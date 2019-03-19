ЦВК зареєструвала близько тисячі спостерігачів від 11 міжнародних організацій та 10 держав

Центральна виборча комісія України зареєструвала 967 офіційних спостерігачів від 11 міжнародних організацій та 10 іноземних держав на чергових виборах президента України.

Зокрема, 18 березня ЦВК зареєструвала 225 офіційних спостерігачів. З них п’ять – від Литви, 108 – від міжнародної неурядової організації CANADEM, два – від Словаччини, 83 – від «Світового конґресу українців», 23 – від Парламентської асамблеї НАТО, ще четверо – від Йорданії.

Чергові вибори президента відбудуться в Україні 31 березня.