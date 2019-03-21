МВС перевірить реєстр виборців на предмет перебування громадян в Україні – Аваков

Міністерство внутрішніх справ 31 березня перевірить реєстр виборців на предмет перебування громадян в Україні, повідомив голова МВС Арсен Аваков в інтерв’ю програмі «В гостях у Гордона».

За його словами, зараз близько 5 мільйонів людей працює за кордоном.

«Хтось буде голосувати у посольстві, невелика частина приїде проголосувати в Україну. Але більшість не буде. Що із цим робити? Тут важливо розуміти, що коли член комісії видає бюлетень для голосування громадянину, то він розписується і видно, хто видавав. Якщо ти видав документ не самому громадянину, а його родичам, а сам він за кордоном, то це легко перевірити», – зазначив Арсен Аваков.

Він повідомив, що Державна прикордонна служба, маючи реєстр виборців, зможе перевірити факт фізичної наявності особи на території України.

«Ця процедура може зайняти кілька днів. Проте ми побачимо, до прикладу, що певний громадянин на цей момент був в Іспанії, але проголосував у Яремчі. Це буде означати 5 років тюрми для тієї людини, яка видала цей бюлетень. Я думаю, що ніякі 200 гривень цього не варті», – повідомив міністр.

Вибори президента України призначені на 31 березня.