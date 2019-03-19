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19 Березень 2019, Київ 19:18
Новини | Політика

ЦВК зареєструвала близько тисячі спостерігачів від 11 міжнародних організацій та 10 держав

18 березня ЦВК зареєструвала 225 офіційних спостерігачів

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Центральна виборча комісія України зареєструвала 967 офіційних спостерігачів від 11 міжнародних організацій та 10 іноземних держав на чергових виборах президента України.

Зокрема, 18 березня ЦВК зареєструвала 225 офіційних спостерігачів. З них п’ять – від Литви, 108 – від міжнародної неурядової організації CANADEM, два – від Словаччини, 83 – від «Світового конґресу українців», 23 – від Парламентської асамблеї НАТО, ще четверо – від Йорданії.

Чергові вибори президента відбудуться в Україні 31 березня.

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