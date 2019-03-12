НАБУ відреагувало на інформацію про «злив справ» у сфері оборони

Національне антикорупційне бюро України здійснює службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників бюро, пов’язаних з фігурантами сюжету програми «Бігус.інфо».

«Декілька днів тому нами було розпочате службове розслідування. Ми очікували, що будуть певні нюанси після цієї передачі. Воно проводиться управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. Висновок цього розслідування після його отримання буде надано комісії», – сказав директор НАБУ Артем Ситник.

Він висловив готовність надати всі необхідні матеріали Державному бюро розслідувань.

Директор НАБУ підкреслив, що Євген Шевченко, який нібито був посередником між фігурантами розслідування та представниками бюро, не є співробітником Антикорупційного бюро.

«Він ніколи ним не був. Це особа, яка давала згоду на конфіденційну співпрацю із Національним антикорупційним бюро по окремих справах», – зазначив Ситник.

Він зазначив, що НАБУ «не видавало, не видає, ніколи не буде видавати довідок» про те, чи є підприємство фіктивним.

«Це не входить до компетенції Антикорупційного бюро», – розповів Ситник.

Директор НАБУ зазначив, що бюро перевіряло низку суб’єктів господарювання на причетність до поставок на «Харківський бронетанковий завод» прицілів для танків. «І при цьому була інформація, що ці приціли раніше обліковувалися як власність Міністерства оборони», – додав Ситник.

Серед компаній, які перевіряли, була компанія «Оптимумспецдеталь».

«Усього в ході цього розслідування керівництвом «Укроборонпрому» на адресу Антикорупційного бюро було зроблено чотири запити. І, відповідно, було надано чотири відповіді. У трьох відповідях із чотирьох це підприємство фігурувало як таке, що відпрацьовується на причетність до певних дій у межах цього провадження. У той же час у другому листі, на якому так акцентували увагу журналісти, цього підприємства немає. Другий лист був сформований на запит «Укроборонпрому» в частині конкретної інформації, яка вже встановлена по кримінальному провадженню», – зазначив Ситник.

За його словами, на час підготовки відповіді правоохоронці встановили, що «ці приціли… цим підприємством і ще трьома підприємствами не постачалися на «Харківський бронетанковий завод».

«І у зв’язку з цим у відповіді на цей запит були зазначені лише ті підприємства, які постачали приціли, що мають номера такі ж, що й приціли, які були в Міністерстві оборони. Тому тут є певна маніпуляція, що нібито хтось виключив підприємство зі списку фіктивних підприємств. Ми такого списку не ведемо, повноважень таких не маємо», – розповів директор НАБУ.

Він заперечив, що справа про приціли для «Харківського бронетанкового заводу» не розслідувалася.

Напередодні журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили четверту частину свого розслідування щодо корупції в сфері оборони, в якій заявили, що українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження.

Крім того, у розслідуванні згадується, що Національне антикорупційне бюро України включило «Оптимумспецдеталь» до переліку фірм, які мають «ознаки фіктивності». Згідно з оприлюдненими листуваннями, у грудні 2016 року колишній співробітник «Укроборонпрому» Віталій Жуков нібито вимагав від очільника «Оптимумспецдаталі» Андрія Рогози вирішити це питання за допомогою заступника директора НАБУ Гізо Углави. Через місяць «Оптимумспецдеталь» не була включена до уточненого списку, який був надісланий із підписом Углави.