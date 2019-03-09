Досьє кандидата. 13 фактів про Юрія Бойка

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода продовжує серію публікацій про десятьох кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів.

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів. Це рекордна кількість учасників президентських перегонів за всю історію незалежної України. Пізніше двоє з кандидатів зняли свою кандидатуру з президентських перегонів.

Станом на початок лютого результати соціологічних опитувань дають найбільше шансів таким політикам: Володимирові Зеленському, Петрові Порошенку, Юлії Тимошенко, Юрієві Бойку, Анатолієві Гриценку, Олегові Ляшку, Євгенові Мураєву, Олександрові Шевченку, Андрієві Садовому та Олександрові Вілкулу.

Щопонеділка і щоп’ятниці Радіо Свобода розповідатиме про цікаві деталі біографій цих кандидатів.

​Хто: Юрій Бойко

Вік: 60 років

Знак зодіаку: Терези

Місце народження: Горлівка

Чим відомий: «вишками Бойка»

Цитата: «Скільки не говори халва, в роті солодше не стане. Скільки не розповідай про боротьбу з корупцією, якщо це розповідають ті, хто самі породжують цю корупцію, то людей довго не обдуриш».

13 фактів про кандидата:

Юрій Бойко народився у 1958 році у Горлівці на Донеччині. Після закінчення горлівської міської школи він поїхав на навчання у Москву. Саме у Московському хіміко-технологічному інституті у 1981 році він отримав диплом хіміка-технолога, спеціалізуючись на вибухових речовинах. Юрій Бойко має також другу вищу освіту – у 2001 році він закінчив Рубіжанський філіал Східноукраїнського державного університету за спеціальністю інженер-економіст.

на Донеччині. Після закінчення горлівської міської школи він поїхав на навчання у Москву. Саме у Московському хіміко-технологічному інституті у 1981 році він отримав диплом хіміка-технолога, спеціалізуючись на вибухових речовинах. Юрій Бойко має також другу вищу освіту – у 2001 році він закінчив Рубіжанський філіал Східноукраїнського державного університету за спеціальністю інженер-економіст. Юрій Бойко познайомився зі своєю дружиною Вірою у студентські роки – вони були однокурсниками у Московському хіміко-технологічному інституті. «Вивчали виробництво вибухових речовин: тротилу, гексогену тощо. Так що пластикову вибухівку зварити можемо запросто», – згадуючи знайомство з дружиною, розказав Бойко у 2005 році в одному з інтерв’ю. Пара одружилася на 5 курсі – разом вони вже майже 40 років. Подружжя має шестеро дітей – трьох синів та трьох дочок – між старшою та наймолодшою дитиною різниця 24 роки. Віра Бойко – майстер спорту з гімнастики.

у студентські роки – вони були однокурсниками у Московському хіміко-технологічному інституті. «Вивчали виробництво вибухових речовин: тротилу, гексогену тощо. Так що пластикову вибухівку зварити можемо запросто», – згадуючи знайомство з дружиною, розказав Бойко у 2005 році в одному з інтерв’ю. Пара одружилася на 5 курсі – разом вони вже майже 40 років. Подружжя має шестеро дітей – трьох синів та трьох дочок – між старшою та наймолодшою дитиною різниця 24 роки. Віра Бойко – майстер спорту з гімнастики. Після інституту Юрій Бойко повернувся з Москви на Луганщину. За розподілом він потрапляє на Рубіжанський хімічний завод «Зоря» , де пропрацює протягом наступних 18 років. За цей час майбутній політик пройшов шлях від майстра цеху до генерального директора заводу. З 1999 по 2001 роки Бойко очолював правління кількох великих підприємств: «Лисичанськнафтооргсинтез», «Укрвибухпром» та «Укртатнафта».

, де пропрацює протягом наступних 18 років. За цей час майбутній політик пройшов шлях від майстра цеху до генерального директора заводу. З 1999 по 2001 роки Бойко очолював правління кількох великих підприємств: «Лисичанськнафтооргсинтез», «Укрвибухпром» та «Укртатнафта». На початку 2002 року тодішній прем'єр-міністр Олег Дубина, за словами самого Бойка, сприяв його призначенню главою НАК «Нафтогаз» . На цій посаді Юрій Бойко пропрацював понад 3 роки. У той час Україні вдалося урегулювати газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. Влітку 2004 року тодішній президент Леонід Кучма відзначив Юрія Бойка ордером «Держава» та присвоїв звання «Герой України» за «повне урегулювання заборгованості України за газ перед РФ». Водночас, Юрію Бойку неодноразово закидали сумнівні схеми та домовленості щодо закупівлі блакитного палива з Росії. Зокрема закиди стосувалися причетності тодішнього очільника «Нафтогазу» до корупційних схем компанії «РосУкрЕнерго» (РУЕ) , яка займалася перепродажем природного газу на території України та була у 2004-2009 роках посередником при постачанні газу до ЄС.

