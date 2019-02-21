Суд відмовив у задоволенні одного з позовів Тимошенко до Порошенка щодо агітації

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду відмовила повністю в задоволенні адміністративного позову кандидата на пост президента Юлії Тимошенко до кандидата на пост президента Петра Порошенка щодо передвиборчої агітації. Про це повідомляє прес-служба суду.

У повідомленні сказано, що позовні вимоги стосувалися визнання протиправними дій Порошенка щодо проведення передвиборчої агітації та встановлення факту використання інших коштів, крім коштів свого виборчого фонду, при фінансуванні агітації.

На переконання позивача, під час виступу 14 лютого в Харкові на підприємстві «Турбоатом» відповідач здійснював агітацію за себе як кандидата на пост президента шляхом виголошення подальших цілей та окремих тез власної виборчої програми.

У прес-службі суду повідомили, що представник відповідача свою позицію обґрунтовував тим, що робоча поїздка Порошенка до Харківської області як чинного президента України була запланована заздалегідь і він виголошував промову саме як президент України. Крім того, представник відповідача наголосив, що цей виступ не містив закликів до виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата у президенти, також під час виступу не обговорювалася виборча програма жодного з кандидатів.

20 лютого колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі судді-доповідача Анатолія Степанюка, суддів Людмили Губської та Оксани Епель розглянула цю адміністративну справу і відмовила повністю у задоволенні адміністративного позову, вказавши, що за змістом ч. 1 ст. 58 закону «Про вибори президента України», до передвиборчої агітації слід відносити будь-яку діяльність, метою здійснення якої є спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата на пост президента.

Це не єдиний позов Тимошенко, який стосується незаконної, на її думку, агітації за Порошенка. В іншому позові йдеться про те, що «коли 9 лютого під час форуму «Відкритий діалог» у Палаці спорту Петро Порошенко як кандидат у президенти виголошував свою передвиборну програму, його безоплатно транслювали три телевізійні канали – «112», «5 канал» та Прямий».