Луценко про розслідування щодо Укроборонпрому: це одна з 480 справ, які розглядає ГПУ

Справа про розкрадання коштів у концерні «Укроборонпром», про що підготував розслідування проект Bihus.info, є одним із 480 проваджень за цією темою, які є в прокуратурі, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Це одне з 480 кримінальних проваджень щодо концерну «Укроборонпром». І так, це одна з тих, які успішно розслідуються. Бо до суду направлено 111 обвинувальних актів, а засуджено вже 77 посадових осіб, в тому числі чотири колишніх директори концерну … Інформація пана Бігуса з’явилася на фінальній стадії нашого розслідування. Прокурори ніколи не можуть бути швидшими за журналістів», – сказав генпрокурор 12 березня на брифінгу в ЦВК, відповідаючи на запитання журналістів.

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За словами Луценка, в 2016 році в межах своїх компетенцій військова прокуратура зареєструвала цю справу. «Весь 2018 рік ішла податкова перевірка, щоби встановити повноту сплати податків… Так, за декілька днів до завершення цієї податкової перевірки пан Бігус отримав у розпорядження інформацію з середини минулого року», – сказав Луценко.

При цьому генпрокурор доводить, що завершувати слідство чи оприлюднювати його дані раніше ГПУ не мала права через податкову перевірку, яка тривала.

Він наголосив, що деякі фігуранти розкрадання, яке стало об’єктом журналістського розслідування, вже перебувають під слідством. «За статтею шахрайство Рогоза (фігурант розслідування Андрій Рогоза – ред.) і два вже колишні співробітники СБУ перебувають понад рік на лаві підсудних», – заявив генпрокурор.

Напередодні журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили чергову частину свого розслідування щодо корупції в сфері оборони, в якій заявили, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження.

У попередніх частинах розслідування журналістів про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері йшлося про причетність до цього звільненого нині заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря й чиновників оборонних підприємств України. Всі фігуранти розслідування звинувачення відкинули.

Президент України Петро Порошенко, чиїм соратником називають Гладковського, заявив, що в разі підтвердження даних журналістського розслідування винні мають бути покарані.