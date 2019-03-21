Тимошенко неодноразово зустрічалась з Аваковим перед виборами – «Схеми»

Кандидатка у президенти України та лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко неодноразово відвідувала міністерство внутрішніх справ та зустрічалась з його очільником Арсеном Аваковим напередодні виборів. Про це йдеться у спецрепортажі «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода та UA:Перший) «Силовики для кандидатів».
Так, у суботу 16 березня цього року – в день акції, організованої «Національним корпусом» і «Національними дружинами» – «Схеми» зафіксували, як «Мерседес» та автівка супроводу Тимошенко, заїхали на територію МВС без жодної перевірки. В той час, як інших при в’їзді – перевіряли з собаками.
Перебувала там Тимошенко близько години. Журналісти помітили, як машини кандидатки у такому ж складі виїхали з території відомства. На передньому сидінні знімальна група помітила саму Юлію Тимошенко.
На запитання «Схем», якою була мета цих зустрічей, Тимошенко пояснила, що вони «присвячені тільки чесним виборам».
«Діючий президент думає, що він може купити вибори - не вийде. Вибори він не купить», – пояснила очільниця «Батьківщини» журналістам «Схем».
На уточнення, яким чином її особисті розмови із Арсеном Аваковим можуть допомогти чесним виборам, кандидатка відповіла: «Я подала дві заяви на ім’я Арсена Авакова про здійснення злочину. І кожен раз я спілкувалася на цю тему, щоби передати ці заяви, передати докази».
Водночас, публічно заяви про злочин лідерка «Батьківщини» передавала в МВС у лютому.
Водночас, від прямої відповіді про долю Авакова в разі її перемоги Тимошенко ухилилася.
«Ми забобонні всі, да? Ми віримо в те, що будь-які переговори треба вести тільки після перемоги. І взагалі мені здається, що в правильній моральній політиці не треба якісь домовленості, якісь кулуарні речі. Треба просто знати, що кожен робить свої справи, і я сьогодні дякую міністру внутрішніх справ», – відповіла Тимошенко журналістам «Схем».
Тим часом очільник МВС Арсен Аваков пояснив, що як міністр «спілкується майже з усіма кандидатами».
«Юлія Тимошенко як кандидат у президенти протягом останніх місяців неодноразово відвідувала МВС. Вона подавала заяви про порушення, надавала свідчення по справах, брала участь у слідчих діях, зверталася про надання особистої охорони тощо. У тому числі вона мала зустрічі із міністром внутрішніх справ», – зазначає Аваков.
Питання щодо збереження своєї посади у разі президентства Тимошенко він вважає таким, що виходить за межі компетенції президента.
«Які там будуть прізвища – вирішуватиме нова коаліція. Щодо висловлювань пані Тимошенко, то вона лише підтримала позицію МВС щодо забезпечення законності виборів та недопущення фальсифікацій, і це є абсолютно адекватна реакція кандидата, який прагне отримати чесну і легітимну перемогу», – наголошує міністр внутрішніх справ.
«Внутрішні протистояння між СБУ і Генпрокуратурою з МВС та Нацполіцією все частіше помітні назовні. Причина цьому – політика. Тож і загострення перед виборами – прогнозоване. Служба безпеки та Генеральна прокуратура – це вертикаль глави держави, креатури президента Петра Порошенка, які грають на його боці. По іншу сторону – МВС і підпорядкована йому Нацполіція. Партнер Порошенка по коаліції Арсен Аваков, схоже, вже давно грає свою гру, самостійну від президента. І на цих виборах він як політик, вочевидь, зробив ставку не на нього – а на інших лідерів президентських перегонів», – йдеться у розслідуванні.
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