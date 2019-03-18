Справа про «мережу»: спроба підкупу виборців чи політичний тиск під час виборів?

Запоріжжя – Понад 5 тисяч – саме стільки осіб по Україні СБУ викликає на допит у справі про спробу підкупу виборців та впливу Росії на результати майбутнього волевиявлення на виборах президента. У правоохоронних органах заявляють про викриття «мережі» – механізму впливу на волевиявлення, організованого за принципом піраміди, втім, на користь кого вона створювалась, не повідомляють. Наразі про виклики на допити свідків у справі за статтею 255 Кримінального кодексу (створення злочинної організації) повідомив один із представників кандидата у президенти Юлії Тимошенко у Запоріжжі Віталій Рябцев, а також народний депутат Сергій Соболєв. За їхніми словами, серед викликаних до СБУ осіб – представники партії «Батьківщина», в тому числі задіяні у виборчій кампанії як члени виборчих комісій та спостерігачів. У названій політсилі будь-які закиди у створенні так званої «мережі» відкидають і заявляють про спробу політичного тиску.

Що каже СБУ?

21 лютого у Службі безпеки України заявили про викриття механізму підкупу виборців та впливу Росії на результати майбутнього волевиявлення під час голосування на виборах президента України. Зокрема, того ж дня під час свого брифінгу у Києві керівництво відомства повідомило про проведення понад 30 обшуків з цієї справи у різних регіонах України.

Мета документування – створення так званих виборчих «пірамід» та недопущення їх використання під час виборів президента України

«В жодному партійному офісі жодної політичної сили ніяких обшуків не проводиться. Мета документування – створення так званих виборчих «пірамід» та недопущення їх використання під час виборів президента України. Підставою стала здобута Службою безпеки в межах визначеної законом компетенції інформація про створення злочинної організації за участі та повідної ролі громадян Російської Федерації та громадян України, які тривалий час співпрацюють з російськими структурами, метою якої є вплив на результати волевиявлення під час голосування на виборах президента України, які мають відбутися 31 березня та 21 квітня поточного року», – повідомив 21 лютого заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

У Службі безпеки України зазначили, що викрито «мережу», організовану за принципом піраміди, роботи зі створення якої координував один з чинних народних депутатів, ім’я якого не називалось в інтересах слідства. У відомстві наголошували, що задіяні в процесі створення «мережі» чи «піраміди» особи інтегровані у російський політикум.

Віктор Кононенко повідомляв, що реалізація процесу втручання у вибори викритої СБУ злочинної групи передбачала: «Формування членами групи у виборчих округах піраміди у вигляді: керівник сектору, старший виборчої дільниці та «десяток», котрі повинні були забезпечити необхідну, визначеному кожному окремо кількість голосів на користь конкретного кандидата на всіх звичайних виборчих дільницях країни. Тобто за щомісячну грошову нагороду найняті учасниками угрупування з числа місцевих жителів повинні були провести відповідну обробку та забезпечити голосування на користь конкретного кандидата визначеної кожному з них кількості виборців. Кожна з вище названих ланок отримувала – частина з листопада 2018 року, частина з січня 2019 року – фінансування, не передбачене жодним нормативним актом України».

Викрита правоохоронцями «мережа», за даними відомства, формувалась з грудня 2018 року, а обсяги її фінансування визначалися за формулою, яка враховувала кількість виборців, округів та дільничних комісій.

«Формування «піраміди» продовжилось і після старту виборчої кампанії у січні 2019 року, для чого надходили нові транші готівки в іноземній валюті, конвертувались в гривні, роздавались на місцях. Розмір оплати так званих старших виборчих дільниць – їх скорочено називають свд – та членів так званих «десяток» зростав пропорційно наближенню виборів президента України та складав наступні суми: свд – по 700 гривень у листопаді-грудні 18-го року, по 1700 гривень – січні-лютому; «десяток» – по 500 гривень у січні-лютому 19-го року», – повідомив під час брифінгу 21 лютого заступник голови СБУ.

