СБУ попередила про публікацію підробного листування з МВС

Служба безпеки України попередила про появу в інформаційному просторі інформацію про нібито листування керівництва СБУ з Міністерством внутрішніх справ напередодні виборів. Таку заяву увечері 22 березня оприлюднило Головне управління СБУ у Києві та Київській області.​

«Підтвердженням фейковості документів є їх невідповідність формам, затвердженим у СБУ, інструкції з порядку організації секретного діловодства, внутрішньовідомчим наказам та загальноприйнятним нормам офіційного листування, містять граматичні та стилістичні помилки», – попередили у відомстві.

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Згодом профіль Twitter під назвою Serdar оприлюднив скріншот листа нібито на ім’я начальника управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка, де йдеться про «створення оперативних груп на місцях із завданням пошуку відомостей про співпрацю кандидатів на пост президента країни із російськими спецслужбами». Решта документів, згідно з дописом, розміщені на сайті odesa.md (md – національний домент Молдови).

Інші користувачі звернули увагу на граматичні помилки в тексті.