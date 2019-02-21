СБУ та ГПУ заявляють про викриття механізму підкупу виборців

Служба безпеки України заявляє, що викрила механізм підкупу виборців та впливу Росії на результати голосування на виборах президента України. СБУ спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводить десятки обшуків в учасників угруповання, повідомив 21 лютого заступник голови спецслужби Віктор Кононенко, повідомляє офіційний сайт СБУ.

«Особи, залучені до цієї діяльності, із самого початку усвідомлювали її протиправний характер та передбачену законом кримінальну відповідальність за свої дії», – твердить Кононенко.

«Реалізація проекту передбачала формування у виборчих округах так званої «піраміди»: керівник сектору – старший виборчої дільниці – «десятки» – «двадцятки», які повинні забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата. СБУ встановила, що основним координатором цієї мережі є один із діючих народних депутатів України. Керівники так званих «польових штабів», серед яких громадяни РФ, України та іноземці, які тривалий час працювали в Росії, де здійснювали організацію виборчих компаній провладних кандидатів і партій», – вказано в повідомленні СБУ.

Повідомлення схожого змісту опублікувала також речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Співробітниками Державного бюро розслідувань та СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проведено понад 50 санкціонованих судами обшуків на території України в рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації). За даними слідства, у 2018 році на території України було створено злочинну організацію, метою діяльності якої є масовий підкуп виборців та фальсифікація результатів виборів президента України 2019 року», – написала речниця у Facebook.

Довірена особа кандидата в президенти України Юлії Тимошенко Віталій Рябцев повідомив, що в Запорізькій області співробітники СБУ, прокуратури і ДБР проводять обшуки у волонтерів штабів Тимошенко. За його словами, серед вилученого є агітаційна продукція партії «Батьківщина», особисті речі, в тому числі телефони.

Раніше 21 лютого колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду відмовила повністю в задоволенні адміністративного позову кандидата на пост президента Юлії Тимошенко до кандидата на пост президента Петра Порошенка щодо передвиборчої агітації.

Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня. Список кандидатів нині складається з 44 осіб.