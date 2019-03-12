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12 Березень 2019, Київ 19:06
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Хай хтось пояснить Луценку, як усе працює у третьому тисячолітті – Бігус про «злам кодів диска»

Хай хтось пояснить Луценку, як усе працює у третьому тисячолітті – Бігус про «злам кодів диска»
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Журналісти проекту «Бігус.інфо» оприлюднили заключну частину розслідування про розкрадання в оборонці. Порошенко має зняти свою кандидатуру з виборів після такого скандалу, наголосила Тимошенко. А генпрокурор Луценко переконує, що президент не знав про розкрадання. Розслідування в оборонці і майбутні вибори президента України у студії Радіо Свобода обговорювали медіа-консультант «Батьківщини» Олексій Мустафін, політичний експерт Володимир Цибулько, а також керівник проекту «Bihus.Info» Денис Бігус.

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