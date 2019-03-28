Петро Порошенко протягом усієї своєї каденції лишався в фокусі уваги «Схем» – адже він зосередив на собі ухвалення ключових для держави рішень. Увага не оминала і його найближчих соратників і бізнес-партнерів, між якими глава держави розділив найважливіші сфери впливу. Зокрема, це стосується близького друга президента Ігоря Кононенка. Про тіньовий вплив Кононенка на рішення у цій галузі протягом останніх років говорили багато – але докази були лише опосередковані, адже бракувало прямих підтверджень його власної корупційної вигоди з афер і схем в енергетиці. Та «Схемам» вдалося отримати, верифікувати разом з американськими експертами та співставити з реальними подіями унікальні записи телефонних розмов, які проливають світло на одну з наймасштабніших афер в енергетиці за часів президентства Порошенка і встановити роль у ній найближчого соратника глави держави Ігоря Кононенка. А також про те, наскільки кандидат у президенти Володимир Зеленський може бути залежним від олігарха Ігоря Коломойського. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»