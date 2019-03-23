У МВС прокоментували лист від G7 про екстремістські рухи: «позиція міністра лишається твердою»

У Міністерстві внутрішніх справ відповіли на запит журналіста Радіо Свобода Крістофера Міллера щодо листа послів країн «Групи семи» міністру внутрішніх справ Арсену Авакову про «небезпеку екстремістських рухів».

За словами представника міністерства, позиція Авакова щодо екстремістських політичних рухів в Україні «лишається твердою і безперечною».

Як стверджують у відомстві, керівники радикальних груп «були попереджені, що агресивні спроби втрутитися у чесний виборчий процес… призведуть до відповідних наслідків».

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«Червоні лінії були проведені – жодних залякувань, агресії, насильства або інших спроб у силовий спосіб вплинути на вибори», – повідомили в МВС.

Напередодні Радіо Свобода отримало підтвердження, що посол Франції в Україні Ізабель Дюпон від імені всіх послів країн «Групи семи» надіслала листа міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову. В ньому вона написала, що «група G7 стурбована екстремістськими політичними рухами в Україні, насильницькі дії яких тривожать». Перші повідомлення в ЗМІ про цей лист з’явилися 15 березня.

31 березня в Україні відбудуться вибори президента. У Міністерстві внутрішніх справ раніше заявляли, що спроби силового втручання у виборчий процес в Україні будуть припинятися.