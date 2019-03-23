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23 Березень 2019, Київ 11:32
Новини | Політика

У МВС прокоментували лист від G7 про екстремістські рухи: «позиція міністра лишається твердою»

Раніше стало відомо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав листа від посла Франції Ізабель Дюпон про «небезпеку екстремістських рухів»

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У Міністерстві внутрішніх справ відповіли на запит журналіста Радіо Свобода Крістофера Міллера щодо листа послів країн «Групи семи» міністру внутрішніх справ Арсену Авакову про «небезпеку екстремістських рухів».

За словами представника міністерства, позиція Авакова щодо екстремістських політичних рухів в Україні «лишається твердою і безперечною».

Як стверджують у відомстві, керівники радикальних груп «були попереджені, що агресивні спроби втрутитися у чесний виборчий процес… призведуть до відповідних наслідків».

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«Червоні лінії були проведені – жодних залякувань, агресії, насильства або інших спроб у силовий спосіб вплинути на вибори», – повідомили в МВС.

Напередодні Радіо Свобода отримало підтвердження, що посол Франції в Україні Ізабель Дюпон від імені всіх послів країн «Групи семи» надіслала листа міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову. В ньому вона написала, що «група G7 стурбована екстремістськими політичними рухами в Україні, насильницькі дії яких тривожать». Перші повідомлення в ЗМІ про цей лист з’явилися 15 березня.

Керівник МВС Арсен Аваков під час спільного брифінгу з головою ЦВК Тетяною Сліпачук, генпрокурором Юрієм Луценком і головою СБУ Василем Грицаком щодо проведення виборів президента України. Київ, 12 березня 2019 року
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31 березня в Україні відбудуться вибори президента. У Міністерстві внутрішніх справ раніше заявляли, що спроби силового втручання у виборчий процес в Україні будуть припинятися.

Yulia Tymoshenko and Arsen Avakov (combined photo). For schemes
Yulia Tymoshenko and Arsen Avakov (combined photo). For schemes

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