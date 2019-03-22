Радіо Свобода отримало підтвердження листів Авакову від G7 про небезпеку «екстремістських рухів»

Радіо Свобода отримало підтвердження, що посли країн «Групи семи» (G7) адресували листа міністрові внутрішніх справ України Арсенові Авакову із застереженням щодо можливого зриву виборів і загрози діяльності «екстремістських рухів» в Україні. Про це повідомляє у своїй статті журналіст Крістофер Міллер.

Як йдеться у статті, «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) отримало копії двох листів, підготовлених Групою послів G7 з підтримки реформ в Україні, до якої входять дипломати з Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США.

У листі, адресованому Авакову від 15 березня, французький посол Ізабель Дюмон від імені своїх колег-послів написала, що «група G7 стурбована екстремістськими політичними рухами в Україні, насильницькі дії яких тривожать».

«Вони залякують українських громадян, намагаються узурпувати роль Національної поліції в гарантуванні безпеки виборів і завдають шкоди національній та міжнародній репутації українського уряду», – заявила Дюмон.

За словами дипломата, лист англійською та українською мовами відправили в Міністерство внутрішніх справ України того ж дня. Речник МВС Артем Шевченко підтвердив Радіо Свобода, що Аваков його отримав.

Журналіст Крістофер Міллер у своїй статті пише про «тонке, завуальоване посилання на «Національний корпус» і «Національні дружини» в листі, про який розповіла французька дипломат.

«Національні дружини» пов’язані з полком «Азов» (полк є автономною частиною Нацгвардії України – ред.) та партією «Національний корпус», які сповідують праворадикальну ідеологію. «Нацдружини» називають своєю метою забезпечення порядку на вулицях, але саме вони неодноразово вдавалися до силових методів.

15 березня у ЗМІ з посиланням на невказані джерела з’явилася інформація про те, що посли країн «Групи семи» (G7) передали лист, адресований міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову, в якому буцімто висловлювали стурбованість ймовірністю зриву виборів в Україні.

31 березня в Україні відбудуться вибори президента. У Міністерстві внутрішніх справ раніше заявляли, що спроби силового втручання у виборчий процес в Україні будуть припинятися.