додає Каленюк.

«Просто Бойко тут, в Україні, він очолює «Опозиційний блок», з ним є певні домовленості, щоб він лишався. Комусь вигідно, щоб він тут лишався і представляв залишки Партії регіонів. Напевне, у Бойка є бізнес і політичний вплив», – прокоментувала Каленюк.

Вишки спробують продати

Сам Юрій Бойко відкидав звинувачення в тому, що брав участь у корупційній закупівлі установок чи знав про неї. Скажімо, коли в 2012 році журналісти видання «Дзеркала тижня» опублікували розслідування про так звані «вишки Бойка» – тодішній профільний міністр назвав статтю замовною і попросив СБУ з’ясувати, хто її організував. У відповідь медіа подало до суду за наклеп.

​Поки слідство вивчає нові деталі справи, аналізуючи рахунки, куди перераховувались гроші від «вишок Бойка», власне, бурові установки залишаються в окупованому Росією Криму. У 2015 році їх арештували, а незабаром спробують продати новим власникам, анонсував Луценко.

Покупець може вимагати в окупаційного керівництва Криму повернути їх або стягнути кошти за їх вилучення, сказав генпрокурор. Такі прецеденти в світовій судовій та арбітражній практиці існують, додав Луценко.