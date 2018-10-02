Статус Гужви в Австрії залишається під сумнівом

Ігор Гужва не заявляв, що Австрія надала йому політичний притулок. Політичним його назвав інший житель Відня. Також немає офіційного підтвердження надання Гужві будь-якого притулку. Відтак статус головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» залишається під питанням. Як і лишається без відповіді запитання про те, які Австрія може мати мотиви надавати прихисток проросійським утікачам із України?

Не тільки в Австрії надають притулок проросійським пропагандистам, які тікають з України, зауважує експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха. На його думку, подібне рішення можливе у практично будь-якій країні Європейського союзу.

Для них виглядає, що в Україні війни немає. Тому у Європі бачать переслідування опозиційних журналістів в Україні з політичних мотивів

«Вплив Росії в Австрії безумовно великий. Могла бути якась домовленість. Але це не єдине, що могло бути причиною, чому Гужва там залишився, адже Європа насправді не розуміє, що відбувається в Україні», – каже він.

«Для них виглядає, що в Україні війни немає. Ми маємо війну для українців проти Росії, а держава Україна проти Росії не воює. У нас немає жодного документа, який би підтверджував, що у нас є стан війни. Тому у Європі бачать переслідування опозиційних журналістів в Україні з політичних мотивів. Тому у європейських країнах вважають, що цілком нормально надати притулок опозиційному журналістові. Ця ситуація цілком пов’язана з тим, що не оголошений стан війни», – зауважує Вадим Хомаха.

«Тим більш на тлі того, що відбувається з журналістами в Україні. Переслідування, побиття і вбивства. І я говорю не про пропагандистів, а про справжніх журналістів. Те, що зі «Схемами» відбувається – це взагалі суцільний треш. Справа Шеремета досі не розслідувана. А де замовник у справі Гонгадзе? Як до цього можуть ставитися в ЄС, крім як до недемократичної ситуації. Тому у Європі і вважають, що опозиційному журналісту з України треба дати притулок», – додає Хомаха.

Офіційних підтверджень того, що Ігор Гужва отримав притулок в Австрії наразі немає. Єдиним джерелом цієї інформації є лише він сам. До того ж Гужва на своїй сторінці у Facebook хоч і заявляє, що Австрія надає йому притулок, але в якому статусі та на яких підставах не уточнює.

Ігор Гужва пише, що «у Європі вже не вірять в розповіді про «нечувану свободу слова», але не пише, що Австрія визнала його політичним біженцем. «Політичним» Гужву називає у своєму дописі у Facebook інший житель Відня, колишній заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

Ігор Гужва наразі не відреагував на спроби Радіо Свобода поговорити з ним, з’ясувати подробиці та уточнити деталі. Відтак статус Ігоря Гужви в Австрії залишається не зовсім зрозумілим.

Австрія є країною де працює російський олігархічний капітал. Через корупцію вирішуються надання певних преференцій для представників проросійських сил

Але немає нічого дивного у тому, що його можуть прихистити саме в цій країні, вважає професор кафедри міжнародних студій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров.

«Австрія є країною, де дуже активно працює російський олігархічний капітал. За моєю інформацією, саме через гроші, через корупцію вирішуються питання і громадянства, і надання певних преференцій для представників проросійських сил. Тому це не випадково. З іншого боку, в Австрії набули популярності політичні сили, які мають, за певними ознаками, російське фінансування. Великі гроші зумовлюють ставлення Австрії до Росії», – каже Ігор Тодоров.

​31 січня нинішнього року Ігор Гужва заявив, що виїхав з України до Австрії і просить там політичного притулку.

Раніше, у червні 2017 року, Гужву затримали після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрите кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання). За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тисяч доларів.

Згодом суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 544 тисячі гривень. За Гужву внесли заставу, і він вийшов із СІЗО.

Головний редактор «Страна.ua» назвав висунуті йому звинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».