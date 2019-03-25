МВС переходить на посилений варіант несення служби

Міністерство внутрішніх справ України перед виборами переходить на посилений варіант несення служби, заявив 25 березня під час наради перший заступник міністра МВС Сергій Яровий.

«Ми вийшли на фінішну пряму з організації забезпечення законності та правопорядку під час проведення виборів. З сьогоднішнього дня весь особовий склад МВС переводиться на посилений варіант несення служби. Ми вже забезпечуємо охорону 199 Окружних виборчих комісій. Для цього залученні близько 400 поліцейських. 28 березня починається завезення бюлетенів із ОВК до ДВК, для цього також будуть залучатися представники поліції, і з цього дня ми беремо під цілодобову охорону усі виборчі дільниці», – сказав Яровий.

Перший заступник міністра додав, що для охорони правопорядку під час виборів будуть залучені майже 135,5 тисячі силовиків.

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Також Яровий зазначив, що на сьогодні в журналі єдиного обліку зареєстровано 3 тисячі 945 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого процесу. Поліція відкрила 210 кримінальних проваджень.

Президентська кампанія стартувала в Україні 31 грудня. Вибори відбудуться найближчої неділі, 31 березня.