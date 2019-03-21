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21 Березень 2019, Київ 21:30
Новини | Політика

Йованович і Аваков обговорили «важливість вільних і справедливих виборів» в Україні

Посол США в Україні Марі Йованович

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Посол США в Україні Марі Йованович та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провели у четвер зустріч, присвячену запланованим на 31 березня черговим виборам президента України.

«Сьогодні під час продуктивної зустрічі посол Йованович обговорила з міністром Арсеном Аваковим важливість вільних і справедливих виборів. Також зазначила про важливу роль і відповідальність МВС України у протидії загрозам і запобіганні проявів насильства екстремістськими угрупованнями», – йдеться в повідомленні американського посольства у Twitter.

Керівник МВС Арсен Аваков під час спільного брифінгу з головою ЦВК Тетяною Сліпачук, генпрокурором Юрієм Луценком і головою СБУ Василем Грицаком щодо проведення виборів президента України. Київ, 12 березня 2019 року
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Водночас на сайті МВС вказано, що сторони також обговорили питання недопущення провокацій на виборчих дільницях під час голосування.

«Головна мета МВС – щоб легітимність обраного президента не викликала сумнівів у громадян України та наших міжнародних партнерів», – заявив Аваков на зустрічі з Йованович.

Посольство США раніше оприлюднило попередження для американських громадян через акцію 16 березня в центрі Києва за участі праворадикальних організацій. Схоже попередження американські дипломати оприлюднили і сьогодні, перед акцією у центрі української столиці 23 березня.

31 березня в Україні відбудуться вибори президента України.

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