На користь кого з кандидатів в президенти мало здійснюватися втручання у виборчий процес та представники яких політсил були задіяні у створенні «злочинної організації», в СБУ під час брифінгу не повідомили, посилаючись на слідчі дії, що ще тривають.

Партійна структура чи «мережа»?

21 лютого, того ж дня, коли СБУ заявили про викриття механізму підкупу виборців, представник кандидата у президенти Юлії Тимошенко на 75-му виборчому окрузі у Запоріжжі, депутат Запорізької міської ради Віталій Рябцев у соцмережах повідомив про проведення обшуків у родини волонтерів, які беруть участь у виборчій кампанії на користь Юлії Тимошенко.

За твердженням цього представника кандидата в президенти Тимошенко, наразі на його виборчому окрузі СБУ викликало на допит у справі про «мережу» 73 особи. Зокрема, серед таких – керівники первинних партійних структур «Батьківщини», дані про які офіційно надані Мінюсту.

«Що становить собою партійна структура? Це є районні партійні організації, які офіційно зареєстровані у юстиції. До районних парторганізацій входять первинні партійні організації, що теж зареєстровані в юстиції. В первинні партійні організації входять партійні групи – документи, протоколи, про які теж несуться на реєстрацію до юстиції. І що на даний момент відбулося? По всіх наших керівниках партійних груп, яких у нас близько 73 у мене на окрузі, прийшли повістки з СБУ – на підставі якоїсь надуманої справи нібито про підкуп виборців… Окрім керівників партійних груп, у нас є величезна кількість членів партії. На моєму окрузі це близько 2 тисяч чоловік. Генеральний прокурор з СБУ вирішили, що партійна структура є якась «мережа», – зазначив представник Юлії Тимошенко на 75-му виборчому окрузі під час своєї прес-конференції 15 березня у Запоріжжі.

Будь-які закиди у створені «мережі» на його окрузі Віталій Рябцев відкидає та називає дії правоохоронців політичним тиском, що, за його словами, має на меті «максимально деморалізувати партійну структуру, що б ми не змогли вийти в день виборів, для того, щоб наші спостерігачі не змогли вийти на дільниці».

Представник кандидата у президенти також зазначає, що особи, які задіяні на його окрузі, мають письмову угоду з партією «Батьківщина» про участь у виборчій кампанії: «У мене на окрузі залучено близько 1600 волонтерів, які зараз працюють на виборчій кампанії. У нас 2000 членів партії і з них тільки 1600 вийшли працювати на цю виборчу кампанію…. З цих 1600 чоловік ми зайшли в комісії, ми заходимо спостерігачами, на палатках стоять, беруть участь в агітації. кожен, хто у нас бере участь, всі написали заяви, що просимо долучити до виборчої кампанії. Хтось писав: «Прошу долучити мене до виборчої кампанії на волонтерських засадах». Різна форма – писали у довільному форматі, але абсолютно всі написали заяву, на якій підставі вони працюють».

Усього ж по всій Україні у справі по «мережу» правоохоронними структурами на допити викликано понад 5 тисяч осіб. По це під час брифінгу у Верховній Раді 14 березня заявив народний депутат Сергій Соболєв.

Що таке «мережа»?

«Мережа» – це технологія прямого підкупу виборців, в першу чергу, шляхом грошової винагороди. Походить від терміну «мережевий маркетинг»

Радіо Свобода вирішило з’ясувати, що ж це за технологія «мережа», використання якої СБУ інкримінує особам, яких підозрює у втручанні у виборчий процес та створенні злочинної організації. По відповідні експертні пояснення ми звернулися до політтехнологів.

«Технологія «мережа» – це технологія прямого підкупу виборців, в першу чергу, шляхом грошової винагороди. Походить від терміну «мережевий маркетинг»: це коли створюється багатоступенева мережа агітаторів за принципом фінансової піраміди. Про використання в класичному вигляді в Україні вперше стало відомо у 2001 році», – пояснює запорізький політтехнолог Павло Скурський.

