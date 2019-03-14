Досьє кандидата. 13 фактів про Анатолія Гриценка

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода продовжує серію публікацій про кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів.

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів. Це рекордна кількість учасників президентських перегонів за всю історію незалежної України. Пізніше п’ять кандидатів зняли свою кандидатуру з президентських перегонів, відтак їх залишилося 39.

Двічі на тиждень Радіо Свобода розповідає про цікаві деталі біографій кандидатів.

​Хто: Анатолій Гриценко

Вік: 61 рік

Знак зодіаку: Скорпіон

Місце народження: село Багачівка на Черкащині

Чим відомий: міністр оборони України в урядах Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Віктора Януковича

Цитата: «Вже давно не рахую роки, календар не має значення. Залежно від ситуації, відчуваю себе і аксакалом, і парубком, і пацаном».

13 фактів про кандидата:

Коли Анатолієві Гриценку виповнилося 3 роки, його батьки переїхали із села Багачівка до шахтарського містечка Ватутіно , що на Черкащині. Там його мати працювала на будівництві та у комунальній сфері, а батько був гірничим рятувальником.

, що на Черкащині. Там його мати працювала на будівництві та у комунальній сфері, а батько був гірничим рятувальником. Після 8 класу Анатолій Гриценко вступив до Київського суворівського військового училища. Згодом він продовжив навчання у Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі (КВВАІУ) на факультеті авіаційного обладнання. Обидва навчальні заклади політик закінчив із золотими медалями.

З 1979 по 1981 рік Гриценко проходив службу у Харківському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків у місті Охтирка. У 1981 році Анатолій Гриценко розпочав навчання в ад’юнктурі, а через три роки захистив дисертацію та отримав звання кандидата технічних наук . Окрім української та російської мов Гриценко також володіє англійською.

у місті Охтирка. У 1981 році Анатолій Гриценко розпочав навчання в ад’юнктурі, а через три роки захистив дисертацію та отримав звання . Окрім української та російської мов Гриценко також володіє англійською. Однією з перших посад Анатолія Гриценка стало з 1984 року викладання у КВВАІУ, де після захисту дисертації він пропрацював наступні 8 років. У 1992 році чинний кандидат у президенти почав працювати в Управлінні військової освіти міноборони України. На цей період (1993-1994 роки) припадає й навчання Гриценка в Університеті Військово-повітряних сил США . «Я став першим представником України в цьому навчальному закладі. Тут навчалися і військові офіцери від полковників до бригадних генералів, і дипломати Держдепу, і керівники різних міністерств та розвідслужб», – згадує в автобіографії політик.

. «Я став першим представником України в цьому навчальному закладі. Тут навчалися і військові офіцери від полковників до бригадних генералів, і дипломати Держдепу, і керівники різних міністерств та розвідслужб», – згадує в автобіографії політик. З 1994 по 1997 рік Анатолій Гриценко працював у Національному науково-дослідному центрі оборонних технологій і воєнної безпеки України. Протягом наступних двох років він очолював аналітичну службу апарату РНБО . Після смерті Олександра Разумкова у 1999 році Гриценко пішов з РНБО та очолив Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, де пропрацював до 2005 року – до призначення його міністром оборони України.

. Після смерті Олександра Разумкова у 1999 році Гриценко пішов з РНБО та очолив імені Олександра Разумкова, де пропрацював до 2005 року – до призначення його міністром оборони України. Анатолій Гриценко вперше одружився, коли навчався на 4 курсі КВВАІУ. Від цього шлюбу у нього двоє дітей – 35-річний Олексій та 32-річна Світлана. У 2003 році Анатолій Гриценко одружується вдруге. Його дружиною стає відома українська журналістка та головний редактор газети «Дзеркало тижня. Україна» Юлія Мостова. Спільній дочці Анні цьогоріч виповниться 15 років. Пара також виховує сина Мостової – 21-річного Гліба, якого Гриценко всиновив після смерті батька юнака Олександра Разумкова.

У 2004 році, за словами самого Гриценка, він «абсолютно свідомо» підтримував Віктора Ющенка . Під час президентських перегонів він очолював інформаційно-аналітичний напрям у штабі Ющенка. У лютому 2005 року Анатолія Гриценка призначили міністром оборони України . На цій посаді він пробув до грудня 2007 року. За цей час Гриценко обіймав посаду міністра оборони в урядах Юлії Тимошенко , Юрія Єханурова та Віктора Януковича .

. Під час президентських перегонів він очолював інформаційно-аналітичний напрям у штабі Ющенка. У лютому 2005 року Анатолія Гриценка . На цій посаді він пробув до грудня 2007 року. За цей час Гриценко обіймав посаду міністра оборони в урядах , та . Саме за роботу на посаді міністра оборони України Анатолія Гриценка найбільше критикують політичні опоненти. Його звинувачують у розпродажі військового майна – нерухомості, озброєння та техніки. Сам Гриценко називає ці закиди брудним піаром та зауважує, що «жодного кримінального провадження немає і бути не може». Однак у лютому 2019 року чинний генпрокурор Юрій Луценко знов почав говорити про необхідність додаткових перевірок цих обвинувачень на адресу Гриценка. Адже, за словами генпрокурора, пік розпродажу майна припав на період, саме коли Гриценко очолював міноборони.

