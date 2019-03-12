ЦВК з правоохоронцями перевіряють причетність «Нацдружин» та «Нацкорпусу» до заворушень

Центральна виборча комісія звернеться до правоохоронних органів, щоб перевірити можливість скасування статусу спостерігачів на найближчих виборах для праворадикальної організації «Національні дружини» після того, як її представники долучилися до заворушень у Черкасах та в інших містах, а лідери – не виключали застосування сили на виборчих дільницях. Про це заявила Тетяна Сліпачук 12 березня під час спільного брифінгу керівництва ЦВК, Генпрокуратури МВС та СБУ.

«На сьогодні законодавством це питання не врегульовано. Немає прямої відповіді в законах. Той факт, що було розміщено інформацію у ЗМІ, що саме «Нацдружини» робили такі агресивні заяви – на це ЦВК вже відреагувало. Ми направили звернення до відповідних органів, які мають повноваження перевірити цю інформацію. Це і МВС, і СБУ. Тому будемо очікувати, які саме висновки ми отримаємо від цих компетентних органів»,– зазначила Сліпачук.

Також вона зауважила, що у заворушеннях у Черкасах та в інших містах підозрюють саме «Національний корпус», а спостерігачем на виборах є інше об’єднання – «Нацдружини». Саме тому перевірка їхньої причетності до провокативних дій та заяв є критично важливою.

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9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві.

Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

За фактом сутичок за участю представників «Нацкорпусу» і «Нацдружин» у Києві та Черкасах 9 березня двом людям вручили підозри.

Праворадикальна організація «Національні дружини», за рішенням ЦВК, є серед офіційних спостерігачів за президентськими виборами 2019 року, призначених на 31 березня.

Лідери організації обіцяють застосовувати силу на дільницях у разі порушень і бездіяльності влади, у МВС наполягають, що лише уряд має такі повноваження.

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