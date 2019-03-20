ЦВК відмовила ОБСЄ в реєстрації 24 росіян спостерігачами на виборах в Україні

Центральна виборча комісія України ухвалила рішення про відмову в реєстрації 24 громадянам Росії, яких запропонувало офіційними спостерігачами на чергових виборах президента України Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

«ЦВК встановила, що згідно з відповідними нормами Закону України «Про вибори Президента України» офіційним спостерігачем, зокрема від міжнародних організацій, не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом», – пояснили рішення про відмову у Центрвиборчкомі.

В ЦВК уточнили, що серед запропонованих ОБСЄ 684 осіб у 24-х були анкети і ксерокопії паспортів осіб, які є громадянами Російської Федерації, і які, «згідно із вимогами закону не можуть бути офіційними спостерігачами».

7 лютого Верховна Рада України заборонила участь спостерігачів з Росії на виборах в Україні.

В Організації з безпеки і співпраці в Європі раніше висловили жаль через рішення України не допустити участі громадян Росії в місії спостереження за виборами.

Вибори президента України призначені на 31 березня.