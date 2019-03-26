HRW назвала загрози правам людини в Україні, з якими має боротися переможець виборів

Переможець майбутніх президентських виборів в Україні зіткнеться з численними серйозними проблемами у сфері прав людини, заявляє міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.

«Переможець президентських виборів в Україні має бути готовий вирішити широке коло питань у сфері прав людини. Вирішення цих питань має важливе значення для забезпечення майбутнього України як країни, що поважає права», – сказала Рейчел Денбер, заступник директора відділення у справах Європи й Центральної Азії Human Rights Watch.

Правозахисники наголошують, що під тиском в Україні перебуває свобода слова: стаються фізичні напади на журналістів, а деяким іноземним журналістам, які критикують Україну, заборонили в’їзд у країну.

Human Rights Watch також наголошує, що в країні зростає кількість нападів на антикорупційних активістів, і згадує в цьому контексті про смерть активістки Катерини Гандзюк після того, як її облили кислотою.

«Також збільшилося число злочинів на ґрунті ненависті, а напади праворадикалів на жіночі правозахисні організації, акції ЛГБТ-активістів і громади ромів не розслідують ефективно», – заявляють правозахисники.

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Ще одним викликом HRW називає те, що люди, які живуть біля зону конфлікту на сході України, стикаються із загрозами своєму здоров’ю й безпеці. «Багато літніх людей повинні перетинати лінію контакту між районами, що перебувають під контролем підтримуваних Росією збройних груп, і рештою країни, щоб отримати доступ до соціальних послуг й отримати пенсії. Але вони змушені чекати в чергах з обмеженими санітарними і медичними умовами… і без захисту від екстремальних низьких чи високих температур», – йдеться в повідомленні.

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори. Згідно із соціологічними опитуваннями, жодний із 39 кандидатів на посаду не набере в першому турі понад 50% голосів виборців. За потреби другий тур виборів відбудеться 21 квітня.