Анатолія Гриценка двічі обирали народним депутатом України. У 2007 році він проходить до парламенту за списком партії «Наша Україна» . У 2012 році Гриценка обрали депутатом Верховної Ради за списком партії «Батьківщина» . У січні 2014 року політик вийшов із «Батьківщини», пояснивши це «неможливістю впливати на рішення, що приймаються». Попри прогнози соціологів на позачергових парламентських виборах восени 2014 року Гриценко до Верховної Ради не пройшов . Тому у 2015 році політик почав працювати доцентом кафедри політології у Києво-Могилянській академії .

. У 2012 році Гриценка обрали депутатом Верховної Ради за списком партії . У січні 2014 року політик вийшов із «Батьківщини», пояснивши це «неможливістю впливати на рішення, що приймаються». Попри прогнози соціологів на позачергових парламентських виборах восени 2014 року Гриценко . Тому у 2015 році політик почав працювати доцентом кафедри політології у . Вибори-2019 – це вже третя спроба Анатолія Гриценка стати президентом України. У 2010 році Гриценко посів 9-е місце, набравши 1,2% голосів, а у 2014 році – 4-е місце, отримавши 5,5% підтримки. Того року Анатолій Гриценко виграв на двох дільницях за кордоном – у Демократичній Республіці Конго та у Ліберії – саме у цих країнах базується український контингент у складі місій ООН.

та у – саме у цих країнах базується український контингент у складі місій ООН. У 2009 році за Анатолієм Гриценком закріпилося прізвисько «перший непрохідний», яке начебто символізує те, що він не отримував грошей від олігархів на свої передвиборчі кампанії, тому ще не посідав перші сходинки рейтингів. Гриценко так пояснив походження цього означення: «Один журнал у 2009 році взяв у мене інтерв’ю, і запитав: чому ж так виходить, що перший непрохідний? І вони самі придумали цей слоган і самі, за своєю ініціативою, розмістили його і на обкладинці журналу, і на бордах та сітілайтах. Ось звідки воно пішло».

У ЗМІ часто називають Анатолія Гриценка складним щодо ведення переговорів із потенційними союзниками. Однак цьогоріч Анатолій Гриценко заручився підтримкою Андрія Садового , який зняв свою кандидатуру з перегонів на його користь. Вони підписали угоду про об’єднання зусиль на президентських виборах. «Тепер я розумію, що мені треба виконувати дві президентські кампанії – і свою, і Андрія Івановича», – сказав Гриценко. За його словами, у нього з Садовим збігаються базові цінності.

, який зняв свою кандидатуру з перегонів на його користь. Вони підписали угоду про об’єднання зусиль на президентських виборах. «Тепер я розумію, що мені треба виконувати дві президентські кампанії – і свою, і Андрія Івановича», – сказав Гриценко. За його словами, у нього з Садовим збігаються базові цінності. Анатолієві Гриценку закидають схильність до авторитарного режиму правління державою. На його думку, це єдиний спосіб виходу з глибокої кризи. Сам Гриценко так пояснює своє бачення авторитаризму: «Я хочу, щоб люди зрозуміли одну просту річ – не потрібно боятися авторитарного режиму. Це не диктатура, яка масово пригнічує права і свободи людей. Авторитаризм має однокореневе слово – авторитет. Освічений авторитаризм виводить країну на новий, вищий рівень і економіки, і на її основі – демократії. Авторитаризм має дві складові: перша – професіоналізм, друга – персональна відповідальність».

Анатолій Гриценко загалом присвятив армії 27 років життя . На момент звільнення у запас він мав звання полковника . Кандидат у президенти виступає за вільне володіння зброєю в Україні. Сам Гриценко володіє самозарядним пістолетом Форт-12 , який отримав у подарунок із нагоди свого 50-річчя від тодішнього президента України Віктора Ющенка.

. На момент звільнення у запас він мав . Кандидат у президенти виступає за вільне володіння зброєю в Україні. Сам Гриценко володіє самозарядним пістолетом , який отримав у подарунок із нагоди свого 50-річчя від тодішнього президента України Віктора Ющенка. Згідно з декларацією Анатолія Гриценка за 2017 рік, грошові активи його родини складають 170,4 тисячі доларів у банках і 120 тисяч гривень готівкою. Основною власницею нерухомого майна подружжя є дружина Гриценка Юлія Мостова. У її стовідсотковій власності є кілька об’єктів нерухомості: дві земельні ділянки під Києвом площею 2360 і 5829 квадратних метрів, дачний будинок на 347 квадратних метрів і 4 квартири у Києві. Також Гриценко задекларував автомобіль Volvo XC90 та водний мотоцикл Yamaha. Серед своїх основних захоплень Анатолій Гриценко називає рибалку та спорт, зокрема футбол. Найбільше Гриценко хотів би навчитися стрибати з парашутом.

Програму кандидата Гриценка можна прочитати тут

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