. На цій посаді Юрій Бойко пропрацював понад 3 роки. У той час Україні вдалося урегулювати газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. Влітку 2004 року тодішній президент Леонід Кучма відзначив Юрія Бойка ордером «Держава» та присвоїв звання за «повне урегулювання заборгованості України за газ перед РФ». Водночас, Юрію Бойку неодноразово закидали сумнівні схеми та домовленості щодо закупівлі блакитного палива з Росії. Зокрема закиди стосувалися причетності тодішнього очільника «Нафтогазу» до корупційних схем компанії , яка займалася перепродажем природного газу на території України та була у 2004-2009 роках посередником при постачанні газу до ЄС. Першою політичною партією, до якої вступив Юрій Бойко, була «Трудова Україна», яку тоді очолював Сергій Тігіпко . Її членом він пробув 3 роки – з 2001 по 2004 роки. Наступного року Бойка було обрано лідером Республіканської партії України, однак на виборах у 2006 році до парламенту вона не пройшла. У 2007 році Юрій Бойко вступив до Партії регіонів і пробув її членом до березня 2014 року – до моменту, коли його з неї виключили за реєстрацію кандидатом у президенти на позачергових виборах після Революції гідності. У вересні того ж року політик очолив «Опозиційний блок» , звідки його виключили у листопаді 2018 року.

. Її членом він пробув 3 роки – з 2001 по 2004 роки. Наступного року Бойка було обрано лідером Республіканської партії України, однак на виборах у 2006 році до парламенту вона не пройшла. У 2007 році Юрій Бойко вступив до і пробув її членом до березня 2014 року – до моменту, коли його з неї виключили за реєстрацію кандидатом у президенти на позачергових виборах після Революції гідності. У вересні того ж року політик очолив , звідки його виключили у листопаді 2018 року. Уперше урядову посаду Юрій Бойко посів у 2003 році – тоді його призначили заступником міністра палива та енергетики. У 2006-2007 роках Бойко вже сам був міністром палива і енергетики України в уряді Віктора Януковича. З 2010 по 2012 рік Юрій Бойко вдруге очолив міністерство енергетики, а згодом – став віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова . Після втечі Віктора Януковича з України 27 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за відставку Бойка.

в уряді Віктора Януковича. З 2010 по 2012 рік Юрій Бойко вдруге очолив міністерство енергетики, а згодом – став віце-прем'єром в уряді . Після втечі з України 27 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за відставку Бойка. Ім'я Юрія Бойка часто пов'язують з корупційним скандалом 2011 року, який у ЗМІ відомий як «вишки Бойка» . Бойка підозрюють у причетності до закупівель двох морських бурових вишок через офшорні компанії-посередники. Тоді державна компанія «Чорноморнафтогаз» , яка перебувала в підпорядкуванні міністерства Бойка, за результатами тендеру купила ці вишки. Збитки держави від цієї покупки оцінюються в 400 мільйонів доларів. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що станом на початок 2016 року у них немає кримінальних справ, в яких би фігурував Юрій Бойко. Ця справа остаточно зайшла в глухий кут наприкінці 2015 року. Основні причини – в окупованому Росією Криму залишилася частина документації щодо покупки вишок, а також той факт, що російська влада відвела обидві вишки ближче до Криму.

. Бойка підозрюють у причетності до закупівель двох морських бурових вишок через офшорні компанії-посередники. Тоді державна компанія , яка перебувала в підпорядкуванні міністерства Бойка, за результатами тендеру купила ці вишки. Збитки держави від цієї покупки оцінюються в 400 мільйонів доларів. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що станом на початок 2016 року у них немає кримінальних справ, в яких би фігурував Юрій Бойко. Ця справа остаточно зайшла в глухий кут наприкінці 2015 року. Основні причини – залишилася частина документації щодо покупки вишок, а також той факт, що російська влада відвела обидві вишки ближче до Криму. Згідно з декларацією Юрія Бойка за 2017 рік він має відносно невеликі статки - політик задекларував 534,7 тисячі гривень доходу. Він володіє земельною ділянкою у Донецькій області площею майже 2 тисячі квадратних метри та 6 сотками під Києвом. Також у нього є квартира у Рубіжному на Луганщині на 37 квадратних метрів і два автомобілі марок Mercedes 2006 року та ВАЗ 1978 року.

