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25 Березень 2019, Київ 18:01
Новини | Політика

У виборах президента готові взяти участь 84% українців – опитування

35% опитаних вважають, що ситуація в країні покращиться у результаті президентських виборів

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У виборах України готові взяти участь 84% українців, свідчать дані опитування трьох соціологічних компаній (КМІС, Центр Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг»).

35% опитаних вважають, що ситуація в країні покращиться в результаті президентських виборів. Водночас 32% вважають, що вона не зміниться, 10% – взагалі мають негативні очікування від виборів.

Згідно з дослідженням, 65% опитаних зазначили, що не зіштовхувалися особисто з фактами підкупу під час цієї президентської виборчої кампанії. З іншого боку 27% сказали, що мали такий досвід: 6% – особисто, 21% – чули про це від близьких та знайомих.

Вибори президента України відбудуться 31 березня
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Водночас 42% зазначили, що очікують значних фальсифікацій на виборах. 41% вважає, що фальсифікації будуть незначними, 6% взагалі не очікують жодних фальшувань.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.

Вибори і я: міфи
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Вибори і я: міфи

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