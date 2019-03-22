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22 Березень 2019, Київ 21:46
Новини | Політика

Радіо Свобода отримало підтвердження листів Авакову від G7 про небезпеку «екстремістських рухів»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

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Радіо Свобода отримало підтвердження, що посли країн «Групи семи» (G7) адресували листа міністрові внутрішніх справ України Арсенові Авакову із застереженням щодо можливого зриву виборів і загрози діяльності «екстремістських рухів» в Україні. Про це повідомляє у своїй статті журналіст Крістофер Міллер.

Як йдеться у статті, «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) отримало копії двох листів, підготовлених Групою послів G7 з підтримки реформ в Україні, до якої входять дипломати з Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США.

У листі, адресованому Авакову від 15 березня, французький посол Ізабель Дюмон від імені своїх колег-послів написала, що «група G7 стурбована екстремістськими політичними рухами в Україні, насильницькі дії яких тривожать».

«Вони залякують українських громадян, намагаються узурпувати роль Національної поліції в гарантуванні безпеки виборів і завдають шкоди національній та міжнародній репутації українського уряду», – заявила Дюмон.

За словами дипломата, лист англійською та українською мовами відправили в Міністерство внутрішніх справ України того ж дня. Речник МВС Артем Шевченко підтвердив Радіо Свобода, що Аваков його отримав.

Журналіст Крістофер Міллер у своїй статті пише про «тонке, завуальоване посилання на «Національний корпус» і «Національні дружини» в листі, про який розповіла французька дипломат.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
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«Національні дружини» пов’язані з полком «Азов» (полк є автономною частиною Нацгвардії України – ред.) та партією «Національний корпус», які сповідують праворадикальну ідеологію. «Нацдружини» називають своєю метою забезпечення порядку на вулицях, але саме вони неодноразово вдавалися до силових методів.

15 березня у ЗМІ з посиланням на невказані джерела з’явилася інформація про те, що посли країн «Групи семи» (G7) передали лист, адресований міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову, в якому буцімто висловлювали стурбованість ймовірністю зриву виборів в Україні.

31 березня в Україні відбудуться вибори президента. У Міністерстві внутрішніх справ раніше заявляли, що спроби силового втручання у виборчий процес в Україні будуть припинятися.

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