доходу. Він володіє земельною ділянкою у Донецькій області площею майже 2 тисячі квадратних метри та 6 сотками під Києвом. Також у нього є квартира у Рубіжному на Луганщині на 37 квадратних метрів і два автомобілі марок Mercedes 2006 року та ВАЗ 1978 року. Дружина кандидата у президенти Віра Бойко є основною годувальницею родини Бойків. Її дохід за основним місцем роботи у власній фірмі ТОВ «Столична Нерухомість» у 2017 році становив 3,6 мільйона гривень, зарплата отримана за сумісництвом у російській компанії «Група Поліпластик» склала майже 1,2 мільйона гривень. Відсотки, які отримала Віра Бойко від вкладів у банках, сягнули у 2017 році майже 2 мільйонів гривень. Загальна сума отриманої пенсії за рік у Бойко – 83 тисячі гривень. У її власності щонайменше 5 земельних ділянок біля Києва загальною площею понад 1 гектар, а також квартира на 220 квадратних метрів та машино-місце у Росії, дата набуття яких 2006 рік.

склала майже 1,2 мільйона гривень. Відсотки, які отримала Віра Бойко від вкладів у банках, сягнули у 2017 році майже 2 мільйонів гривень. Загальна сума отриманої пенсії за рік у Бойко – 83 тисячі гривень. У її власності щонайменше 5 земельних ділянок біля Києва загальною площею понад 1 гектар, а також квартира на 220 квадратних метрів та машино-місце у Росії, дата набуття яких 2006 рік. Юрій Бойко має тісний зв'язок з опальним українським олігархом Дмитром Фірташем . Окрім іншого, вони приходяться один одному кумами. За даними ЗМІ, ділова співпраця Бойка та Фірташа почалася ще 2003 року – саме тоді Бойко очолював «Нафтогаз», а Фірташ – компанію EuralTransGas (вже наступного року він створив «РосУкрЭнерго»). Вважається, що свідчення Юрія Бойка у судовій справі щодо злочинів Фірташа врятували олігарха від екстрадиції до США та тюремного ув'язнення. У квітні 2015 року Бойко прибув у Відень на судове засідання та дав покази, згідно з якими він вважає Дмитра Фірташа жертвою політичних репресій чинної влади України.

. Окрім іншого, вони приходяться один одному кумами. За даними ЗМІ, ділова співпраця Бойка та Фірташа почалася ще 2003 року – саме тоді Бойко очолював «Нафтогаз», а Фірташ – компанію EuralTransGas (вже наступного року він створив «РосУкрЭнерго»). Вважається, що свідчення Юрія Бойка у судовій справі щодо злочинів Фірташа врятували олігарха від екстрадиції до США та тюремного ув'язнення. У квітні 2015 року Бойко прибув у Відень на судове засідання та дав покази, згідно з якими він вважає Дмитра Фірташа жертвою політичних репресій чинної влади України. У листопаді 2018 року Юрій Бойко та партія «За життя» ( Віктор Медведчук , Вадим Рабинович ) уклали угоду про співпрацю на президентських та парламентських виборах у 2019 році, визначивши нову назву «Опозиційна платформа – За життя» . Того ж дня інші лідери «Опозиційного блоку» назвали це рішення Бойка «власною ініціативою» та виключили його з партії через «зраду інтересів своїх виборців».

, ) уклали угоду про співпрацю на президентських та парламентських виборах у 2019 році, визначивши нову назву . Того ж дня інші лідери «Опозиційного блоку» назвали це рішення Бойка «власною ініціативою» та виключили його з партії через «зраду інтересів своїх виборців». У дитинстві Юрій Бойко грав на скрипці. А зараз він є палким фанатом спорту, особливо подобається політику хокей . Свого часу він навіть заснував хокейну команду, у якій грали його колеги і друзі. Серед інших вподобань – водні і гірські лижі, віндсерфінг і футбол.

. Свого часу він навіть заснував хокейну команду, у якій грали його колеги і друзі. Серед інших вподобань – водні і гірські лижі, віндсерфінг і футбол. Вибори президента України у 2019 році – це вже друга спроба Юрія Бойка очолити державу. У 2014 році, коли Бойко вперше висунув свою кандидатуру на пост президента, він отримав 0,19% підтримки виборців. Станом на лютий 2019 року соціологічні опитування показують, що на даний час рівень його підтримки коливається між 9,3-9,8%.

Програму кандидата Бойка можна прочитати тут

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