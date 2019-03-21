Тимошенко неодноразово зустрічалась з Аваковим перед виборами – «Схеми»

Кандидатка у президенти України та лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко неодноразово відвідувала міністерство внутрішніх справ та зустрічалась з його очільником Арсеном Аваковим напередодні виборів. Про це йдеться у спецрепортажі «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода та UA:Перший) «Силовики для кандидатів».

​Так, у суботу 16 березня цього року – в день акції, організованої «Національним корпусом» і «Національними дружинами» – «Схеми» зафіксували, як «Мерседес» та автівка супроводу Тимошенко, заїхали на територію МВС без жодної перевірки. В той час, як інших при в’їзді – перевіряли з собаками.

​Перебувала там Тимошенко близько години. Журналісти помітили, як машини кандидатки у такому ж складі виїхали з території відомства. На передньому сидінні знімальна група помітила саму Юлію Тимошенко.

​На запитання «Схем», якою була мета цих зустрічей, Тимошенко пояснила, що вони «присвячені тільки чесним виборам».

«Діючий президент думає, що він може купити вибори - не вийде. Вибори він не купить», – пояснила очільниця «Батьківщини» журналістам «Схем».

На уточнення, яким чином її особисті розмови із Арсеном Аваковим можуть допомогти чесним виборам, кандидатка відповіла: «Я подала дві заяви на ім’я Арсена Авакова про здійснення злочину. І кожен раз я спілкувалася на цю тему, щоби передати ці заяви, передати докази».

Водночас, публічно заяви про злочин лідерка «Батьківщини» передавала в МВС у лютому.

​Водночас, від прямої відповіді про долю Авакова в разі її перемоги Тимошенко ухилилася.

«Ми забобонні всі, да? Ми віримо в те, що будь-які переговори треба вести тільки після перемоги. І взагалі мені здається, що в правильній моральній політиці не треба якісь домовленості, якісь кулуарні речі. Треба просто знати, що кожен робить свої справи, і я сьогодні дякую міністру внутрішніх справ», – відповіла Тимошенко журналістам «Схем».

Тим часом очільник МВС Арсен Аваков пояснив, що як міністр «спілкується майже з усіма кандидатами».

«Юлія Тимошенко як кандидат у президенти протягом останніх місяців неодноразово відвідувала МВС. Вона подавала заяви про порушення, надавала свідчення по справах, брала участь у слідчих діях, зверталася про надання особистої охорони тощо. У тому числі вона мала зустрічі із міністром внутрішніх справ», – зазначає Аваков.

Питання щодо збереження своєї посади у разі президентства Тимошенко він вважає таким, що виходить за межі компетенції президента.

«Які там будуть прізвища – вирішуватиме нова коаліція. Щодо висловлювань пані Тимошенко, то вона лише підтримала позицію МВС щодо забезпечення законності виборів та недопущення фальсифікацій, і це є абсолютно адекватна реакція кандидата, який прагне отримати чесну і легітимну перемогу», – наголошує міністр внутрішніх справ.

«Внутрішні протистояння між СБУ і Генпрокуратурою з МВС та Нацполіцією все частіше помітні назовні. Причина цьому – політика. Тож і загострення перед виборами – прогнозоване. Служба безпеки та Генеральна прокуратура – це вертикаль глави держави, креатури президента Петра Порошенка, які грають на його боці. По іншу сторону – МВС і підпорядкована йому Нацполіція. Партнер Порошенка по коаліції Арсен Аваков, схоже, вже давно грає свою гру, самостійну від президента. І на цих виборах він як політик, вочевидь, зробив ставку не на нього – а на інших лідерів президентських перегонів», – йдеться у розслідуванні.