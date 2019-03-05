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Пророссийские, проукраинские: как относятся к нынешним выборам жители неподконтрольной правительству части Донбасса? Вокруг – только российская пропаганда. Но, тем не менее, люди наблюдают за происходящем на подконтрольной Киеву территории и делают свои выводы. Автор Радио Донбасс.Реалии из Луганска пообщался с жителями города в продолжении цикла «​Записки из оккупации»​, чтобы узнать, за кого бы они проголосовали.

Александр Сергеевич – бывший военный, который проживает в Луганске, но продолжает получать украинскую военную пенсию. Он – один из тех жителей оккупированной территории, который собирается голосовать на президентских выборах Украины 31 марта.

Буду голосовать за Порошенко… верю, что жизнь кардинально может измениться только при Порошенко

«Я, несмотря на обстоятельства, гражданин Украины. Буду голосовать за действующего президента, потому как благодарен за повышенную пенсию и верю, что жизнь кардинально может измениться только при Порошенко», – считает пенсионер.

Согласно постановлению ЦИК, на выборах 2019 года у переселенцев и жителей оккупированных территорий есть возможность достаточно легко воспользоваться избирательным правом. До 25 марта нужно с паспортом посетить один из отделов Госреестра избирателей на подконтрольной Киеву территории и написать заявление. Жителям Луганска сделать это проще всего в Станице Луганской. Таким образом, линию разграничения придётся пересечь дважды – до выборов для написания заявления и непосредственно в день голосования. Если будет второй тур, процедуру нужно будет повторить.

Однако не все люди, проживающие в оккупации, знают о таком праве. Александр Сергеевич, который собирается голосовать, – скорее, исключение из правил.

Большинство опрошенных луганчан либо впервые слышат о такой возможности, либо не собираются ею воспользоваться. Из 15 собеседников голосовать планируют лишь двое.

Настроения в городе накануне выборов разные. В зависимости от взглядов и возраста, луганчане бы поддержали Юрия Бойко, Владимира Зеленского, Анатолия Гриценко, Юлию Тимошенко, Евгения Мураева и даже Святослава Вакарчука, который так и не выявил президентских амбиций.

Тенденция на подконтрольных группировке «ЛНР» территориях такова: мало кто хочет видеть следующим президентом Украины действующего Петра Порошенко. Такое настроение активно подпитывается российской пропагандой, которая накануне выборов в Украине стала особенно персонализированной.

Пенсионер из Луганска Анатолий «росСМИ» не верит. Сам мужчина на выборы не собирается, но темой интересуется и признаётся: из всех существующих вариантов выбрал бы Порошенко.

До последнего надеялся на Вакарчука. Кроме него, никто не достоин. Но если всё-таки подумать, то из всех кандидатов выбрал бы действующего президента

«Я, конечно, до последнего надеялся на Вакарчука. Кроме него, никто не достоин. Но если всё-таки подумать, то из всех кандидатов выбрал бы действующего президента. У него есть опыт руководства страной во время войны, он хороший дипломат, так как с ним считается Европа. А ключевое – если его так обливают грязью росСМИ, значит, он единственный, кто неприемлем Путину. Он даёт ему по зубам», – размышляет мужчина. На выборы Анатолий не пойдет, так как ни разу за все время оккупации не пересекал линию разграничения.

Пенсионерка Ангелина считает: идти голосовать на выборах президента нужно.

Я с подругами решила идти на выборы

«Я с подругами решила идти на выборы. Это ещё один способ отметиться для украинской пенсии», – делится мыслями женщина.

Проукраински настроенная жительница Луганска Марина на выборы не поедет.

Проголосовала бы за Тимошенко

«Я бы с удовольствием воспользовалась своим правом, но для этого нужны деньги и лишнее время для пересечения. Мне с моей учительской зарплаты не хватает на элементарное, лишней копеечкой не располагаю, но проголосовала бы за Тимошенко», – говорит женщина.

Многие жители оккупированного города не собираются на выборы именно из-за сложности пересечения блокпостов.

Проголосовал бы за Бойко, он закончит войну и вернёт мир. А с Януковичем он никак не связан

Так, луганчанин Юрий, который систематически ездит в Северодонецк за пенсией, на выборы ехать отказывается. «Это сложно, и нужно много времени. Но проголосовал бы за Бойко, он закончит войну и вернёт мир. А с Януковичем он никак не связан», – считает мужчина.

Некоторые собеседники в городе признаются: голосовать пошли бы, но боятся пересекать линию разграничения именно в день украинских выборов из-за возможных допросов на блокпосту боевиков и потенциальных последствий.

Тема президентских выборов в оккупированном городе обсуждается неактивно и с опаской.

Не знаем точно, кто нам импонирует. Пока склоняемся к Гриценко

«Люди боятся говорить об этом друг с другом, вдруг что… Такое обсуждают только в кругу семьи и близких друзей. Вот и мы смотрим с мужем интервью кандидатов, но не знаем точно, кто нам импонирует. Пока склоняемся к Гриценко», – рассказывает луганчанка Светлана.

Многие молодые луганчане предпочтение отдают шоумену Владимиру Зеленскому, хотя среди его поклонниц – и пенсионерка Людмила. «Я голосовать ехать специально не собираюсь, но свой голос отдала бы ему», – говорит женщина.

Ради хохмы проголосовала бы за Зеленского, вдруг выстрелит

Жительница Луганска Екатерина тоже поддержала бы комика: «Я очень устала от такой жизни, зарплата минимальная, не верю никому уже. Но ради хохмы проголосовала бы за Зеленского, вдруг выстрелит».

Я за это время разочаровался в Путине. Понятно, что в состав России мы не войдём. А Мураев согласен дать нам федерализацию и автономию, поэтому считаю его достойным

Пророссийски настроенный луганчанин Евгений свой голос отдал бы Мураеву. «Я за это время разочаровался в Путине. Понятно, что в состав России мы не войдём. А Мураев согласен дать нам федерализацию и автономию, поэтому считаю его достойным», – делится мнением мужчина.

Все опрошенные луганчане говорят, что ждут перемен, но каких точно – ответить не могут.

Пока в оккупации воспользоваться своим избирательным правом сложно, многие жители Станицы Луганской уверены, что им голосовать не дадут. Но это не так!

«Мне подруга, которая работала на прошлых выборах, сказала: у нас голосования не будет. Почему мне, гражданке Украины, моя страна не даёт проголосовать? – возмущается станичанка Мария. – Собираюсь отдать голос за Тимошенко. Женщина с начала 2000-х годов к этому стремится, нужно дать ей шанс», – считает Мария.

Важно отметить, что слухи о якобы неголосующей Станице Луганской не соответствует реальности: и в Станице, и в прифронтовом Счастье, и во многих других округах Луганской и Донецкой области выборы пройдут. По сравнению с прошлыми выборами, на Донбассе в этот раз проголосует на 59 тысяч граждан больше.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)