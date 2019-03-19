На Львівщині поширюють фейкові листівки нібито від військкоматів

У містах Львівської області з’явилися фейкові листівки нібито від військових комісаріатів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в розклеєних містами повідомленнях йдеться про те, що військові комісари 30 і 31 березня на виборчих дільницях перевірятимуть й уточнюватимуть списки виборців, які підлягають строковому призову на військову службу.

Начальник військового комісаріату у Львівській області Олександр Тіщенко заявляє, що це неправдиві листівки і військовий комісаріат до них не має жодного стосунку, і що це дискредитує роботу військових комісаріатів.

«Наголошую, що жодних заходів, пов’язаних із початком призовної кампанії на строкову службу на виборчих дільницях проводитись не буде. Жодного відношення до даних листівок військові комісаріати Львівщини не мають», – написав на своїй сторінці у Facebook Олександр Тіщенко.

Хто саме розповсюджує фейкові листівки, наразі невідомо.

«Хто це робить і для чого мають з’ясувати інші структури. У даних листівках є контактні телефони Львівського обласного військового комісаріату. Це дискримінація роботи військкоматів. Наші військовослужбовці у день виборів виконуватимуть лише свій громадянський обов’язок – обиратимуть президента. Ніяких повісток ніхто нікому не вручатиме і не перевірятиме списків», – наголосив речник військового комісаріату у Львівській області Володимир Фітьо.

Призов на строкову службу у Збройні сили України розпочинається 1 квітня 2019 року.

31 березня в Україні відбудуться чергові вибори президента.