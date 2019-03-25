У виборах президента готові взяти участь 84% українців – опитування

У виборах України готові взяти участь 84% українців, свідчать дані опитування трьох соціологічних компаній (КМІС, Центр Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг»).

35% опитаних вважають, що ситуація в країні покращиться в результаті президентських виборів. Водночас 32% вважають, що вона не зміниться, 10% – взагалі мають негативні очікування від виборів.

Згідно з дослідженням, 65% опитаних зазначили, що не зіштовхувалися особисто з фактами підкупу під час цієї президентської виборчої кампанії. З іншого боку 27% сказали, що мали такий досвід: 6% – особисто, 21% – чули про це від близьких та знайомих.

Водночас 42% зазначили, що очікують значних фальсифікацій на виборах. 41% вважає, що фальсифікації будуть незначними, 6% взагалі не очікують жодних фальшувань.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.

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