Опосередкований підкуп виборців здійснюється у багатьох комбінованих кампаніях. Але коли мова заходить про «мережу», то опосередковані методи не маються на увазі, як правило

А ось запорізький політтехнолог Дмитро Болдирев зазначає, що у випадку з «мережею» мова йде саме по прямий підкуп виборців: «Опосередкований підкуп виборців в тому чи іншому вигляді здійснюється у багатьох комбінованих кампаніях, коли одночасно йде й агітація, і певні групи виборців отримують ті чи інші блага, як правило, закамуфльовані під соціальні і благодійні програми. Тут може бути що завгодно – розвіз вугілля малозабезпеченим, роздача окулярів, продуктових наборів, матеріальна допомога через депутатські фонди, проведення дрібних ремонтів тощо. Ті ж класичні юридичні консультації, безкоштовні концерти теж сюди підпадають. Але коли в побуті мова заходить про «мережу», то опосередковані методи не маються на увазі, як правило».

На території тієї ж Запорізької області перший випадок використання мережі, за словами експертів, був зафіксований майже 20 років тому – під час довиборів до парламенту по мелітопольському округу в 2002 році.

«Це була класична пряма оплата безпосередньо виборцю за його голос. Під виглядом підписання договору на агітацію виборцю сплачувалася певна сума, а другу частину виплати обіцяли після перемоги кандидата на виборах», – пояснює Дмитро Болдирев.

Типів «сітки» дуже багато – від «піраміди» зі зростаючою фінансовою мотивацією за кількість залучених осіб і закінчуючи видачою допомоги через благодійні фонди

Опитані Радіо Свобода експерти наголошують, що існує велика кількість видів «мереж», однак всі вони базуються на одному принципі:

«Типів «сітки» дуже багато, як сортів самогону від Остапа Бендера – починаючи від «піраміди» зі зростаючою фінансовою мотивацією за кількість залучених осіб і закінчуючи елегантною видачою матеріальної допомоги через благодійні фонди в обмін за голос, – каже Павло Скурський. – Використовується і набір величезної кількості «агітаторів» за оплату, «інтерв’юерів», що поводять «екзит-пол» у день голосування, видача окулярів, продуктових наборів та навіть горілки. Принцип простий – під будь-яким соусом залучити до «справи» необхідну кількість людей і купити у них голоси»

Наприклад, спочатку набираються секторні, ними – сотники, а останні вже мають сформувати низову ланку, привівши по 10 виборців

Одним з найбільш відомих видів «мережі», зазначає Дмитро Болдирев, є «піраміда». Політтехнолог пояснює принцип дії такої технології: «Наприклад, спочатку набираються секторні, ними – сотники, а останні вже мають сформувати низову ланку, привівши по 10 виборців. В незалежності від способу передачі грошей кінцевому виборцю, це дуже вразлива модель, яку, при бажанні можуть зламати і правоохоронні органи, і штаби конкурентів з досвідченими технологами. До того ж в самій «піраміді» багато ресурсів з’їдає контроль розподілу коштів і явки учасників».

Втім, така технологія не дає 100% гарантії успіху на виборах, зауважує експерт, тому вона активно модернізувалася від виборів до виборів: «Останній часто доводиться зіткатися з «мережами», побудованими в окремих цільових групах. Наприклад, серед певної категорії клієнтів банку, яким кошти перераховують прямо на картку. Іноді створюється якась громадська організація під велике коло зацікавлених осіб. Формально оплата може здійснюватися людям за певну зроблену «непильну» роботу, участь у якихось заходах тощо».

Опитані Радіо Свобода політтехнологи наголошують, що технологія «мережі» спотворює базові принципи демократії та ідею виборів як такі, а також є грубим порушенням виборчого законодавства. Так, Павло Скурський зазначає, що «з 2014 року до Кримінального кодексу внесені зміни, що запроваджують покарання за подібну діяльність від 2 років, або штрафи від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів».

Втім, незважаючи на протиправний характер такої технології, опитані експерти кажуть, що їм наразі невідомі конкретні випадки притягнення в Україні до кримінальної відповідальності будь-кого за створення так званої «мережі».